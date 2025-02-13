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После 60 лет вашему телу позавидуют 40-летние! Эта тренировка отлично подойдёт пенсионерам

2:29
Спорт

Поддержание активности после 60 лет — неотъемлемая часть полноценной и независимой жизни. Многие пожилые люди считают, что с возрастом организму требуется более мягкий подход к фитнесу. Недавно один из лучших персональных тренеров в США подчеркнул, что не все модные тренировки подходят пенсионерам. Вместо этого выберите ходьбу. Она будет намного полезнее.

дед за рулем
Фото: freepik.com by prostooleh is licensed under Free More info
дед за рулем

Ходьба может стать переломным моментом для пенсионеров. Эта активность с низкой нагрузкой не нагружает суставы, что делает ее идеальной для пожилых людей. Она улучшает равновесие, укрепляет сердечно-сосудистую систему и укрепляет мышцы, и все это без рисков, связанных с высокоинтенсивными тренировками или поднятием тяжестей.

Прогулка будет отличным способом снять стресс и подышать свежим воздухом. По мере развития выносливости попробуйте интервальные прогулки или меняйте маршруты, чтобы поддерживать интерес.

Как оставаться в форме после 60 лет?

  1. Регулярно растягивайтесь: попробуйте легкие растяжки или йогу на стуле. Они сохраняют гибкость мышц и суставов.
  2. Осознанное движение: попробуйте тайцзи или легкий пилатес. Они помогают с равновесием и умственной концентрацией.
  3. Эспандеры: вместо тяжелых весов используйте эспандеры для силовых тренировок. Они не нагружают мышцы и идеально подходят для постепенного наращивания силы.
  4. Упражнения на равновесие: практикуйте стояние на одной ноге или ходьбу с пятки на носок, чтобы снизить риск падений.
  5. Танцуйте: присоединяйтесь к местному танцевальному классу или просто танцуйте дома. Это весело, общительно и отлично подходит для кардиотренировки.
  6. Садоводство: хотите верьте, хотите нет, но садоводство может быть легкой тренировкой, так как включает в себя растяжку, наклоны и легкий подъем.
  7. Поддерживайте водный баланс и будьте отдохнувшими: хорошая физическая форма неразрывно связана с правильным питанием и сном. Найдите время для здорового питания и достаточного количества воды.
  8. Регулярные осмотры: всегда консультируйтесь с врачом перед началом новых тренировок. Контроль за своим здоровьем имеет решающее значение для безопасного плана тренировок.

Уточнения

Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния. В более узком смысле, йога — одна из шести ортодоксальных школ (даршан) философии индуизма.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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