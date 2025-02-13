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Без меня ты бы картошку в России собирала! Тренера, который унизил Рыбакину, наказали

1:02
Спорт

Женская теннисная ассоциация (WTA) наложила санкции на хорватского теннисиста Стефано Вукова и отстранила его от любой деятельности, связанной с теннисом на год за психологическое преследование.

Девушка играет в теннис
Фото: flickr.com by Tulane Public Relations, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Девушка играет в теннис

Оказалось, что Вуков психически и физически давил на теннисистку Елену Рыбакину. Он оскорбил ее резкими словами: "Без меня ты бы картошку в России собирала, идиотка".

Также выяснилось, что Вуков и Рыбакина проживали в одном номере во время чемпионата Australian Open.

Елена Рыбакина в прошлом году перестала работать с Вуковым. В этот период стало известно, что он отстранен за нарушение этического кодекса WTA.

Перед последним турниром россиянка пригласила в качестве своего нового тренера хорвата Горана Иванишевича. Однако в январе 2025 года он вновь включил Вукова в состав своей команды, а контракт Иванишевича истек в конце того же месяца.

Уточнения

Еле́на Андре́евна Рыба́кина (род. 17 июня 1999, Москва) — казахстанская теннисистка, до июня 2018 года выступавшая за Россию. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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