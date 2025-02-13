Без меня ты бы картошку в России собирала! Тренера, который унизил Рыбакину, наказали

Женская теннисная ассоциация (WTA) наложила санкции на хорватского теннисиста Стефано Вукова и отстранила его от любой деятельности, связанной с теннисом на год за психологическое преследование.
Оказалось, что Вуков психически и физически давил на теннисистку Елену Рыбакину. Он оскорбил ее резкими словами: "Без меня ты бы картошку в России собирала, идиотка".
Также выяснилось, что Вуков и Рыбакина проживали в одном номере во время чемпионата Australian Open.
Елена Рыбакина в прошлом году перестала работать с Вуковым. В этот период стало известно, что он отстранен за нарушение этического кодекса WTA.
Перед последним турниром россиянка пригласила в качестве своего нового тренера хорвата Горана Иванишевича. Однако в январе 2025 года он вновь включил Вукова в состав своей команды, а контракт Иванишевича истек в конце того же месяца.
Еле́на Андре́евна Рыба́кина (род. 17 июня 1999, Москва) — казахстанская теннисистка, до июня 2018 года выступавшая за Россию.
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