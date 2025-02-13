Работает на 100%: это самое недооценённое упражнение для похудения

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1:22
Спорт

Когда речь заходит о похудении, многим кажется, что для этого нужны интенсивные тренировки или сложные программы. Однако самым простым и эффективным упражнением остаётся ходьба.

Талия
Фото: commons.wikimedia.org by Jorge Mir, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Талия

Это доступная и универсальная активность, которая подходит для людей любого возраста и уровня физической подготовки. За 30 минут бодрой прогулки можно сжечь от 150 до 300 калорий, в зависимости от вашего веса.

Ходьба не нагружает суставы, поэтому она идеальна для тех, кто имеет лишний вес или проблемы с коленями. Её главный плюс — доступность. Вам не нужны специальные тренажёры или абонемент в спортзал, достаточно удобной обуви и желания двигаться.

Чтобы ходьба приносила максимальный эффект, старайтесь поддерживать бодрый темп, при котором вы можете говорить, но ощущаете ускорение пульса. Отличным дополнением будет интервальная техника: чередуйте минуты быстрой и медленной ходьбы. 

Выделяйте хотя бы 30 минут каждый день для прогулок, меняйте маршруты, чтобы прогулки оставались интересными, и вы сможете наслаждаться процессом.

Для усиления эффекта добавьте к прогулкам силовые упражнения, такие как приседания, планка или отжимания, чтобы укрепить мышцы и улучшить метаболизм. 

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.

Метаболи́зм или обме́н веще́ств, — это химические реакции, поддерживающие жизнь в организме.

Ходьба́ — способ передвижения организма (человека или иного существа), либо подражающего ему механизма; осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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