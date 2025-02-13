Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не варите брокколи дольше 3 минут: вот что с ней случится, если передержать
Соль — не только для вкуса: вот что случится, если исключить её из рациона
Можно ли спасти рассаду от черной ножки? Профилактика — лучшее, что можно сделать
Устали от ломких ногтей? 7 способов сохранить их здоровье даже при постоянном использовании гель-лака
Не по-царски, но по-королевски: стало известно, сколько Анастасия Волочкова потратит на свадьбу дочери
Опасности, скрывающиеся в кондиционерах для белья: как выбрать безопасное средство
Теперь завариваю куркуму каждое утро: результат не заставил себя ждать
Сделанные губы видно сразу: эти признаки выдают вмешательство косметолога
Страх окутывает заброшенную железную дорогу: там вспыхивает свет, но никто не знает, что это

Ни плавание, ни гантели: лучшие упражнения для пенсионеров старше 60 лет

1:00
Спорт

Активность после 60 лет — это залог полноценной и независимой жизни. С возрастом многие предпочитают более мягкий подход к тренировкам, и правильно подобранные упражнения могут стать ключом к хорошему самочувствию.

Пенсионеры на прогулке
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Пенсионеры на прогулке

Ведущий персональный тренер из США выделил одно простое, но невероятно эффективное упражнение для пожилых людей: ходьбу.

Почему ходьба — идеальное упражнение для пенсионеров

Ходьба с низкой нагрузкой подходит для людей любого уровня физической подготовки. Она улучшает равновесие, укрепляет сердечно-сосудистую систему, помогает сохранять мышцы в тонусе и снижает риск падений. Темп можно регулировать, а прогулки на свежем воздухе помогают снять стресс, улучшить настроение и даже очистить разум.

Социальный аспект тоже важен: прогулки с друзьями делают процесс приятным, мотивируют и укрепляют чувство общности, пишет Okdiario.

Уточнения

Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.

Ходьба́ — способ передвижения организма (человека или иного существа), либо подражающего ему механизма; осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Чем бекон отличается от сала — разница, о которой многие не знают
Еда и рецепты
Чем бекон отличается от сала — разница, о которой многие не знают Аудио 
Одуванчики исчезнут с вашего газона: простая хитрость, о которой мало кто знает
Садоводство, цветоводство
Одуванчики исчезнут с вашего газона: простая хитрость, о которой мало кто знает Аудио 
Прикурили чужую машину — а теперь ремонтируют свою: распространённая ошибка зимой
Авто
Прикурили чужую машину — а теперь ремонтируют свою: распространённая ошибка зимой Аудио 
Популярное
Самый коварный алкоголь для водителей – он оставляет следы дольше всех

Чем крепче напиток, тем дольше его аромат остаётся в дыхании человека.

Самый коварный алкоголь для водителей – он оставляет следы дольше всех
Коллаген, который действительно работает: какая форма усваивается лучше
Коллаген, который действительно работает: какая форма усваивается лучше
Чудесный аромат распространится по всей комнате: всего 2 столовые ложки этого средства
Ольга Бузова нашла неожиданный повод уколоть бывшего возлюбленного, объявившего о скором отцовстве
Сводка с фронта: Путин и Трамп в разговоре обсудили Украину, ВСУ могут лишиться 60 % всех поставок Дмитрий Плотников Глава Пентагона Хегсет отказал Киеву и НАТО в гарантиях по перемирию на Украине Любовь Степушова Этот забытый миф объясняет, почему Исида стала сильнее всех богов Игорь Буккер
Эти стрижки спасут редкие и тонкие волосы: главные тренды 2025 года
Ходьба в зале или на улице: где больше пользы и быстрее результат
Как ускорить работу телевизора: секретный трюк, который займет всего несколько секунд
Как ускорить работу телевизора: секретный трюк, который займет всего несколько секунд
Последние материалы
Опасности, скрывающиеся в кондиционерах для белья: как выбрать безопасное средство
Теперь завариваю куркуму каждое утро: результат не заставил себя ждать
Сделанные губы видно сразу: эти признаки выдают вмешательство косметолога
Страх окутывает заброшенную железную дорогу: там вспыхивает свет, но никто не знает, что это
Секреты путешествий с питомцами: бесплатный присмотр в музеях Италии
Странное поведение кота: почему он пьёт из туалета и как это исправить
На дорогах новый вид камер — зачем они следят за машинами
Менопауза: 6 привычек, которые ускоряют ее наступление
Ипотечные ставки: когда ждать снижения и как это повлияет на рынок
Когда дельфины решают устроить праздник: 1500 морских тусовщиков в одном месте
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.