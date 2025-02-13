Ни плавание, ни гантели: лучшие упражнения для пенсионеров старше 60 лет

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Активность после 60 лет — это залог полноценной и независимой жизни. С возрастом многие предпочитают более мягкий подход к тренировкам, и правильно подобранные упражнения могут стать ключом к хорошему самочувствию.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Пенсионеры на прогулке

Ведущий персональный тренер из США выделил одно простое, но невероятно эффективное упражнение для пожилых людей: ходьбу.

Почему ходьба — идеальное упражнение для пенсионеров

Ходьба с низкой нагрузкой подходит для людей любого уровня физической подготовки. Она улучшает равновесие, укрепляет сердечно-сосудистую систему, помогает сохранять мышцы в тонусе и снижает риск падений. Темп можно регулировать, а прогулки на свежем воздухе помогают снять стресс, улучшить настроение и даже очистить разум.

Социальный аспект тоже важен: прогулки с друзьями делают процесс приятным, мотивируют и укрепляют чувство общности, пишет Okdiario.

Уточнения

Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.



Ходьба́ — способ передвижения организма (человека или иного существа), либо подражающего ему механизма; осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.

