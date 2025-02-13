Мышцы вырастут как на дрожжах! Как правильно пить протеин?

1:35 Your browser does not support the audio element. Спорт

Спортсмены, которые тягают штангу в зале, зачастую еще и пьют для набора мышечной массы протеин. Это тот же белок, он является одним из базовых веществ, играющих ключевую роль в анаболических процессах тела. Как подобрать себе необходимый протеин, и в какое время его пить, расскажем ниже.

Фото: Designed by Freepik by serhiibobyk is licensed under Public domian Тренировка в спорт зале

Плюсы протеина:

Ткани благодаря ему усваивают больше азота, чем выделяют. Он необходим для роста мышц при тренировке, а также для их восстановления. Организм с его помощью синтезирует новые белковые молекулы из аминокислот, что помогает наращивать массу.

Виды протеина:

Сывороточный

Казеиновый

Растительный

Протеин для диетических и специализированных целей.

Когда пить?

Выбор оптимального времени для приёма протеина связан с физиологическими процессами и целями, которые преследует спортсмен.

Утром после пробуждения. Это помогает восстановить запасы гликогена и обеспечить организм энергией на весь день, а также контролировать аппетит и предотвратить переедание в течение дня. Аминокислоты, содержащиеся в добавке, стимулируют метаболизм и способствуют сжиганию жира. До тренировки. Это прибавит энергии во время занятия. Белок помогает предотвратить распад мышечной ткани во время физической нагрузки. После тренировки. Так стимулируется синтез белка и быстро восстанавливаются повреждённые мышечные волокна, пишет "Чемпионат".

Уточнения

Протеи́н (лат. protein [протэин] «бело́к» от др.-греч. πρῶτος «первый») — биохимический элемент в форме органического соединения, состоящий из набора аминокислотных остатков и являющийся основной простой белковой частью биологических клеток животного и растительного мира.

