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Мышцы вырастут как на дрожжах! Как правильно пить протеин?

1:35
Спорт

Спортсмены, которые тягают штангу в зале, зачастую еще и пьют для набора мышечной массы протеин. Это тот же белок, он является одним из базовых веществ, играющих ключевую роль в анаболических процессах тела. Как подобрать себе необходимый протеин, и в какое время его пить, расскажем ниже.

Тренировка в спорт зале
Фото: Designed by Freepik by serhiibobyk is licensed under Public domian
Тренировка в спорт зале

Плюсы протеина:

  1. Ткани благодаря ему усваивают больше азота, чем выделяют.
  2. Он необходим для роста мышц при тренировке, а также для их восстановления.
  3. Организм с его помощью синтезирует новые белковые молекулы из аминокислот, что помогает наращивать массу.

Виды протеина:

  • Сывороточный
  • Казеиновый
  • Растительный
  • Протеин для диетических и специализированных целей.

Когда пить?

Выбор оптимального времени для приёма протеина связан с физиологическими процессами и целями, которые преследует спортсмен.

  1. Утром после пробуждения. Это помогает восстановить запасы гликогена и обеспечить организм энергией на весь день, а также контролировать аппетит и предотвратить переедание в течение дня. Аминокислоты, содержащиеся в добавке, стимулируют метаболизм и способствуют сжиганию жира.
  2. До тренировки. Это прибавит энергии во время занятия. Белок помогает предотвратить распад мышечной ткани во время физической нагрузки.
  3. После тренировки. Так стимулируется синтез белка и быстро восстанавливаются повреждённые мышечные волокна, пишет "Чемпионат".

Уточнения

Протеи́н (лат. protein [протэин] «бело́к» от др.-греч. πρῶτος «первый») — биохимический элемент в форме органического соединения, состоящий из набора аминокислотных остатков и являющийся основной простой белковой частью биологических клеток животного и растительного мира.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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