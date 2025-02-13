Из алкоголика в спортсмены на спор: как россиянин стал легендой триатлона?

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Россиянин Виктор Доронин известен в мире триатлона. Он четыре раза принимал участие в чемпионате мира IRONMAN, сделал велосипедный заезд с набором высоты 17 696 метров и без сна проехал 1000 км по пустыне в Дубае.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Пробежка

Как мужчина пришел к таким успехам, и что его мотивировало, расскажем ниже.

В декабре 2024 года Виктор стал первым в мире, кому удалось пройти ультратриатлонный челлендж на 1111 км (проплыл 10 км, проехал на велосипеде 1001 км и пробежал ещё 100 км).

Начался его путь с фразы "Мне не слабо!", рассказал Виктор "Чемпионату"…

"Моя история началась с зависимости. Я был анонимным алкоголиком, и для того, чтобы вредная привычка ушла из жизни, на её место должна прийти другая — полезная. От такой зависимости, как спорт, никто не страдает", — заявил спортсмен.

Он рассказал, что когда в 2013 году с друзьями отдыхал в Лапландии, один из приятелей, сильный спортсмен, рассказал ему про IRONMAN и проронил фразу: "Слушай, ты тусовщик, да и в принципе тебе не до этого. Не сможешь".

"Во мне моментально загорелся азарт. Я начал расспрашивать его о деталях, но уже в тот момент твёрдо решил для себя: "Ты в меня не веришь, а я всё равно докажу и сделаю!" — поделился Виктор.

Тогда после отпуска он вернулся в Штаты, начал постепенно проходить через все стадии любителя этого чемпионата.

"Этот путь продлился не один год. Но главное, что с 2013 по 2024 год я выработал в себе дисциплину", — заключил спортсмен.

Уточнения

Триатло́н (троебо́рье) — вид спорта, представляющий собой мультиспортивную гонку, состоящую из непрерывного последовательного прохождения её участниками трёх этапов: плавания, велогонки и бега, каждый из которых происходит из самостоятельного циклического вида спорта.

