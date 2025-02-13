Не стоит судить Спартак по матчу с Зенитом: тренер назвал причину

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Матч между московским "Спартаком" и петербургским "Зенитом" в финале предсезонного Зимнего кубка не может служить надежным показателем текущего состояния команд, как отметил известный российский специалист Сергей Балахнин.

Фото: flickr.com by Хейден Шифф, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Футбольный мяч

По мнению тренера, обе команды стремятся к победам, что подтверждается их трансферной активностью. Это принципиальное противостояние, и результат матча, по мнению Балахнина, не отражает полной картины возможностей команд.

"Спартак" вышел на поле не в оптимальном составе, считает Балахнин, что, возможно, было связано с тактическими соображениями главного тренера. Матч получился нервным и эмоциональным, и "Спартак" не продемонстрировал свою лучшую игру, цитирует эксперта Газета.Ru.

"Я не увидел "Спартак" в полной мере. Потому судить о команде очень сложно, по этой игре я бы не стал делать выводов. Они явно провели матч не на высшем уровне, и "Зенит" был лучше", — добавил Балахнин.

По словам Балахнина, "Зенит" выглядел более уверенно и заслуженно одержал победу со счетом 3:0. Луис Энрике открыл счет на 16-й минуте, Вендел забил на 28-й, а окончательный результат зафиксировал Маттео Кассьерра через четыре минуты.

В Российской премьер-лиге (РПЛ) "Зенит" занимает второе место с 39 очками, уступая лишь "Краснодару" по результатам личных встреч. "Спартак" завершает тройку лидеров с 37 очками.

Уточнения

«Спарта́к» — российский футбольный клуб из Москвы.



«Зени́т» — российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге.

