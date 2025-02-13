Не стоит судить Спартак по матчу с Зенитом: тренер назвал причину

Матч между московским "Спартаком" и петербургским "Зенитом" в финале предсезонного Зимнего кубка не может служить надежным показателем текущего состояния команд, как отметил известный российский специалист Сергей Балахнин.
По мнению тренера, обе команды стремятся к победам, что подтверждается их трансферной активностью. Это принципиальное противостояние, и результат матча, по мнению Балахнина, не отражает полной картины возможностей команд.
"Спартак" вышел на поле не в оптимальном составе, считает Балахнин, что, возможно, было связано с тактическими соображениями главного тренера. Матч получился нервным и эмоциональным, и "Спартак" не продемонстрировал свою лучшую игру, цитирует эксперта Газета.Ru.
"Я не увидел "Спартак" в полной мере. Потому судить о команде очень сложно, по этой игре я бы не стал делать выводов. Они явно провели матч не на высшем уровне, и "Зенит" был лучше", — добавил Балахнин.
По словам Балахнина, "Зенит" выглядел более уверенно и заслуженно одержал победу со счетом 3:0. Луис Энрике открыл счет на 16-й минуте, Вендел забил на 28-й, а окончательный результат зафиксировал Маттео Кассьерра через четыре минуты.
В Российской премьер-лиге (РПЛ) "Зенит" занимает второе место с 39 очками, уступая лишь "Краснодару" по результатам личных встреч. "Спартак" завершает тройку лидеров с 37 очками.
«Спарта́к» — российский футбольный клуб из Москвы.
«Зени́т» — российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге.
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