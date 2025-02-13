Креатин: кому он полезен и как его выбрать

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Креатин — это вещество, которое производится организмом и накапливается в мышечной ткани. Оно служит энергетическим запасом, позволяя выполнять больше физической работы, будь то поднятие тяжестей или бег на короткие дистанции. Креатин не является белком, а представляет собой аминокислоту, важную для создания нейротрансмиттеров и поддержания нормального обмена веществ.

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Долгое время креатин ассоциировался исключительно с мужчинами, стремящимися увеличить мышечную массу или улучшить спортивные результаты. Однако современные исследования показывают, что он может быть полезен и женщинам. Диетолог Кейтлин Холл в беседе с британским изданием Vogue отмечает, что женский организм накапливает и использует креатин иначе, чем мужской, и некоторые исследования предполагают, что женщинам может потребоваться более высокая доза для достижения аналогичных эффектов.

Особенно интересен вопрос о применении креатина в период менопаузы и после неё. Врачи и диетологи отмечают его положительное влияние на когнитивные функции и борьбу с усталостью. Доктор Ширин Лакхани указывает на то, что креатин может поддерживать состав тела и плотность костей, что особенно важно для женщин после 40 лет, когда они начинают терять мышечную массу. Однако креатин не является универсальным решением и должен использоваться в сочетании с другими элементами здорового образа жизни.

Для тех, кто не занимается спортом, вопрос о пользе креатина остаётся открытым. Холл подчёркивает, что исследования в этой области неоднозначны, но есть данные о его положительном влиянии на здоровье мозга, особенно в условиях стресса, недостатка сна или пожилого возраста. Однако она рекомендует начинать с более простых и доступных методов улучшения здоровья, таких как сбалансированное питание и регулярные физические нагрузки.

При выборе креатина важно обратить внимание на его качество. Моногидрат креатина является наиболее изученным и эффективным вариантом. Холл советует выбирать продукты с минимальным количеством дополнительных ингредиентов и прошедшие тестирование независимой организацией.

Что касается побочных эффектов, некоторые люди могут столкнуться с задержкой воды в организме. Холл рекомендует разделить дозу на утренний и вечерний приём, если проблема не проходит. Однако креатин небезопасен для людей с проблемами почек, так как может повлиять на результаты анализов.

В целом, креатин может быть полезным дополнением к здоровому образу жизни, но его использование должно быть осознанным и обоснованным. Важно помнить, что добавки не заменяют сбалансированное питание, регулярные физические нагрузки и другие аспекты здорового образа жизни.

Уточнения

Креати́н (от др.-греч. κρέας (род. п. κρέατος) «мясо») — азотсодержащая карбоновая кислота, которая встречается в организме позвоночных.

