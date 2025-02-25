Почему ваш жим не растёт? Разбор основных ошибок и способы их устранения

Жим лёжа — одно из самых популярных упражнений в силовом тренинге. Оно развивает грудные мышцы, переднюю дельту и трицепс, а также требует работы стабилизаторов — мышц спины, плеч и корпуса. Однако даже у опытных спортсменов встречаются ошибки, которые могут замедлить прогресс и повысить риск травм. Разберём, какие именно.
Хват влияет на технику жима и распределение нагрузки. Частые ошибки:
Как исправить: Держите гриф ближе к центру ладони, запястья должны оставаться прямыми. Оптимальная ширина хвата — немного шире плеч.
Локти, направленные под углом 90 градусов от тела, увеличивают риск травмы плечевого сустава и перегружают вращающую манжету.
Как исправить: Держите локти под углом 45-60 градусов к корпусу. Это обеспечит лучшую biomechanical позицию для эффективного жима.
Плохая постановка ног снижает стабильность и не даёт использовать "ножной привод" для увеличения силы жима.
Как исправить:
Опускание штанги в центр груди или выше увеличивает нагрузку на плечевые суставы и снижает эффективность.
Как исправить:
Ошибка многих — задержка дыхания или неправильный ритм вдохов и выдохов.
Как исправить:
Прижимать всю спину к скамье неправильно — это ограничивает амплитуду и снижает комфорт движения.
Как исправить:
Правильная техника — залог прогресса и защиты от травм!
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