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Почему ваш жим не растёт? Разбор основных ошибок и способы их устранения

3:18
Спорт

Жим лёжа — одно из самых популярных упражнений в силовом тренинге. Оно развивает грудные мышцы, переднюю дельту и трицепс, а также требует работы стабилизаторов — мышц спины, плеч и корпуса. Однако даже у опытных спортсменов встречаются ошибки, которые могут замедлить прогресс и повысить риск травм. Разберём, какие именно.

Мужчина делает жим гантелями
Фото: flickr.com by John Voo, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Мужчина делает жим гантелями

Неправильный хват

Хват влияет на технику жима и распределение нагрузки. Частые ошибки:

  • Смещение грифа к пальцам или верхней части ладони: вызывает перегрузку запястий.
  • Слишком узкий хват: увеличивает нагрузку на трицепсы, но снижает эффективность работы грудных мышц.
  • Слишком широкий хват: создаёт излишнюю нагрузку на плечевые суставы.

Как исправить: Держите гриф ближе к центру ладони, запястья должны оставаться прямыми. Оптимальная ширина хвата — немного шире плеч.

Разведение локтей в стороны

Локти, направленные под углом 90 градусов от тела, увеличивают риск травмы плечевого сустава и перегружают вращающую манжету.

Как исправить: Держите локти под углом 45-60 градусов к корпусу. Это обеспечит лучшую biomechanical позицию для эффективного жима.

Неправильное положение ног

Плохая постановка ног снижает стабильность и не даёт использовать "ножной привод" для увеличения силы жима.

Как исправить:

  • Плотно прижмите ноги к полу.
  • Направьте колени немного наружу для устойчивости.
  • Используйте легкое давление ногами (лег-драйв) при подъёме штанги.

Ошибки в траектории движения

Опускание штанги в центр груди или выше увеличивает нагрузку на плечевые суставы и снижает эффективность.

Как исправить:

  • Начинайте движение над глазами.
  • Опускайте штангу к нижней части груди.
  • Вверх штанга должна двигаться по диагональной траектории, а не строго вертикально.

Неправильное дыхание

Ошибка многих — задержка дыхания или неправильный ритм вдохов и выдохов.

Как исправить:

  • Вдох на опускании.
  • Выдох на подъёме.
  • Дыхание должно быть контролируемым, без резких задержек.

Полностью прижатая спина

Прижимать всю спину к скамье неправильно — это ограничивает амплитуду и снижает комфорт движения.

Как исправить:

  • Лопатки сведены и прижаты к скамье.
  • Прогиб в пояснице естественный, без чрезмерного отрыва таза.

Разновидности жима лёжа

  • Жим узким хватом: акцент на трицепсы.
  • Жим на наклонной скамье: прорабатывает верхнюю часть груди.
  • Жим с обратным наклоном: смещает нагрузку на нижнюю часть грудных мышц.
  • Частичный жим: вариант для тех, кто хочет снизить нагрузку на плечевые суставы.

Как жать правильно

  • Держите правильный хват.
  • Держите локти ближе к корпусу.
  • Следите за правильной постановкой ног.
  • Опускайте штангу к нижней части груди.
  • Дышите правильно.
  • Поддерживайте естественный прогиб в спине.

Правильная техника — залог прогресса и защиты от травм!

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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