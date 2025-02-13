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Работает лучше диеты: силовые упражнения для похудения

1:30
Спорт

С возрастом избавиться от жировых отложений на животе становится сложнее, но правильно подобранная тренировка может дать отличный результат. Об этом пишет "Спорт-Экспресс". Кардио само по себе не всегда эффективно, но сочетание силовых упражнений и динамичных движений может дать ощутимый результат.

Мужчина в спортзале
Фото: flickr.com by Джон Ву, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Мужчина в спортзале

Почему силовые тренировки важны?

Гантели позволяют одновременно прорабатывать мышцы и ускорять метаболизм, что приводит к более активному сжиганию калорий. Чем больше у вас мышечной массы, тем больше энергии расходует организм даже в состоянии покоя.

Эффективная тренировка для похудения

Этот комплекс включает пять упражнений, которые помогут подтянуть пресс и избавиться от жира. Каждое упражнение выполняется по 10-15 раз, а после полного круга делается минута отдыха. Всего выполняем 3 круга.

  • Тяга гантелей — укрепляет спину и пресс, повышает выносливость.
  • Ряды с гантелями задействуют мышцы рук и спины.
  • Русские скручивания — эффективны для проработки косых мышц живота.
  • Румынская тяга на одной ноге — улучшает баланс и укрепляет ноги.
  • Подтягивания планки с гантелями — задействуют мышцы кора и рук.

Такой комплекс упражнений поможет не только укрепить тело, но и улучшить осанку, выносливость и общее самочувствие.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness - "соответствие, годность, приспособленность", от fit - "соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме") — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
 

Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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