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Тренировка на диване: как дома делать гимнастику для суставов?

1:28
Спорт

Не секрет, что перед любой тренировкой очень важно не забывать о разминке. Массажист и мастер телесных практик Екатерина Сидоренко рассказала, как заниматься суставной гимнастикой в домашних условиях.

Онлайн-тренировка
Фото: freepik by benzoix, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Онлайн-тренировка

По ее словам, боли в спине, шее и конечностях уже привычны для многих людей, которые ведут сидячий образ жизни. Суставная гимнастика — эффективный способ поддерживать здоровье суставов и улучшать общее самочувствие. Делать ее можно прямо у себя в комнате.

"Суставная гимнастика включает в себя легкие упражнения, которые можно выполнять даже на диване. Начните с разминки: потяните руки и ноги, сделайте легкие вращения головой и плечами", — цитирует тренера "СЭ".

Затем перейдите к основным упражнениям. Например, сидя на диване, можно выполнять круговые движения стопами и коленями.

"Если у вас есть гимнастический коврик, добавьте упражнения на растяжку: сидя на полу, тянитесь к ногам и выполняйте наклоны", — уточнила Сидоренко.

Начать регулярно делать такую гимнастику можно с 10-15 минут в день, постепенно увеличивая время до получаса.

"Не бойтесь начинать с малого — даже небольшие усилия принесут свои плоды. Постепенно вы сможете заметить улучшение подвижности и уменьшение болей в суставах", — добавила тренер.

Уточнения

Суста́вы (лат. articulatio) — подвижные соединения костей скелета, разделённых щелью, покрытые синовиальной оболочкой и суставной сумкой. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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