Осторожно! Отжимания могут быть опасны, если у вас есть лишний вес

Тренер-преподаватель Александр Велков не рекомендует делать планку и отжимания от пола людям с лишним весом.

Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева Тренировка

Эксперт объяснил, что провисающие ткани тянут ваше тело вниз.

"Чтобы сохранять прямую спину без прогиба, тело подстраивается. Это же приводит к сильной нагрузке на мышцы спины, позвоночник и суставы", — цитирует его "СЭ".

Велков добавил, что в таком случает будут работать компенсаторные системы организма, то есть мышцы, которые вообще не должны работать в этот момент. Из-за этого может появиться боль.

Уточнения

Отжима́ния — базовое физическое упражнение, выполняемое в планке и представляющее собой опускание-поднятие тела с помощью рук от пола (скамьи, стены).

