Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Каковы пять столпов долголетия?
Ошибка многих овощеводов: как выбрать надёжные сорта томатов
Чарующий аромат яблок и корицы: быстрый рецепт идеального домашнего пирога
Учёные бьют тревогу: немедленно откажитесь от меламиновых губок для уборки
Время летит: вот как замедлить его и проживать жизнь ярче
Дизельный двигатель: может ли экономия на топливе компенсировать расходы на обслуживание
Вся правда о косметике с коллагеном: вас снова обманывают
Юлия Барановская попозировала на краю водопада Виктория в Южной Африке
Быть русским в этой стране — престижно

Попрощайтесь со спортзалом: эта тренировка сжигает калории всего за 25 минут

1:31
Спорт

Не хотите тратить время на спортзал? 25-минутная прогулка с правильно подобранной нагрузкой поможет вам сжигать калории, укреплять мышцы и улучшать настроение без дополнительного оборудования. Об этом пишет "Спорт-Экспресс".

Пенсионер занимается спортом
Фото: commons.wikimedia.org by Kyle Cassidy, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Пенсионер занимается спортом

Как превратить ходьбу в полноценную тренировку

Ходьба может быть не просто способом передвижения, а настоящей кардиотренировкой, если выполнять её правильно. Достаточно добавить интервальные ускорения и упражнения с собственным весом.

  • Разминка (5 минут): медленная ходьба и лёгкие растяжки помогут подготовить тело.
  • Основная часть (15 минут): чередование умеренной и быстрой ходьбы с интервалами в 5 и 1 минуту соответственно.
  • Силовые упражнения: каждые 5 минут выполняйте приседания или выпады.
  • Заминка (5 минут): снижайте темп и растягивайтесь, чтобы расслабить мышцы.

Как усилить эффект?

  • Следите за осанкой: напрягайте мышцы пресса и ягодиц, держите спину ровно.
  • Используйте фитнес-трекеры: шагомер поможет отслеживать результаты.
  • Добавьте утяжелители: лёгкие гантели или утяжелители на лодыжки увеличат нагрузку.
  • Пейте воду: особенно в жаркую погоду.


Простая 25-минутная тренировка на свежем воздухе заменит час в зале и принесёт пользу вашему здоровью. Главное — регулярность и правильная техника.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness - "соответствие, годность, приспособленность", от fit - "соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме") — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
 

Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Лёд отступает, а история оживает: в Норвегии нашли артефакты, пролежавшие 1300 лет
Наука и техника
Лёд отступает, а история оживает: в Норвегии нашли артефакты, пролежавшие 1300 лет Аудио 
Хочется тортика, а духовку включать не хочется? И не нужно — готовим кофейный торт без выпечки
Еда и рецепты
Хочется тортика, а духовку включать не хочется? И не нужно — готовим кофейный торт без выпечки Аудио 
Популярное
Самый коварный алкоголь для водителей – он оставляет следы дольше всех

Чем крепче напиток, тем дольше его аромат остаётся в дыхании человека.

Самый коварный алкоголь для водителей – он оставляет следы дольше всех
Чудесный аромат распространится по всей комнате: всего 2 столовые ложки этого средства
Чудесный аромат распространится по всей комнате: всего 2 столовые ложки этого средства
Коллаген, который действительно работает: какая форма усваивается лучше
Эти стрижки спасут редкие и тонкие волосы: главные тренды 2025 года
Иж-2715. Уникальный советский фургон, он же Пирожок, он же Каблучок Дмитрий Плотников Глава Пентагона Хегсет отказал Киеву и НАТО в гарантиях по перемирию на Украине Любовь Степушова Этот забытый миф объясняет, почему Исида стала сильнее всех богов Игорь Буккер
Ольга Бузова нашла неожиданный повод уколоть бывшего возлюбленного, объявившего о скором отцовстве
Ответ Пекина Илону Маску: китайская ракета-носитель совершила дебютный полёт
В Анапе снижают цены, но гостевые дома рискуют не открыться — что скрывается за этим кризисом
В Анапе снижают цены, но гостевые дома рискуют не открыться — что скрывается за этим кризисом
Последние материалы
Этот напиток помогает восстановить печень
В США высказались об экспортном потенциале российского Су-57
Опасные красотки: растения, которым не место в вашем доме
Евросоюз отступает: планы по регулированию ИИ, патентов и онлайн-конфиденциальности отложены в долгий ящик
Параанальные железы у собак: важная информация для владельцев
Ошибки пассажиров — российская стюардесса раскрыла, что никогда не делает в самолёте
ВАИ требуют остановиться, а вы не знаете, что делать? Разбираемся, что на самом деле происходит
Килауэа извергает лаву: зрелище привлекает толпы туристов
Зачем приговорённый к 11 годам тюрьмы сын актёра Сошальского обжаловал приговор
Салат с кальмарами и зелёным горошком: угощение, которое точно запомнится
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.