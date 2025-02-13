Попрощайтесь со спортзалом: эта тренировка сжигает калории всего за 25 минут

Не хотите тратить время на спортзал? 25-минутная прогулка с правильно подобранной нагрузкой поможет вам сжигать калории, укреплять мышцы и улучшать настроение без дополнительного оборудования. Об этом пишет "Спорт-Экспресс".
Ходьба может быть не просто способом передвижения, а настоящей кардиотренировкой, если выполнять её правильно. Достаточно добавить интервальные ускорения и упражнения с собственным весом.
Простая 25-минутная тренировка на свежем воздухе заменит час в зале и принесёт пользу вашему здоровью. Главное — регулярность и правильная техника.
Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness - "соответствие, годность, приспособленность", от fit - "соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме") — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
Чем крепче напиток, тем дольше его аромат остаётся в дыхании человека.