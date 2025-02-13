Попрощайтесь со спортзалом: эта тренировка сжигает калории всего за 25 минут

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Не хотите тратить время на спортзал? 25-минутная прогулка с правильно подобранной нагрузкой поможет вам сжигать калории, укреплять мышцы и улучшать настроение без дополнительного оборудования. Об этом пишет "Спорт-Экспресс".

Фото: commons.wikimedia.org by Kyle Cassidy, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Пенсионер занимается спортом

Как превратить ходьбу в полноценную тренировку

Ходьба может быть не просто способом передвижения, а настоящей кардиотренировкой, если выполнять её правильно. Достаточно добавить интервальные ускорения и упражнения с собственным весом.

Разминка (5 минут): медленная ходьба и лёгкие растяжки помогут подготовить тело.

Основная часть (15 минут): чередование умеренной и быстрой ходьбы с интервалами в 5 и 1 минуту соответственно.

Силовые упражнения: каждые 5 минут выполняйте приседания или выпады.

Заминка (5 минут): снижайте темп и растягивайтесь, чтобы расслабить мышцы.

Как усилить эффект?

Следите за осанкой: напрягайте мышцы пресса и ягодиц, держите спину ровно.

Используйте фитнес-трекеры: шагомер поможет отслеживать результаты.

Добавьте утяжелители: лёгкие гантели или утяжелители на лодыжки увеличат нагрузку.

Пейте воду: особенно в жаркую погоду.



Простая 25-минутная тренировка на свежем воздухе заменит час в зале и принесёт пользу вашему здоровью. Главное — регулярность и правильная техника.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness - "соответствие, годность, приспособленность", от fit - "соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме") — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.



