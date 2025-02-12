Сколько раз в день нужно отжиматься, чтобы суметь дать фору любому 20-летнему?

Ученые из Гарварда считают, что отжимания не только укрепляют мышцы, но и могут продлить жизнь. Но сколько повторений нужно делать в идеале?
Отжимания — простое, но чрезвычайно эффективное упражнение, которое не только развивает мышечную силу, но и выявляет состояние сердечно-сосудистой системы.
Согласно исследованию, опубликованному в Журнале Американской медицинской ассоциации, мужчины, которые могут сделать 40 отжиманий подряд, на 96 процентов реже страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, чем те, кто может сделать не более 10 повторений.
Согласно исследованиям, даже 20-30 отжиманий могут значительно снизить риск — на 75 процентов.
В ходе опроса были изучены результаты работы более тысячи пожарных, которые в течение десяти лет регулярно проходили физические тесты. Результаты показали, что отжимания — отличный индикатор здоровья сердечно-сосудистой системы.
Сколько отжиманий нужно делать в зависимости от возраста?
Однако важна индивидуальная физическая подготовка, уровень подготовки и состояние здоровья. Они влияют на результативность.
Отжима́ния — базовое физическое упражнение, выполняемое в планке и представляющее собой опускание-поднятие тела с помощью рук от пола (скамьи, стены).
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