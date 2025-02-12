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Сколько раз в день нужно отжиматься, чтобы суметь дать фору любому 20-летнему?

2:04
Спорт

Ученые из Гарварда считают, что отжимания не только укрепляют мышцы, но и могут продлить жизнь. Но сколько повторений нужно делать в идеале?

отжимания
Фото: freepik
отжимания

Отжимания — простое, но чрезвычайно эффективное упражнение, которое не только развивает мышечную силу, но и выявляет состояние сердечно-сосудистой системы.

Согласно исследованию, опубликованному в Журнале Американской медицинской ассоциации, мужчины, которые могут сделать 40 отжиманий подряд, на 96 процентов реже страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, чем те, кто может сделать не более 10 повторений.

Согласно исследованиям, даже 20-30 отжиманий могут значительно снизить риск — на 75 процентов.

В ходе опроса были изучены результаты работы более тысячи пожарных, которые в течение десяти лет регулярно проходили физические тесты. Результаты показали, что отжимания — отличный индикатор здоровья сердечно-сосудистой системы.

Сколько отжиманий нужно делать в зависимости от возраста?

  • Средний показатель для мужчин в возрасте 20 лет составляет от 20 до 30 отжиманий, в то время как женщины обычно способны выполнить 10-15 повторений.
  • В возрасте 30 лет это значение снижается до 15-25 отжиманий для мужчин и 8-12 для женщин. Мужчины в возрасте 40 лет могут рассчитывать на выполнение 10-20 отжиманий, а женщины — в среднем 5-10 повторений.
  • В возрасте 50 лет для мужчин считается приемлемым делать 7-15 отжиманий, а для женщин — 3-8 повторений. Мужчины старше 60 лет могут сделать в среднем 5-10 отжиманий, а женщины — 2-5 отжиманий.

Однако важна индивидуальная физическая подготовка, уровень подготовки и состояние здоровья. Они влияют на результативность.

Уточнения

Отжима́ния — базовое физическое упражнение, выполняемое в планке и представляющее собой опускание-поднятие тела с помощью рук от пола (скамьи, стены). 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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