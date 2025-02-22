Фитнес будущего уже здесь – как технологии меняют тренировки и спортзалы

Фитнес-индустрия всегда стремилась к новому: в 90-е появились пилатес и протеиновые батончики, в 2010-х — первые фитнес-приложения. Сегодня же тренировки невозможно представить без умных гаджетов, искусственного интеллекта и онлайн-фитнеса. Разбираемся, какие технологии уже изменили спорт и чего ждать в будущем.
Когда-то фитнес-браслеты считали только шаги и калории, но сегодня это полноценные помощники:
Пример: В watchOS 11 появились функции мониторинга усилий во время тренировок, дневник цикла для беременных и расширенная система отслеживания здоровья.
Дополненная и виртуальная реальность выходят на новый уровень:
Пока это редкость, но технологии развиваются, и тренировки в VR могут стать трендом ближайшего будущего.
Пока нет. Искусственный интеллект может:
Но он не заменит живого тренера, который следит за техникой, подстраивает нагрузку под состояние спортсмена и мотивирует лучше, чем любой алгоритм.
Онлайн-занятия стали неотъемлемой частью фитнеса:
Тренд будущего: фитнес-приложения с персональными тренировками, AI-ассистентами и интеграцией с гаджетами.
Самое главное — гаджеты должны помогать достигать результатов, а не отвлекать от них.
Спорт (от англ. sport - сокращение от первоначального старофранц. disport - "развлечение, забава") — организованная по определённым правилам деятельность людей (спортсме́нов), состоящая в сопоставлении их физических или интеллектуальных способностей.
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