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Фитнес будущего уже здесь – как технологии меняют тренировки и спортзалы

2:56
Спорт

Фитнес-индустрия всегда стремилась к новому: в 90-е появились пилатес и протеиновые батончики, в 2010-х — первые фитнес-приложения. Сегодня же тренировки невозможно представить без умных гаджетов, искусственного интеллекта и онлайн-фитнеса. Разбираемся, какие технологии уже изменили спорт и чего ждать в будущем.

VR тренировка
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
VR тренировка

Фитнес-гаджеты: от шагомеров до персональных ассистентов

Когда-то фитнес-браслеты считали только шаги и калории, но сегодня это полноценные помощники:

  • Отслеживают частоту сердечных сокращений, уровень кислорода в крови и даже температуру тела.
  • Фиксируют фазы сна и анализируют качество восстановления.
  • Позволяют контролировать уровень физической активности и давать персонализированные рекомендации.

Пример: В watchOS 11 появились функции мониторинга усилий во время тренировок, дневник цикла для беременных и расширенная система отслеживания здоровья.

AR и VR: спорт в виртуальной реальности

Дополненная и виртуальная реальность выходят на новый уровень:

  • Виртуальные тренировки: тренажёры с эффектом погружения, беговые дорожки с виртуальными маршрутами.
  • VR-фитнес-клубы: тренировки с цифровыми противниками, полное обмундирование и даже массаж после занятия.
  • Игровой подход: возможность заниматься спортом, соревнуясь в виртуальном пространстве.

Пока это редкость, но технологии развиваются, и тренировки в VR могут стать трендом ближайшего будущего.

Может ли ИИ заменить тренера

Пока нет. Искусственный интеллект может:

  • Подобрать программу тренировок.
  • Объяснить технику упражнений.
  • Поддерживать мотивацию с помощью напоминаний.

Но он не заменит живого тренера, который следит за техникой, подстраивает нагрузку под состояние спортсмена и мотивирует лучше, чем любой алгоритм.

Онлайн-фитнес: тренировки без спортзала

Онлайн-занятия стали неотъемлемой частью фитнеса:

  • Во время пандемии рынок онлайн-фитнеса вырос в несколько раз и продолжает развиваться.
  • Ожидается, что к 2032 году он увеличится в 32 раза!
  • Доступ к тренировкам возможен из любой точки мира.

Тренд будущего: фитнес-приложения с персональными тренировками, AI-ассистентами и интеграцией с гаджетами.

Каким будет фитнес будущего

  • Умные спортзалы: автоматическое подстраивание тренажёров под пользователя.
  • Новые технологии в восстановлении: быстрый анализ состояния мышц и персонализированные рекомендации.
  • Гибридный фитнес: сочетание онлайн-тренировок и реальных занятий в зале.

Самое главное — гаджеты должны помогать достигать результатов, а не отвлекать от них.

Уточнения

Спорт (от англ. sport - сокращение от первоначального старофранц. disport - "развлечение, забава") — организованная по определённым правилам деятельность людей (спортсме́нов), состоящая в сопоставлении их физических или интеллектуальных способностей.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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