Фитнес будущего уже здесь – как технологии меняют тренировки и спортзалы

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Фитнес-индустрия всегда стремилась к новому: в 90-е появились пилатес и протеиновые батончики, в 2010-х — первые фитнес-приложения. Сегодня же тренировки невозможно представить без умных гаджетов, искусственного интеллекта и онлайн-фитнеса. Разбираемся, какие технологии уже изменили спорт и чего ждать в будущем.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian VR тренировка

Фитнес-гаджеты: от шагомеров до персональных ассистентов

Когда-то фитнес-браслеты считали только шаги и калории, но сегодня это полноценные помощники:

Отслеживают частоту сердечных сокращений, уровень кислорода в крови и даже температуру тела.

Фиксируют фазы сна и анализируют качество восстановления.

Позволяют контролировать уровень физической активности и давать персонализированные рекомендации.

Пример: В watchOS 11 появились функции мониторинга усилий во время тренировок, дневник цикла для беременных и расширенная система отслеживания здоровья.

AR и VR: спорт в виртуальной реальности

Дополненная и виртуальная реальность выходят на новый уровень:

Виртуальные тренировки: тренажёры с эффектом погружения, беговые дорожки с виртуальными маршрутами.

тренажёры с эффектом погружения, беговые дорожки с виртуальными маршрутами. VR-фитнес-клубы: тренировки с цифровыми противниками, полное обмундирование и даже массаж после занятия.

тренировки с цифровыми противниками, полное обмундирование и даже массаж после занятия. Игровой подход: возможность заниматься спортом, соревнуясь в виртуальном пространстве.

Пока это редкость, но технологии развиваются, и тренировки в VR могут стать трендом ближайшего будущего.

Может ли ИИ заменить тренера

Пока нет. Искусственный интеллект может:

Подобрать программу тренировок.

Объяснить технику упражнений.

Поддерживать мотивацию с помощью напоминаний.

Но он не заменит живого тренера, который следит за техникой, подстраивает нагрузку под состояние спортсмена и мотивирует лучше, чем любой алгоритм.

Онлайн-фитнес: тренировки без спортзала

Онлайн-занятия стали неотъемлемой частью фитнеса:

Во время пандемии рынок онлайн-фитнеса вырос в несколько раз и продолжает развиваться.

Ожидается, что к 2032 году он увеличится в 32 раза!

Доступ к тренировкам возможен из любой точки мира.

Тренд будущего: фитнес-приложения с персональными тренировками, AI-ассистентами и интеграцией с гаджетами.

Каким будет фитнес будущего

Умные спортзалы: автоматическое подстраивание тренажёров под пользователя.

автоматическое подстраивание тренажёров под пользователя. Новые технологии в восстановлении: быстрый анализ состояния мышц и персонализированные рекомендации.

быстрый анализ состояния мышц и персонализированные рекомендации. Гибридный фитнес: сочетание онлайн-тренировок и реальных занятий в зале.

Самое главное — гаджеты должны помогать достигать результатов, а не отвлекать от них.

Уточнения

Спорт (от англ. sport - сокращение от первоначального старофранц. disport - "развлечение, забава") — организованная по определённым правилам деятельность людей (спортсме́нов), состоящая в сопоставлении их физических или интеллектуальных способностей.

