Лишний вес уйдёт без упражнений: главные секреты правильного питания

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Правильное питание — ключ к здоровому похудению и поддержанию энергии на протяжении дня. Независимо от пола, возраста и уровня физической активности, организму нужны белки, жиры и углеводы, а также витамины и минералы. Разбираемся, как грамотно составить рацион, чтобы худеть без стресса и истощения.

Фото: https://www.freepik.com by prostooleh Здоровое питание

Откуда организм берёт энергию

Тело использует три основных макронутриента:

Белки : строительный материал для мышц, важен при дефиците калорий, чтобы не терять мышечную массу.

: строительный материал для мышц, важен при дефиците калорий, чтобы не терять мышечную массу. Жиры : источник долгосрочной энергии, особенно полезны ненасыщенные жиры (рыба, орехи, авокадо).

: источник долгосрочной энергии, особенно полезны ненасыщенные жиры (рыба, орехи, авокадо). Углеводы: главный источник гликогена, необходимого для работы мышц и мозга.

Сложные углеводы (крупы, овощи, бобовые) перевариваются дольше, обеспечивая равномерное поступление энергии, а простые (сладости, выпечка) быстро усваиваются, но могут приводить к скачкам инсулина и отложению жира.

Витамины и минералы для похудения

При снижении веса важно следить за балансом витаминов и микроэлементов:

Витамин D : поддерживает здоровье костей, содержится в жирной рыбе и яйцах.

: поддерживает здоровье костей, содержится в жирной рыбе и яйцах. Витамин B12 : улучшает работу нервной системы, помогает регулировать сон. Источники: мясо, яйца.

: улучшает работу нервной системы, помогает регулировать сон. Источники: мясо, яйца. Витамин C : укрепляет иммунитет, содержится в цитрусовых, брокколи.

: укрепляет иммунитет, содержится в цитрусовых, брокколи. Омега-3: регулирует обмен веществ, снижает воспаление. Источники: лосось, растительные масла.

Белки и жиры в рационе

Для похудения необходимо употреблять 1-2,5 г белка на килограмм веса. Белковая пища хорошо насыщает и требует больше энергии на переваривание, что ускоряет метаболизм.

Источники белка:

Постное мясо (курица, индейка, говядина).

Рыба (лосось, треска).

Молочные продукты (творог, йогурт).

Бобовые (чечевица, нут).

Жиры в рационе должны быть как насыщенными (молочные продукты, мясо), так и ненасыщенными (авокадо, орехи, растительные масла).

Нужно ли перекусывать

Перекусы зависят от целей:

Для похудения : лучше отказаться или оставить лёгкие перекусы (зелёные яблоки, ягоды, орехи).

: лучше отказаться или оставить лёгкие перекусы (зелёные яблоки, ягоды, орехи). Для набора массы: полезны дополнительные приёмы пищи с высоким содержанием белка и полезных жиров.

Пример рациона на день

День 1

Завтрак : Овсянка на воде с ягодами и орехами, зелёный чай.

: Овсянка на воде с ягодами и орехами, зелёный чай. Обед : Куриная грудка, запечённая с брокколи, свежий овощной салат.

: Куриная грудка, запечённая с брокколи, свежий овощной салат. Ужин: Стейк из лосося с коричневым рисом и тушёными кабачками.

День 2

Завтрак : Омлет с овощами, цельнозерновой тост с авокадо.

: Омлет с овощами, цельнозерновой тост с авокадо. Обед : Тыквенный суп-пюре, цельнозерновой хлеб.

: Тыквенный суп-пюре, цельнозерновой хлеб. Ужин: Индейка с грибами, салат из листьев салата с оливковым маслом.

День 3

Завтрак : Гречневая каша с грибами, кофе с молоком.

: Гречневая каша с грибами, кофе с молоком. Обед : Салат с курицей, киноа и овощами.

: Салат с курицей, киноа и овощами. Ужин: Запечённые куриные бёдра с овощами и картофелем.

Главные правила сбалансированного питания

Соблюдайте баланс макронутриентов : жиры и углеводы дают энергию, белки строят мышцы.

: жиры и углеводы дают энергию, белки строят мышцы. Контролируйте жиры : организму нужны и насыщенные, и ненасыщенные жиры, но без избытка.

: организму нужны и насыщенные, и ненасыщенные жиры, но без избытка. Белок помогает худеть : он насыщает, ускоряет метаболизм и сохраняет мышцы.

: он насыщает, ускоряет метаболизм и сохраняет мышцы. Перекусы — не для всех: они могут помочь набрать массу, но при похудении лучше ограничить их.

Уточнения

Пита́ние - процесс поступления в организм и усвоения им веществ, необходимых для покрытия энергетических и пластических затрат, построения и возобновления частей его тела.

