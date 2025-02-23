Вакуум живота против жира: волшебное упражнение или зря потраченное время

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Вакуум — популярное упражнение, которое часто используют для создания плоского живота. Однако оно не помогает сжигать жир и при неправильном выполнении может нанести вред организму. Разбираемся, как правильно делать вакуум и кому он противопоказан.

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik Женская талия

Как работает вакуум живота

При выполнении вакуума человек задерживает дыхание и максимально втягивает живот, активируя поперечную мышцу живота — глубинный корсет, поддерживающий внутренние органы. Укрепление этой мышцы действительно помогает визуально уменьшить живот, но на потерю жира упражнение не влияет.

Распространённые мифы о вакууме

Миф 1: Только вакуум качает поперечную мышцу

На самом деле эту мышцу можно укрепить другими упражнениями, например, планкой или ягодичным мостиком.

Миф 2: Делай вакуум — и похудеешь

Жир уходит только при дефиците калорий. Вакуум не сжигает калории, а лишь укрепляет мышцы.

Миф 3: Втягивать живот — безопасно для всех

При неправильном выполнении вакуум может навредить. Например, на полный желудок он способен спровоцировать гастрит, а при наличии камней в желчном пузыре вызвать закупорку протоков и панкреатит.

Кому нельзя делать вакуум

Вакуум запрещён при:

Гастрите и других заболеваниях ЖКТ.

Гипертонии и проблемах с сердцем.

Беременности и в послеродовом периоде.

Наличии камней в желчном пузыре.

Диастазе.

Онкологии.

Послеоперационном восстановлении.

Многие заболевания могут протекать бессимптомно, поэтому перед началом практики лучше проконсультироваться с врачом.

Как безопасно укрепить поперечную мышцу без вакуума

В обычной жизни: подтягивайте живот на протяжении дня, напрягая мышцы пресса.

подтягивайте живот на протяжении дня, напрягая мышцы пресса. На тренировке: следите за напряжением нижнего пресса при выполнении любых упражнений, особенно при наклонах и поворотах корпуса.

Как сделать вакуум правильно

Если у вас нет противопоказаний и вы хотите попробовать вакуум, соблюдайте 4 главных правила:

Делайте упражнение натощак: лучше всего утром перед завтраком или через 2-3 часа после еды.

лучше всего утром перед завтраком или через 2-3 часа после еды. Начинайте лёжа: это уменьшит нагрузку на органы и сосуды. Затем можно переходить к положениям сидя, стоя и на четвереньках.

это уменьшит нагрузку на органы и сосуды. Затем можно переходить к положениям сидя, стоя и на четвереньках. Не задерживайте дыхание дольше 1 минуты: начинайте с 10-15 секунд и увеличивайте время постепенно.

начинайте с 10-15 секунд и увеличивайте время постепенно. Избегайте резкого вдоха в конце упражнения: сначала расслабьте мышцы, затем плавно вдохните.

Пошаговая техника выполнения вакуума

Встаньте или обопритесь на поверхность.

Напрягите мышцы тазового дна.

Сделайте глубокий вдох через нос, затем медленно выдохните через рот.

Полностью освободите лёгкие от воздуха и задержите дыхание.

Втяните живот, направляя брюшную стенку к позвоночнику.

Удерживайте втяжение 10-15 секунд .

. Плавно верните живот в исходное положение, расслабьте мышцы и только затем сделайте медленный вдох.

Вакуум не делает живот плоским сам по себе

Эффект от вакуума кратковременный. Чтобы реально уменьшить объём талии, нужен комплексный подход: сбалансированное питание, физическая активность и проработка всех мышц кора.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.

