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Вакуум живота против жира: волшебное упражнение или зря потраченное время

3:34
Спорт

Вакуум — популярное упражнение, которое часто используют для создания плоского живота. Однако оно не помогает сжигать жир и при неправильном выполнении может нанести вред организму. Разбираемся, как правильно делать вакуум и кому он противопоказан.

Женская талия
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Женская талия

Как работает вакуум живота

При выполнении вакуума человек задерживает дыхание и максимально втягивает живот, активируя поперечную мышцу живота — глубинный корсет, поддерживающий внутренние органы. Укрепление этой мышцы действительно помогает визуально уменьшить живот, но на потерю жира упражнение не влияет.

Распространённые мифы о вакууме

Миф 1: Только вакуум качает поперечную мышцу

  • На самом деле эту мышцу можно укрепить другими упражнениями, например, планкой или ягодичным мостиком.

Миф 2: Делай вакуум — и похудеешь

  • Жир уходит только при дефиците калорий. Вакуум не сжигает калории, а лишь укрепляет мышцы.

Миф 3: Втягивать живот — безопасно для всех

  • При неправильном выполнении вакуум может навредить. Например, на полный желудок он способен спровоцировать гастрит, а при наличии камней в желчном пузыре вызвать закупорку протоков и панкреатит.

Кому нельзя делать вакуум

Вакуум запрещён при:

  • Гастрите и других заболеваниях ЖКТ.
  • Гипертонии и проблемах с сердцем.
  • Беременности и в послеродовом периоде.
  • Наличии камней в желчном пузыре.
  • Диастазе.
  • Онкологии.
  • Послеоперационном восстановлении.
  • Многие заболевания могут протекать бессимптомно, поэтому перед началом практики лучше проконсультироваться с врачом.

Как безопасно укрепить поперечную мышцу без вакуума

  • В обычной жизни: подтягивайте живот на протяжении дня, напрягая мышцы пресса.
  • На тренировке: следите за напряжением нижнего пресса при выполнении любых упражнений, особенно при наклонах и поворотах корпуса.

Как сделать вакуум правильно

Если у вас нет противопоказаний и вы хотите попробовать вакуум, соблюдайте 4 главных правила:

  • Делайте упражнение натощак: лучше всего утром перед завтраком или через 2-3 часа после еды.
  • Начинайте лёжа: это уменьшит нагрузку на органы и сосуды. Затем можно переходить к положениям сидя, стоя и на четвереньках.
  • Не задерживайте дыхание дольше 1 минуты: начинайте с 10-15 секунд и увеличивайте время постепенно.
  • Избегайте резкого вдоха в конце упражнения: сначала расслабьте мышцы, затем плавно вдохните.

Пошаговая техника выполнения вакуума

  • Встаньте или обопритесь на поверхность.
  • Напрягите мышцы тазового дна.
  • Сделайте глубокий вдох через нос, затем медленно выдохните через рот.
  • Полностью освободите лёгкие от воздуха и задержите дыхание.
  • Втяните живот, направляя брюшную стенку к позвоночнику.
  • Удерживайте втяжение 10-15 секунд.
  • Плавно верните живот в исходное положение, расслабьте мышцы и только затем сделайте медленный вдох.

Вакуум не делает живот плоским сам по себе

Эффект от вакуума кратковременный. Чтобы реально уменьшить объём талии, нужен комплексный подход: сбалансированное питание, физическая активность и проработка всех мышц кора.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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