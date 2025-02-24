Обратные отжимания vs. классические: зачем они нужны, в чём разница и как выполнять правильно

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Обратные отжимания часто воспринимают как упрощенную версию классических, но это самостоятельное упражнение с акцентом на трицепс, глубокие грудные мышцы и заднюю дельту. Разбираемся, в чем их польза, как правильно выполнять и каких ошибок избегать.

Фото: freepik отжимания

Какие мышцы работают

Во время обратных отжиманий активно задействуются:

Трицепс: отвечает за разгибание локтя и получает основную нагрузку.

отвечает за разгибание локтя и получает основную нагрузку. Глубокие мышцы груди: участвуют в дыхании, стабилизируют плечевой пояс и улучшают осанку.

участвуют в дыхании, стабилизируют плечевой пояс и улучшают осанку. Задняя дельта: укрепляет плечевой отдел, снижает риск травм.

Чем полезны обратные отжимания

Изолированная нагрузка на трицепс: в классических отжиманиях работают многие мышцы, а здесь трицепс получает более акцентированную проработку.

в классических отжиманиях работают многие мышцы, а здесь трицепс получает более акцентированную проработку. Укрепление глубоких мышц груди: это улучшает осанку, дыхание и стабильность плечевого пояса.

это улучшает осанку, дыхание и стабильность плечевого пояса. Щадящая нагрузка на плечи: подходит новичкам и людям с высокой подвижностью суставов.

Кому нельзя выполнять

Людям с травмами запястий: остеопороз, артрит и воспаления могут усугубиться.

остеопороз, артрит и воспаления могут усугубиться. При проблемах с плечами: если суставы малоподвижны, выполнение упражнения может привести к растяжению или дискомфорту.

Как правильно выполнять обратные отжимания

Исходное положение : сядьте на скамейку, поставьте ладони под плечи, пальцы рук разверните внутрь.

: сядьте на скамейку, поставьте ладони под плечи, пальцы рук разверните внутрь. Опора на руки : таз свисает, опора идет на ладони.

: таз свисает, опора идет на ладони. Сгибание локтей : медленно опуститесь, локти направлены назад.

: медленно опуститесь, локти направлены назад. Подъем: вернитесь в исходное положение, контролируя движение.

Рекомендации

Делайте 10-15 повторов в 3 подхода.

Один подход — 20-30 секунд.

Локти не разводите в стороны.

Поясницу держите в нейтральном положении.

Как усложнить упражнение

Выставить ноги вперед: чем дальше ноги от опоры, тем сложнее выполнять.

чем дальше ноги от опоры, тем сложнее выполнять. Использовать нестабильную поверхность (фитбол, медбол): это усилит работу мышц-стабилизаторов.

(фитбол, медбол): это усилит работу мышц-стабилизаторов. Отжиматься на одной ноге: нагрузка на кор увеличится.

Частые ошибки

Локти в стороны: снижает эффективность упражнения и увеличивает риск травмы.

снижает эффективность упражнения и увеличивает риск травмы. Ладони повернуты назад: создаёт ненужную нагрузку на запястья.

создаёт ненужную нагрузку на запястья. Близкая постановка ног: упражнение теряет смысл, нагрузка смещается на ноги.

Обратные отжимания — эффективное упражнение для трицепса, груди и плеч. Они удобны для новичков, но могут усложняться для продвинутых. Главное — соблюдать правильную технику и избегать ошибок, чтобы избежать травм и получить максимум пользы.

Уточнения

Отжима́ния - базовое физическое упражнение, выполняемое в планке и представляющее собой опускание-поднятие тела с помощью рук от пола (скамьи, стены).

