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Обратные отжимания vs. классические: зачем они нужны, в чём разница и как выполнять правильно

2:50
Спорт

Обратные отжимания часто воспринимают как упрощенную версию классических, но это самостоятельное упражнение с акцентом на трицепс, глубокие грудные мышцы и заднюю дельту. Разбираемся, в чем их польза, как правильно выполнять и каких ошибок избегать.

отжимания
Фото: freepik
отжимания

Какие мышцы работают

Во время обратных отжиманий активно задействуются:

  • Трицепс: отвечает за разгибание локтя и получает основную нагрузку.
  • Глубокие мышцы груди: участвуют в дыхании, стабилизируют плечевой пояс и улучшают осанку.
  • Задняя дельта: укрепляет плечевой отдел, снижает риск травм.

Чем полезны обратные отжимания

  • Изолированная нагрузка на трицепс: в классических отжиманиях работают многие мышцы, а здесь трицепс получает более акцентированную проработку.
  • Укрепление глубоких мышц груди: это улучшает осанку, дыхание и стабильность плечевого пояса.
  • Щадящая нагрузка на плечи: подходит новичкам и людям с высокой подвижностью суставов.

Кому нельзя выполнять

  • Людям с травмами запястий: остеопороз, артрит и воспаления могут усугубиться.
  • При проблемах с плечами: если суставы малоподвижны, выполнение упражнения может привести к растяжению или дискомфорту.

Как правильно выполнять обратные отжимания

  • Исходное положение: сядьте на скамейку, поставьте ладони под плечи, пальцы рук разверните внутрь.
  • Опора на руки: таз свисает, опора идет на ладони.
  • Сгибание локтей: медленно опуститесь, локти направлены назад.
  • Подъем: вернитесь в исходное положение, контролируя движение.

Рекомендации

  • Делайте 10-15 повторов в 3 подхода.
  • Один подход — 20-30 секунд.
  • Локти не разводите в стороны.
  • Поясницу держите в нейтральном положении.

Как усложнить упражнение

  • Выставить ноги вперед: чем дальше ноги от опоры, тем сложнее выполнять.
  • Использовать нестабильную поверхность (фитбол, медбол): это усилит работу мышц-стабилизаторов.
  • Отжиматься на одной ноге: нагрузка на кор увеличится.

Частые ошибки

  • Локти в стороны: снижает эффективность упражнения и увеличивает риск травмы.
  • Ладони повернуты назад: создаёт ненужную нагрузку на запястья.
  • Близкая постановка ног: упражнение теряет смысл, нагрузка смещается на ноги.

Обратные отжимания — эффективное упражнение для трицепса, груди и плеч. Они удобны для новичков, но могут усложняться для продвинутых. Главное — соблюдать правильную технику и избегать ошибок, чтобы избежать травм и получить максимум пользы.

Уточнения

Отжима́ния - базовое физическое упражнение, выполняемое в планке и представляющее собой опускание-поднятие тела с помощью рук от пола (скамьи, стены).

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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