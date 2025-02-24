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Больше не запасаемся: секреты зимнего питания без набора жира

2:27
Спорт

Когда температура падает, а дни становятся короче, организм сам требует больше калорий. Хочется согреться сладкими напитками, выпечкой и жирной едой. Однако такой режим питания быстро приводит к набору веса. Как организовать рацион зимой, чтобы оставаться в форме?

Талия
Фото: commons.wikimedia.org by joel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Талия

Почему зимой хочется больше есть

  • Повышенные энергозатраты: организм тратит больше энергии на поддержание тепла.
  • Падение уровня серотонина: недостаток солнечного света снижает уровень "гормона радости", а углеводы помогают его восполнить.
  • Инстинктивное запасание: наши предки накапливали жир перед холодами, но сегодня в этом нет необходимости.

Основные правила питания зимой

  • Выбирайте сложные углеводы: овсянка, гречка, бурый рис насыщают надолго и поддерживают стабильный уровень сахара.
  • Добавьте белок: курятина, рыба, яйца и творог помогают сохранять мышцы и ускоряют метаболизм.
  • Не забывайте о полезных жирах: орехи, авокадо, рыба и оливковое масло поддерживают иммунитет и снижают тягу к вредной еде.
  • Ешьте овощи и фрукты: брокколи, морковь, тыква, цитрусовые богаты витаминами, необходимыми зимой.
  • Пейте достаточно воды: в холодное время года чувство жажды притупляется, но вода важна для обмена веществ.

Полезные и сытные зимние блюда

  • Овсянка с орехами и ягодами: долговременное насыщение без скачков сахара.
  • Тыквенный крем-суп: богат витаминами и согревает в холод.
  • Куриное филе с киноа и овощами: белки + сложные углеводы = идеальный баланс.
  • Запечённая рыба с лимоном: омега-3 для иммунитета и здоровья сердца.
  • Тёплый салат со шпинатом и курицей: лёгкое, но питательное блюдо.

Как не набрать лишний вес

  • Начинайте трапезу с супа или салата: это снизит аппетит.
  • Планируйте перекусы: держите под рукой орехи, фрукты или йогурт.
  • Контролируйте порции: можно есть всё, но в разумных количествах.
  • Оставайтесь активными: прогулки, тренировки и зимний спорт помогут держать форму.

Правильное питание зимой — это не отказ от вкусного, а осознанный выбор полезных и сытных продуктов!

Уточнения

Пита́ние — процесс поступления в организм и усвоения им веществ, необходимых для покрытия энергетических и пластических затрат, построения и возобновления частей его тела.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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