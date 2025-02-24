Больше не запасаемся: секреты зимнего питания без набора жира

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Когда температура падает, а дни становятся короче, организм сам требует больше калорий. Хочется согреться сладкими напитками, выпечкой и жирной едой. Однако такой режим питания быстро приводит к набору веса. Как организовать рацион зимой, чтобы оставаться в форме?

Фото: commons.wikimedia.org by joel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Талия

Почему зимой хочется больше есть

Повышенные энергозатраты : организм тратит больше энергии на поддержание тепла.

: организм тратит больше энергии на поддержание тепла. Падение уровня серотонина : недостаток солнечного света снижает уровень "гормона радости", а углеводы помогают его восполнить.

: недостаток солнечного света снижает уровень "гормона радости", а углеводы помогают его восполнить. Инстинктивное запасание: наши предки накапливали жир перед холодами, но сегодня в этом нет необходимости.

Основные правила питания зимой

Выбирайте сложные углеводы : овсянка, гречка, бурый рис насыщают надолго и поддерживают стабильный уровень сахара.

: овсянка, гречка, бурый рис насыщают надолго и поддерживают стабильный уровень сахара. Добавьте белок : курятина, рыба, яйца и творог помогают сохранять мышцы и ускоряют метаболизм.

: курятина, рыба, яйца и творог помогают сохранять мышцы и ускоряют метаболизм. Не забывайте о полезных жирах : орехи, авокадо, рыба и оливковое масло поддерживают иммунитет и снижают тягу к вредной еде.

: орехи, авокадо, рыба и оливковое масло поддерживают иммунитет и снижают тягу к вредной еде. Ешьте овощи и фрукты : брокколи, морковь, тыква, цитрусовые богаты витаминами, необходимыми зимой.

: брокколи, морковь, тыква, цитрусовые богаты витаминами, необходимыми зимой. Пейте достаточно воды: в холодное время года чувство жажды притупляется, но вода важна для обмена веществ.

Полезные и сытные зимние блюда

Овсянка с орехами и ягодами : долговременное насыщение без скачков сахара.

: долговременное насыщение без скачков сахара. Тыквенный крем-суп : богат витаминами и согревает в холод.

: богат витаминами и согревает в холод. Куриное филе с киноа и овощами : белки + сложные углеводы = идеальный баланс.

: белки + сложные углеводы = идеальный баланс. Запечённая рыба с лимоном : омега-3 для иммунитета и здоровья сердца.

: омега-3 для иммунитета и здоровья сердца. Тёплый салат со шпинатом и курицей: лёгкое, но питательное блюдо.

Как не набрать лишний вес

Начинайте трапезу с супа или салата: это снизит аппетит.

это снизит аппетит. Планируйте перекусы: держите под рукой орехи, фрукты или йогурт.

держите под рукой орехи, фрукты или йогурт. Контролируйте порции: можно есть всё, но в разумных количествах.

можно есть всё, но в разумных количествах. Оставайтесь активными: прогулки, тренировки и зимний спорт помогут держать форму.

Правильное питание зимой — это не отказ от вкусного, а осознанный выбор полезных и сытных продуктов!

Уточнения

Пита́ние — процесс поступления в организм и усвоения им веществ, необходимых для покрытия энергетических и пластических затрат, построения и возобновления частей его тела.

