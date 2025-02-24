Больше не запасаемся: секреты зимнего питания без набора жира

Когда температура падает, а дни становятся короче, организм сам требует больше калорий. Хочется согреться сладкими напитками, выпечкой и жирной едой. Однако такой режим питания быстро приводит к набору веса. Как организовать рацион зимой, чтобы оставаться в форме?
Фото: commons.wikimedia.org by joel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Талия
Почему зимой хочется больше есть
Повышенные энергозатраты: организм тратит больше энергии на поддержание тепла.
Падение уровня серотонина: недостаток солнечного света снижает уровень "гормона радости", а углеводы помогают его восполнить.
Инстинктивное запасание: наши предки накапливали жир перед холодами, но сегодня в этом нет необходимости.
Основные правила питания зимой
Выбирайте сложные углеводы: овсянка, гречка, бурый рис насыщают надолго и поддерживают стабильный уровень сахара.
Добавьте белок: курятина, рыба, яйца и творог помогают сохранять мышцы и ускоряют метаболизм.
Не забывайте о полезных жирах: орехи, авокадо, рыба и оливковое масло поддерживают иммунитет и снижают тягу к вредной еде.