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Выбираете протеин? Разбираемся какой, когда и в каких дозах лучше пить

Спорт

Протеиновые добавки широко используются в спортивном питании для набора мышечной массы, поддержания тонуса и даже похудения. Однако неправильное употребление протеина может привести не к ожидаемому результату, а к проблемам с весом и здоровьем. Разбираемся, какой вид протеина выбрать, когда его пить и в каком количестве.

Спортивная девушка
Фото: Freepik by wayhomestudio
Спортивная девушка

Что такое протеин и зачем он нужен

Протеин — это порошковая белковая добавка, восполняющая потребность организма в белке. Он подходит как для мужчин, так и для женщин, помогая восполнять дефицит аминокислот, необходимых для:

  • Восстановления и роста мышц.
  • Синтеза ферментов, гормонов и иммуноглобулинов.
  • Обновления клеток кожи, ногтей и волос.

Дефицит белка может привести к снижению мышечной массы, ослаблению иммунитета и проблемам с обменом веществ.

Когда нужен протеин

Протеиновые добавки актуальны в следующих случаях:

  • Набор мышечной массы: спортсменам требуется больше белка, чем можно получить из обычной пищи.
  • Отказ от животного белка: вегетарианцы могут восполнять его недостаток с помощью соевого, рисового или горохового протеина.
  • Замена приёма пищи: протеиновый коктейль удобен, если нет времени на полноценный завтрак или обед.
  • Похудение: белок способствует длительному насыщению, помогая контролировать аппетит и снижать общий калораж.

Виды протеина

Протеиновые добавки различаются по скорости усвоения и источнику белка.

  • Сывороточный протеин (whey): быстрый белок, усваивается за 3-4 часа. Идеален после тренировки.
  • Казеин: медленный белок, который переваривается до 8 часов. Подходит для приёма на ночь.
  • Смешанные белки: комбинация сывороточного и казеинового протеина для равномерного насыщения.
  • Растительные протеины (гороховый, соевый, рисовый): подходят вегетарианцам и людям с непереносимостью лактозы.
  • Гейнер: высококалорийная смесь белков и углеводов, предназначенная для быстрого набора массы.

Как правильно пить протеин

Оптимальное время приёма зависит от ваших целей:

  • После тренировки: сывороточный протеин для восстановления мышц.
  • Перед сном: казеин для длительного насыщения и предотвращения разрушения мышц.
  • Вместо перекуса: любой протеин, если не хватает белка в рационе.

Дозировка рассчитывается индивидуально. Суточная норма белка — 1,5-2 г на 1 кг массы тела. Если пищи недостаточно, белковая добавка восполняет дефицит.

Можно ли пить слишком много протеина

Исследования не подтверждают вреда умеренного превышения нормы белка, но избыточное потребление может создавать нагрузку на почки и печень у людей с хроническими заболеваниями. Важно учитывать общий калораж и баланс макронутриентов в рационе.

Итог

Протеиновые добавки — это удобный инструмент для поддержания баланса белка в рационе. Главное — учитывать свои цели, выбирать правильный вид белка и соблюдать дозировку. В сочетании с тренировками и сбалансированным питанием протеин поможет достичь желаемых результатов без вреда для здоровья.

Уточнения

Протеи́н (лат. protein [протэин] "бело́к" от др.-греч. πρῶτος "первый") — биохимический элемент в форме органического соединения, состоящий из набора аминокислотных остатков и являющийся основной простой белковой частью биологических клеток животного и растительного мира, а также микроорганизмов — в качестве основного вещества белковины, казеина, фибрина и мочевины; в виде искусственно созданного и/или произведённого выделением вещества из продуктов растениеводства и животноводства, используется в качестве дополнительной пищевой добавки к специализированному питанию спортсменов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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