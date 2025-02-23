Выбираете протеин? Разбираемся какой, когда и в каких дозах лучше пить

Протеиновые добавки широко используются в спортивном питании для набора мышечной массы, поддержания тонуса и даже похудения. Однако неправильное употребление протеина может привести не к ожидаемому результату, а к проблемам с весом и здоровьем. Разбираемся, какой вид протеина выбрать, когда его пить и в каком количестве.
Протеин — это порошковая белковая добавка, восполняющая потребность организма в белке. Он подходит как для мужчин, так и для женщин, помогая восполнять дефицит аминокислот, необходимых для:
Дефицит белка может привести к снижению мышечной массы, ослаблению иммунитета и проблемам с обменом веществ.
Протеиновые добавки актуальны в следующих случаях:
Протеиновые добавки различаются по скорости усвоения и источнику белка.
Оптимальное время приёма зависит от ваших целей:
Дозировка рассчитывается индивидуально. Суточная норма белка — 1,5-2 г на 1 кг массы тела. Если пищи недостаточно, белковая добавка восполняет дефицит.
Исследования не подтверждают вреда умеренного превышения нормы белка, но избыточное потребление может создавать нагрузку на почки и печень у людей с хроническими заболеваниями. Важно учитывать общий калораж и баланс макронутриентов в рационе.
Протеиновые добавки — это удобный инструмент для поддержания баланса белка в рационе. Главное — учитывать свои цели, выбирать правильный вид белка и соблюдать дозировку. В сочетании с тренировками и сбалансированным питанием протеин поможет достичь желаемых результатов без вреда для здоровья.
Протеи́н (лат. protein [протэин] "бело́к" от др.-греч. πρῶτος "первый") — биохимический элемент в форме органического соединения, состоящий из набора аминокислотных остатков и являющийся основной простой белковой частью биологических клеток животного и растительного мира, а также микроорганизмов — в качестве основного вещества белковины, казеина, фибрина и мочевины; в виде искусственно созданного и/или произведённого выделением вещества из продуктов растениеводства и животноводства, используется в качестве дополнительной пищевой добавки к специализированному питанию спортсменов.
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