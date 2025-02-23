Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кофеманам на заметку: Как пить кофе с пользой для здоровья, советы от Минздрава Кузбасса
Как приготовить идеальные блинчики с ветчиной и сыром — пошаговый рецепт
Мечтаешь о собственном авокадо? Вот как это реально сделать!
Умные способы сэкономить на ремонте: хитрости, которые вам подскажут
Выступление Филиппа Киркорова в Санкт-Петербурге могут отменить
Раскрываем секреты красоты: что делать после микронидлинга, чтобы кожа сияла
Как получить норму омега-3: достаточно продуктов или нужны добавки?
Опасности для кошек на улице, о которых вы даже не догадывались
Вариатор сломается – чини сам: как избежать дорогого ремонта

Не хватает воздуха при беге? Как избежать боли в боку и быстрее восстановиться

Спорт

Большинство людей бегают неправильно: быстро задыхаются, ощущают боль в боку и в конечном итоге бросают тренировки. А ведь дыхание во время бега — это ключевой фактор, влияющий на выносливость, комфорт и эффективность занятий. Разбираемся, как дышать правильно, чтобы бег приносил удовольствие, а не страдания.

Зимняя пробежка
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Зимняя пробежка

Как бег влияет на организм

Во время пробежки тело испытывает сильную нагрузку:

  • Сердечно-сосудистая система начинает работать активнее — кровь быстрее разносит кислород к мышцам.
  • Печень ускоряет расщепление гликогена, обеспечивая организм энергией.
  • Легкие увеличивают свою работу в разы: если в покое человек делает 12-20 вдохов в минуту, то при беге этот показатель возрастает до 40-60.

Если дышать неправильно, организм начнет работать с перебоями: появится одышка, слабость, головокружение, а иногда даже потеря сознания.

Как дышать правильно: нос, рот или оба сразу

  • Носовое дыхание: идеально для медленного бега. Оно очищает, согревает и увлажняет воздух, снижая нагрузку на легкие.
  • Ротовое дыхание: необходимо при быстром темпе, так как позволяет получить больше кислорода и предотвращает перегрев организма.
  • Комбинированное дыхание: лучший вариант при средней интенсивности. Вдох носом, выдох ртом помогают поддерживать стабильный ритм и избежать одышки.

Ритмика дыхания: секрет устойчивости

Чтобы не уставать во время бега, важно синхронизировать дыхание с шагами. Существует четыре основных ритма:

  • 4:4 - вдох на четыре шага, выдох на четыре. Используется для легких пробежек и восстановления.
  • 3:3 - вдох на три шага, выдох на три. Идеален для длинных дистанций, помогает избежать усталости.
  • 2:2 - вдох на два шага, выдох на два. Подходит для бега на средние дистанции.
  • 2:1 - вдох на два шага, выдох на один. Используется при спринтах, когда важна максимальная скорость.

Осваиваем дыхание животом

Профессиональные бегуны дышат не грудью, а животом, задействуя диафрагму. Это позволяет максимально использовать объем легких и экономить энергию.

Как научиться

  1. Лягте на спину, согните ноги.
  2. Одну руку положите на грудь, другую на живот.
  3. Глубоко вдохните носом так, чтобы живот поднялся.
  4. Медленно выдохните ртом, опустив живот.
  5. Повторите 10-15 раз.

Эта техника поможет вам дышать более эффективно во время бега.

Почему во время бега болит бок

Чаще всего боль в боку связана с тремя причинами:

  • Плотный перекус перед тренировкой: еда давит на диафрагму. Есть нужно за 1,5-2 часа до пробежки.
  • Отсутствие разминки: кровь застаивается в печени и селезенке, вызывая неприятные ощущения.
  • Неправильное дыхание: если в организм поступает мало кислорода, накапливается молочная кислота, провоцируя боль.

Если бок заболел, лучше перейти на шаг, сделать несколько глубоких вдохов и выдохов, а затем продолжить бег в медленном темпе.

Итог

Правильное дыхание — ключ к комфортному бегу. Запомните основные правила:

  • Дышите носом при низкой скорости, ртом при быстром темпе, комбинированно — на средней интенсивности.
  • Следите за ритмом дыхания: 4:4 для легкого бега, 2:2 для скорости.
  • Освойте дыхание животом, чтобы увеличить объем кислорода.
  • Избегайте плотной еды перед бегом, не пропускайте разминку и не дышите рывками.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Хватит кормить ЖКХ: рабочие способы снизить счета за коммуналку в разы
Недвижимость
Хватит кормить ЖКХ: рабочие способы снизить счета за коммуналку в разы
Сода и уксус не помогут: вот что на самом деле растворит жир и устранит засор слива
Недвижимость
Сода и уксус не помогут: вот что на самом деле растворит жир и устранит засор слива Аудио 
Когда холодильник почти пуст, но хочется чего-то горячего — этот суп спасёт
Еда и рецепты
Когда холодильник почти пуст, но хочется чего-то горячего — этот суп спасёт Аудио 
Популярное
Короткое замыкание обеспечено: нельзя ставить микроволновку в эти популярные на кухне места

Неправильное размещение микроволновки может привести к поломке, короткому замыканию. Не ставьте её близко к мойке, плите. Важно избегать удлинителей.

Короткое замыкание обеспечено: нельзя ставить микроволновку в эти популярные на кухне места
Сода и уксус не помогут: вот что на самом деле растворит жир и устранит засор слива
Сода и уксус не помогут: вот что на самом деле растворит жир и устранит засор слива
Моя жена гений: она вывела список продуктов, после которых ужин — удовольствие, а утро — легкость
Революция в математике: две школьницы изменили подход к теореме Пифагора
Титановая сделка века: Boeing готов на всё ради возвращения в Россию? Дмитрий Плотников
Когда холодильник почти пуст, но хочется чего-то горячего — этот суп спасёт
Забудьте про стабильный интернет, если ваш роутер стоит рядом с этим
Как показать собаке, что вы её лучший друг? 5 простых, но эффективных способов
Как показать собаке, что вы её лучший друг? 5 простых, но эффективных способов
Последние материалы
Выступление Филиппа Киркорова в Санкт-Петербурге могут отменить
Раскрываем секреты красоты: что делать после микронидлинга, чтобы кожа сияла
Как получить норму омега-3: достаточно продуктов или нужны добавки?
Опасности для кошек на улице, о которых вы даже не догадывались
Эти 7 начинок превратят ваши блины в кулинарный шедевр: готовимся удивлять
Вариатор сломается – чини сам: как избежать дорогого ремонта
Париж для девичника: Эйфелева башня подождет, пока вы с подругами делаете это
Эмигрировавшая в США Машкова захотела устроить тур по городам России
Хаммам, кинотеатр и незваный гость: Ивлеева продала со скидкой свой особняк — какую тайну он скрывает?
Не хватает воздуха при беге? Как избежать боли в боку и быстрее восстановиться
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.