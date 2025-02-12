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Ирина Винер: от строгого тренера до самого воплощения российской и мировой гимнастики

3:13
Спорт

Современную российскую школу художественной гимнастики мировым эталоном и безоговорочным лидером сделала Ирина Александровна Винер-Усманова. Фактически на соревнованиях любого уровня её спортсменки соревновались только между собой. Иных соперниц за первые места, по факту, не было. 

Тренер — спортивная легенда, с 2001 года и более двух десятилетий работавшая над тем, чтобы её воспитанницы были недосягаемыми чемпионками с бесчисленным количеством золотых медалей на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы. Ходило много слухов о её жёсткости, которые развеивали её воспитанницы, добившиеся высот.

Ольга Капранова, вице-президент Федерации гимнастики России и многократная чемпионка мира, с уважением говорит о главном тренере сборной России по художественной гимнастике как о педагоге высочайшего уровня, умевшей найти подход к любой её спортсменке. А строгость? А как без неё добиться высочайших званий в спорте?

Ирина Винер вырастила и воспитала целую плеяду звёзд художественной гимнастики: Алина Кабаева, Евгения Канаева, Маргарита Мамун, Яна Кудрявцева, сёстры Дина и Арина Аверины и многие другие. Благодаря её уникальной методике преподавания и отдаче каждая из них смогла раскрыть свой потенциал.

Говоря об Ирине Винер, Капранова подчеркивает: Ирина Александровна дает своим воспитанницам не только спортивную подготовку, но и помогает им реализовать себя в жизни. Все мы помним ее кредо: "Не бояться ошибиться, постоянно учиться, и, если даже что-то пошло не так, то уметь находить хорошее в плохом, чтобы стать только лучше и сильнее!" — делится информационное агентство URA.RU словами Капрановой  о великом тренере 

"Это лучший опыт и практика, которые были в моей жизни. Ирина Александровна — уникальный наставник. Она вкладывает во всех своих спортсменок знание, силу и веру. Именно то, что помогает преодолевать любые трудности и закладывает фундамент характера на будущее".

Ирина Александровна Винер-Усманова удостоена множества государственных наград и званий, в том числе ордена "За заслуги перед Отечеством" различных степеней, ордена Почета, ордена Дружбы, звания "Заслуженный тренер России" и многих других. Как президент Всероссийской федерации художественной гимнастики она занимается организацией и проведением крупных международных соревнований в России.

12 февраля, после 24 лет работы, Ирина Винер оставила пост главного тренера сборной РФ по художественной гимнастике. Российский спорт отреагировал, единодушно, фразами Алины Кабаевой, заслуженного тренера Советского Союза Татьяны Тарасовой, министра спорта Михаила Дегтярёва и многих других, сокрушаясь тому, что уходит целая эпоха художественной гимнастики. Ирина Винер — человек, замены которому нет.

Автор Юлия Хохлова
Юлия Хохлова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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