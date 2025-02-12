Ирина Винер покидает пост главного тренера сборной по художественной гимнастике

Эпоха завершается: Ирина Винер покидает пост главного тренера

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После 23 лет руководства национальной командой Ирина Винер объявила о завершении своей карьеры в роли главного тренера сборной России по художественной гимнастике, сообщает издание "Вести Подмосковья". Решение 76-летнего специалиста, подтвержденное Центром подготовки сборных команд, завершает эпоху, отмеченную беспрецедентными успехами.

Фото: minsport.tatarstan.ru by Официальный сайт министерства спорта республики Татарстан, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер

В своем обращении Винер выразила глубокую привязанность к виду спорта, назвав его делом всей жизни. Она добавила, что, несмотря на отставку, намерена сосредоточиться на менторской деятельности, помогая новому поколению тренеров сохранить традиции дисциплины. По ее словам, многие воспитанницы уже достигли высот в педагогической работе, обеспечивая преемственность методик.

Легендарный тренер поблагодарила коллег, спортсменок и поклонников за поддержку, выразив уверенность в устойчивом будущем гимнастики. Под ее руководством сборная воспитала десятки чемпионок, включая Алину Кабаеву, Евгению Канаеву и Дину Аверину, которые завоевали титулы на Олимпиадах, чемпионатах мира и Европы.

Профессиональные заслуги Винера отмечены высшими государственными наградами, среди которых звание Героя Труда РФ и четыре ордена «За заслуги перед Отечеством». Ее наследие остается фундаментом для развития спорта в стране.