Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россия и Судан договорились о создании военной базы
Блогерша Гаврилина пожаловалась на хейт и раскрыла, чем не угодила поклонникам
Твой двигатель плачет антифризом: возможно, ты забыл об одной важной детали
В аэропортах Таиланда могут измениться правила для туристов
Домашняя шаурма без вреда для фигуры: 5 вкусных рецептов
Хотите, чтобы тыква была слаще арбуза? Вот какие сорта вам подойдут
Ольга Бузова нашла неожиданный повод уколоть бывшего возлюбленного, объявившего о скором отцовстве
Глава ЕС о введении США пошлин на сталь и алюминий: ответим пропорционально
Ученые обнаружили способность внутреннего ядра Земли менять форму

Спорт на пределе: когда тренировки становятся опасными для сердца?

2:59
Спорт

Регулярные физические нагрузки положительно сказываются на долголетии и значительно снижают риски сердечно-сосудистых заболеваний. В последние годы концепция Парацельса о токсичности медикаментов в зависимости от дозы стала применяться и к спорту. Теперь важно определить "дозу” тренировок, которая принесёт пользу, а не вред.

спорт
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
спорт

Итальянские исследователи обнаружили, что интенсивные физические нагрузки могут временно повышать риск острых сердечных событий как у профессиональных, так и у любительских спортсменов, а также приводить к мерцательной аритмии у атлетов, занимающихся выносливостью, и вызывать временные изменения в сердечно-сосудистой системе, включая постоянные изменения у бегунов, участвующих в марафонах и сверхмарафонах.

Доктор Лаура Аделаида Далла Веккья из миланского IRCCS Istituti Clinici Scientifici Maugeri утверждает, что уровень физической нагрузки зависит от возраста, существующих сердечно-сосудистых рисков или наличия заболеваний. При этом интенсивность упражнений может быть потенциально вредной не только во время соревнований, но и в процессе тренировок.

Важно понимать, что изменения в нейронных механизмах, регулирующих сердечно-сосудистую систему под воздействием упражнений, могут существенно повлиять на адаптацию объема тренировок для каждого индивидуального спортсмена, сообщает Mentoday.

В каком возрасте риск максимален

Существует мнение, что проблемы с сердечно-сосудистой системой начинают возникать после сорока лет, однако это не совсем точно. Кардиолог Лили Баруш объясняет, что такие проблемы могут проявиться в любом возрасте, хотя они чаще встречаются у людей старше определенного порога.

"При внезапной остановке сердца человек теряет сознание мгновенно, и это часто происходит во время физической активности", — замечает Лили Баруш, кардиолог.

По словам эксперта, внезапная остановка сердца может произойти в любом возрасте и при любом стиле жизни, однако мужчины старше сорока лет находятся в группе повышенного риска.

Почему у молодых может произойти остановка сердца

В случае молодых людей сердечная остановка чаще всего происходит из-за наследственных или врожденных аномалий сердца. Эти проблемы не всегда можно выявить во время обследования. Человек может выглядеть совершенно здоровым, но на самом деле у него могут развиваться скрытые заболевания. Резкое увеличение физической нагрузки в таких случаях лишь увеличивает риск, подчёркивает доктор Лили Баруш.

Тем не менее, кардиолог отметила, что спорт сам по себе не может быть непосредственной причиной сердечного приступа. Однако если организм ослаблен из-за каких-либо факторов, это может повысить вероятность этого события.

Уточнения

Серде́чная аритми́я (др.-греч. ἀρρυθμία — «несогласованность, нескладность», от др.-греч. ἄρρυθμος —  — «не» и ῥυθμός — «ритм») — патологическое состояние, приводящее к нарушению частоты, ритмичности и последовательности возбуждения и сокращения сердечной мышцы — миокарда. 

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Голодная картошка – мелкая картошка: чем её угостить, чтобы выросла крупной
Садоводство, цветоводство
Голодная картошка – мелкая картошка: чем её угостить, чтобы выросла крупной Аудио 
Названы лучшие духи, которые могут держаться весь день
Красота и стиль
Названы лучшие духи, которые могут держаться весь день Аудио 
Фрукт, который содержит втрое больше магния, чем банан
Здоровье
Фрукт, который содержит втрое больше магния, чем банан
Популярное
Снегопад в Москве удивит даже коммунальщиков: вот сколько снега выпадет к выходным

Москву накроет снегопад: в выходные в столице заметно увеличится снежный покров. А впереди еще и сильные морозы — температура упадёт ниже -20 градусов.

Снегопад в Москве удивит даже коммунальщиков: вот сколько снега выпадет к выходным
Одуванчики исчезнут с вашего газона: простая хитрость, о которой мало кто знает
Одуванчики исчезнут с вашего газона: простая хитрость, о которой мало кто знает
Хочется тортика, а духовку включать не хочется? И не нужно — готовим кофейный торт без выпечки
Александр Овечкин продолжает бить рекорды в НХЛ
Россия остаётся в Средиземном море, обеспечив защиту стратегических проливов и позиции в Африке Любовь Степушова Первый иностранный заказчик доволен. Су-57Э скоро начинает работать в другой армии Дмитрий Плотников Этот забытый миф объясняет, почему Исида стала сильнее всех богов Игорь Буккер
Плесень исчезнет за секунды: немецкий способ борьбы с влажностью в доме
Голодная картошка – мелкая картошка: чем её угостить, чтобы выросла крупной
Котлеты, которые покорят сердца: старинный рецепт без хлеба и яиц, но с двумя секретными ингредиентами
Котлеты, которые покорят сердца: старинный рецепт без хлеба и яиц, но с двумя секретными ингредиентами
Последние материалы
Тайны замедления старения кожи: вот что нужно знать
Россия не обсуждает поставки газа из Азербайджана в ЕС через Украину
Спорт на пределе: когда тренировки становятся опасными для сердца?
Портал в Нижний мир: подземный толчок близ Зоны-51 вызывает новые спекуляции
И на это и на то: какие налоговые вычеты доступны для россиян в 2025 году
Когда виляющий хвост – сигнал опасности: как распознать агрессивную собаку
Неожиданные враги компоста: вещи, которые портят вашу почву
Капуста не умеет прощать — ошибётесь с датой посадки, и урожая не будет
Работа в этой комнате может привести к бессоннице
Самый коварный алкоголь для водителей – он оставляет следы дольше всех
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.