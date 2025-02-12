Спорт на пределе: когда тренировки становятся опасными для сердца?

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Регулярные физические нагрузки положительно сказываются на долголетии и значительно снижают риски сердечно-сосудистых заболеваний. В последние годы концепция Парацельса о токсичности медикаментов в зависимости от дозы стала применяться и к спорту. Теперь важно определить "дозу” тренировок, которая принесёт пользу, а не вред.

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Итальянские исследователи обнаружили, что интенсивные физические нагрузки могут временно повышать риск острых сердечных событий как у профессиональных, так и у любительских спортсменов, а также приводить к мерцательной аритмии у атлетов, занимающихся выносливостью, и вызывать временные изменения в сердечно-сосудистой системе, включая постоянные изменения у бегунов, участвующих в марафонах и сверхмарафонах.

Доктор Лаура Аделаида Далла Веккья из миланского IRCCS Istituti Clinici Scientifici Maugeri утверждает, что уровень физической нагрузки зависит от возраста, существующих сердечно-сосудистых рисков или наличия заболеваний. При этом интенсивность упражнений может быть потенциально вредной не только во время соревнований, но и в процессе тренировок.

Важно понимать, что изменения в нейронных механизмах, регулирующих сердечно-сосудистую систему под воздействием упражнений, могут существенно повлиять на адаптацию объема тренировок для каждого индивидуального спортсмена, сообщает Mentoday.

В каком возрасте риск максимален

Существует мнение, что проблемы с сердечно-сосудистой системой начинают возникать после сорока лет, однако это не совсем точно. Кардиолог Лили Баруш объясняет, что такие проблемы могут проявиться в любом возрасте, хотя они чаще встречаются у людей старше определенного порога.

"При внезапной остановке сердца человек теряет сознание мгновенно, и это часто происходит во время физической активности", — замечает Лили Баруш, кардиолог.

По словам эксперта, внезапная остановка сердца может произойти в любом возрасте и при любом стиле жизни, однако мужчины старше сорока лет находятся в группе повышенного риска.

Почему у молодых может произойти остановка сердца

В случае молодых людей сердечная остановка чаще всего происходит из-за наследственных или врожденных аномалий сердца. Эти проблемы не всегда можно выявить во время обследования. Человек может выглядеть совершенно здоровым, но на самом деле у него могут развиваться скрытые заболевания. Резкое увеличение физической нагрузки в таких случаях лишь увеличивает риск, подчёркивает доктор Лили Баруш.

Тем не менее, кардиолог отметила, что спорт сам по себе не может быть непосредственной причиной сердечного приступа. Однако если организм ослаблен из-за каких-либо факторов, это может повысить вероятность этого события.

Уточнения

Серде́чная аритми́я (др.-греч. ἀρρυθμία — «несогласованность, нескладность», от др.-греч. ἄρρυθμος — ἀ — «не» и ῥυθμός — «ритм») — патологическое состояние, приводящее к нарушению частоты, ритмичности и последовательности возбуждения и сокращения сердечной мышцы — миокарда.

