Накачайте грудные мышцы: 4 варианта отжиманий за 20 минут тренировки

Для многих атлетов прокачанная грудь - символ мужественности и спортивного мастерства. Но значение этой группы мышц гораздо шире, чем просто внешняя привлекательность. Большая и малая грудные мышцы играют критическую роль в биомеханике человеческого тела. Они обеспечивают подвижность руки, контролируют разнообразные движения плечевой кости - от вертикальных до вращательных, а также участвуют в дыхательных процессах, расширяя и сужая грудную клетку при глубоком вдохе и выдохе.
Мощные грудные мышцы - это не только показатель физической силы, но и ключ к успеху в бодибилдинге. Качественная прокачка груди позволяет атлету поднимать более тяжелые веса, увеличивать интенсивность тренировок и добиваться впечатляющего рельефа мышц.
Представляем четыре вида отжиманий, которые отлично прокачают ваши мышцы за 20 минут.
1. Классические отжимания:
- Примите положение упора лежа, соединив ноги, а руки разместив чуть шире плеч.
- Кисти должны располагаться прямо под плечевыми суставами.
- Опускайтесь вниз, при этом фиксируя пресс и сводя лопатки.
- Стремитесь удерживать тело в одной прямой линии.
- Затем выпрямите руки.
- Выполните 4 подхода с 15-20 повторениями в каждом.
2. Отжимания в наклоне:
- Перейдите в упор лежа, расположив руки на полу, а ноги поставив на возвышенность.
- Опускаясь, старайтесь не разводить локти в стороны.
- На выдохе вернитесь в начальное положение.
- Выполните 4 подхода по 15-20 повторений.
3. Алмазные отжимания:
- Встаньте в упор лежа, разместив руки под грудью как можно ближе друг к другу, чтобы большие и указательные пальцы касались друг друга.
- Сведите лопатки и опустите их вниз.
- На вдохе опуститесь до угла в 90 градусов в локтях.
- На выдохе выпрямите руки и поднимитесь в верхнюю точку.
- Выполните 4 подхода с 10-15 повторениями.
4. Отжимания на низкой перекладине:
- Упритесь руками в перекладину, ноги вместе, лопатки сведены.
- На вдохе опуститесь к перекладине.
- На выдохе вернитесь в исходное положение.
- Здесь также выполните 4 подхода по 20 повторений.
Суста́вы (лат. articulatio) — подвижные соединения костей скелета, разделённых щелью, покрытые синовиальной оболочкой и суставной сумкой. Прерывистое, полостное соединение, позволяющее сочленяющимся костям совершать движения относительно друг друга с помощью мышц.
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