Накачайте грудные мышцы: 4 варианта отжиманий за 20 минут тренировки

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Для многих атлетов прокачанная грудь - символ мужественности и спортивного мастерства. Но значение этой группы мышц гораздо шире, чем просто внешняя привлекательность. Большая и малая грудные мышцы играют критическую роль в биомеханике человеческого тела. Они обеспечивают подвижность руки, контролируют разнообразные движения плечевой кости - от вертикальных до вращательных, а также участвуют в дыхательных процессах, расширяя и сужая грудную клетку при глубоком вдохе и выдохе.

Фото: freepik отжимания

Мощные грудные мышцы - это не только показатель физической силы, но и ключ к успеху в бодибилдинге. Качественная прокачка груди позволяет атлету поднимать более тяжелые веса, увеличивать интенсивность тренировок и добиваться впечатляющего рельефа мышц.

Представляем четыре вида отжиманий, которые отлично прокачают ваши мышцы за 20 минут.

1. Классические отжимания:

- Примите положение упора лежа, соединив ноги, а руки разместив чуть шире плеч.

- Кисти должны располагаться прямо под плечевыми суставами.

- Опускайтесь вниз, при этом фиксируя пресс и сводя лопатки.

- Стремитесь удерживать тело в одной прямой линии.

- Затем выпрямите руки.

- Выполните 4 подхода с 15-20 повторениями в каждом.

2. Отжимания в наклоне:

- Перейдите в упор лежа, расположив руки на полу, а ноги поставив на возвышенность.

- Опускаясь, старайтесь не разводить локти в стороны.

- На выдохе вернитесь в начальное положение.

- Выполните 4 подхода по 15-20 повторений.

3. Алмазные отжимания:

- Встаньте в упор лежа, разместив руки под грудью как можно ближе друг к другу, чтобы большие и указательные пальцы касались друг друга.

- Сведите лопатки и опустите их вниз.

- На вдохе опуститесь до угла в 90 градусов в локтях.

- На выдохе выпрямите руки и поднимитесь в верхнюю точку.

- Выполните 4 подхода с 10-15 повторениями.

4. Отжимания на низкой перекладине:

- Упритесь руками в перекладину, ноги вместе, лопатки сведены.

- На вдохе опуститесь к перекладине.

- На выдохе вернитесь в исходное положение.

- Здесь также выполните 4 подхода по 20 повторений.

Уточнения

Суста́вы (лат. articulatio) — подвижные соединения костей скелета, разделённых щелью, покрытые синовиальной оболочкой и суставной сумкой. Прерывистое, полостное соединение, позволяющее сочленяющимся костям совершать движения относительно друг друга с помощью мышц.

