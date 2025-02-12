Эта растяжка позволит вам почувствовать себя на 15 лет моложе

С возрастом мы часто чувствуем скованность, особенно если много времени проводим сидя. Это ограничивает подвижность, ослабляет мышцы кора и нижней части тела и приводит к болям. Однако регулярная растяжка может помочь вашему телу восстановить гибкость и улучшить самочувствие.
С возрастом мышцы теряют силу и эластичность, что вызывает жесткость суставов. Регулярная растяжка компенсирует эти изменения. Исследования подтверждают: растяжка помогает не только чувствовать себя лучше, но и снижает риск падений у пожилых людей.
Инструктор по йоге и пилатесу Дебби Мозер предлагает 10-минутный комплекс из пяти простых упражнений. Каждое движение выполняется по восемь раз, пишет Fitandwell.
Этот комплекс можно выполнять не только утром, но и в любое удобное время. Всё, что вам нужно, — это коврик для йоги или удобное покрытие.
Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.
Растя́жка — род физических упражнений, направленных на увеличение гибкости человеческого тела.
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