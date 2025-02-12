Эта растяжка позволит вам почувствовать себя на 15 лет моложе

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С возрастом мы часто чувствуем скованность, особенно если много времени проводим сидя. Это ограничивает подвижность, ослабляет мышцы кора и нижней части тела и приводит к болям. Однако регулярная растяжка может помочь вашему телу восстановить гибкость и улучшить самочувствие.

Фото: commons.wikimedia.org by Nikiwiki242, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Поза саранчи в йоге

Как растяжка помогает

С возрастом мышцы теряют силу и эластичность, что вызывает жесткость суставов. Регулярная растяжка компенсирует эти изменения. Исследования подтверждают: растяжка помогает не только чувствовать себя лучше, но и снижает риск падений у пожилых людей.

Утренняя растяжка от Дебби Мозер

Инструктор по йоге и пилатесу Дебби Мозер предлагает 10-минутный комплекс из пяти простых упражнений. Каждое движение выполняется по восемь раз, пишет Fitandwell.

Поза горы Поза "Собака мордой вниз" Поза воина Поза дерева Поза моста

Этот комплекс можно выполнять не только утром, но и в любое удобное время. Всё, что вам нужно, — это коврик для йоги или удобное покрытие.

Преимущества растяжки

Восстановление подвижности суставов. Улучшение функциональных движений, полезных для повседневной жизни. Снижение риска травм и падений благодаря лучшему равновесию. Ощущение лёгкости и молодости.

Уточнения

Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.



Растя́жка — род физических упражнений, направленных на увеличение гибкости человеческого тела.

