Укрепляет сердце и помогает похудеть: раскрыта польза для здоровья от длительной прогулки

1:50 Your browser does not support the audio element. Спорт

Ходьба — простая, но мощная практика, которая может кардинально изменить ваше самочувствие. Она укрепляет сердце и лёгкие, помогает контролировать вес, улучшает сон и снижает риск таких хронических заболеваний, как диабет и гипертония.

Фото: freepik.com by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женские ноги в розовых кроссовках

Кроме того, регулярные прогулки снижают уровень стресса, тревоги и симптомы депрессии, пишет Yahoo.

Сколько шагов нужно?

По данным исследования 2024 года, максимальная польза достигается при ежедневной ходьбе от 9000 до 10 500 шагов. Однако даже 2200 шагов в день могут продлить вашу жизнь и улучшить здоровье сердца.

Почему длинные прогулки лучше?

Эксперты утверждают, что прогулки длительностью более 30 минут приносят особые преимущества. Во-первых, они укрепляют мышцы и сердце. Долгая ходьба улучшает выносливость, задействует мышцы ног и повышает силу.

Улучшают когнитивные функции. Длительная активность увеличивает приток крови к мозгу, что положительно сказывается на настроении и способности концентрироваться.

Снимают стресс. Повторяющиеся движения и ритм помогают успокоить ум, а время на свежем воздухе усиливает эффект восстановления.

Сжигают жир. Через 30 минут ходьбы организм начинает использовать жировые запасы как источник энергии, что помогает в снижении веса.

Секрет успеха

Чтобы полюбить долгие прогулки, попробуйте совмещать их с любимыми аудиокнигами или подкастами. Главное — находите время для движения каждый день и помните: не стоит засиживаться дома, даже если уже успели пройтись утром.

Уточнения

Ходьба́ — способ передвижения организма (человека или иного существа), либо подражающего ему механизма; осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.



Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.

