Жир улетает на глазах: названы упражнения для разгона метаболизма

Фитнес-тренер Мария Вереникина поделилась рекомендациями о том, какие упражнения лучше всего подходят для ускорения метаболизма.
По мнению эксперта, для начала стоит включить в тренировку приседания с развёрнутой постановкой ног. Глубину нужно выбирать такую, чтобы бёдра доходили до параллели с полом или опускались ниже. Важно контролировать технику: таз должен двигаться строго вниз, без смещений в стороны.
Следующий шаг — это выпады, выполняемые с постановкой ног на средней ширине и сгибанием коленей под углом 90 градусов, пишет Men Today.
Также Вереникина рекомендовала обратить внимание на подтягивания средним прямым хватом. Их можно делать на турнике или с использованием компенсатора.
Четвёртым упражнением эксперт назвала отжимания от пола до касания грудью или жим штанги лёжа с подходящим весом.
В завершение тренировки тренер посоветовала выполнять румынскую становую тягу или тягу сумо, используя штангу или гантели.
Метаболи́зм или обме́н веще́ств, — это химические реакции, поддерживающие жизнь в организме. Эти процессы позволяют организмам расти и размножаться, сохранять свои структуры и отвечать на воздействия окружающей среды.
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