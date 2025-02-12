Жир улетает на глазах: названы упражнения для разгона метаболизма

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Фитнес-тренер Мария Вереникина поделилась рекомендациями о том, какие упражнения лучше всего подходят для ускорения метаболизма.

Фото: Designed by Freepik by serhiibobyk is licensed under Public domian Девушка занимается спортом

По мнению эксперта, для начала стоит включить в тренировку приседания с развёрнутой постановкой ног. Глубину нужно выбирать такую, чтобы бёдра доходили до параллели с полом или опускались ниже. Важно контролировать технику: таз должен двигаться строго вниз, без смещений в стороны.

Следующий шаг — это выпады, выполняемые с постановкой ног на средней ширине и сгибанием коленей под углом 90 градусов, пишет Men Today.

Также Вереникина рекомендовала обратить внимание на подтягивания средним прямым хватом. Их можно делать на турнике или с использованием компенсатора.

Четвёртым упражнением эксперт назвала отжимания от пола до касания грудью или жим штанги лёжа с подходящим весом.

В завершение тренировки тренер посоветовала выполнять румынскую становую тягу или тягу сумо, используя штангу или гантели.

Уточнения

Метаболи́зм или обме́н веще́ств, — это химические реакции, поддерживающие жизнь в организме. Эти процессы позволяют организмам расти и размножаться, сохранять свои структуры и отвечать на воздействия окружающей среды.



Шта́нга (от нем. Stange — «стержень, прут») — спортивный снаряд для поднятия веса в тяжёлой атлетике и пауэрлифтинге.

