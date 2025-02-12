Фитнес за счёт компании: почему работодатели идут на такие траты?

1:40 Your browser does not support the audio element. Спорт

Фраза "корпоративный спорт" часто стала звучать на бизнес-форумах. Его считают эффективным способом мотивировать работников улучшать тело и и профессиональные навыки. Чем он полезен бизнесменам, расскажем в этом материале.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Групповой фитнес

Корпоративный спорт — тренировки для сотрудников. Расходы за аренду помещения и инвентаря берет на себя компания.

Сначала может показаться, что это может сильно ударить по бюджету работодателя. Однако сейчас эта отрасль активно развивается: руководители и топ-менеджеры видят в корпоративном спорте не статью расходов, а ценное преимущество на рынке.

Плюсы корпоративного спорта

Улучшает продуктивность

Спорт положительно влияет не только на тело, но и на психику. Сотрудник, у которого есть возможность регулярно заниматься спортом, становится более усидчивым, внимательным, креативным, пишет "СЭ".

Сокращает больничные

Ни для кого не секрет, что тренировки укрепляют здоровье и помогают предотвратить заболевания. Также они хорошо влияют на иммунную систему.

Центр медицинской статистики подсчитал, что наиболее частая причина выдачи больничного листа — заболевания органов дыхания (36,8% от всех заболеваний). Спортом же можно предотвратить их возникновение, поскольку она помогает укрепить мышцы грудной клетки, увеличить емкость легких и повысить выносливость.

Кроме того, корпоративные тренировки сплачивают коллектив, повышают узнаваемость сотрудников, способствуют коммуникации.

Уточнения

Корпоратив — в разговорной речи развлекательное мероприятие для сотрудников организации.

