Фитнес за счёт компании: почему работодатели идут на такие траты?

Фраза "корпоративный спорт" часто стала звучать на бизнес-форумах. Его считают эффективным способом мотивировать работников улучшать тело и и профессиональные навыки. Чем он полезен бизнесменам, расскажем в этом материале.
Корпоративный спорт — тренировки для сотрудников. Расходы за аренду помещения и инвентаря берет на себя компания.
Сначала может показаться, что это может сильно ударить по бюджету работодателя. Однако сейчас эта отрасль активно развивается: руководители и топ-менеджеры видят в корпоративном спорте не статью расходов, а ценное преимущество на рынке.
Плюсы корпоративного спорта
Спорт положительно влияет не только на тело, но и на психику. Сотрудник, у которого есть возможность регулярно заниматься спортом, становится более усидчивым, внимательным, креативным, пишет "СЭ".
Ни для кого не секрет, что тренировки укрепляют здоровье и помогают предотвратить заболевания. Также они хорошо влияют на иммунную систему.
Центр медицинской статистики подсчитал, что наиболее частая причина выдачи больничного листа — заболевания органов дыхания (36,8% от всех заболеваний). Спортом же можно предотвратить их возникновение, поскольку она помогает укрепить мышцы грудной клетки, увеличить емкость легких и повысить выносливость.
Кроме того, корпоративные тренировки сплачивают коллектив, повышают узнаваемость сотрудников, способствуют коммуникации.
Корпоратив — в разговорной речи развлекательное мероприятие для сотрудников организации.
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