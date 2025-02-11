На Украине приговорили к 12 годам тюрьмы чемпионку мира, выступающую за РФ

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Бывшую украинскую спортсменку, чемпионку мира по сумо заочно приговорили к 12 годам тюрьмы с конфискацией имущества на Украине.

Фото: https://www.freepik.com Аукцион

Имя спортсменки в Telegram-канале офиса Генпрокурора Украины не указано. Однако в посте отметили, что суд доказал, что атлетка возглавила волонтерское движение в Крыму и проводила многочисленные сборы средств для ВС РФ.

Атлетка начала заниматься этим в 2023 году, когда уже шла СВО. Отчеты о сборах она публиковала в социальных сетях.

В сообщении также сказано, что приговоренная к лишению свободы спортсменка — многократная чемпионка мира и Европы по сумо, которая сменила спортивное гражданство и с 2016 года выступала за Россию, пишет Газета.Ru.

Уточнения

Сумо́ (яп. 相撲) — вид единоборств, в котором два борца выявляют сильнейшего на круглой площадке (дохё).



