Кожаные простыни от Дэвида Бекхэма: компания экс-футболиста зарегистрировала в РФ товарный знак

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Компании DB Ventures, совладелец которой легендарный бывший футболист Дэвид Бекхэм, зарегистрировала товарный знак David Beckham в Роспатенте.

Фото: commons.wikimedia.org by The original uploader was Hamedog at English Wikipedia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Футболист Дэвид Бекхэм

Теперь организация сможет "производить и продавать ткани, чехлы для мебели, противомоскитные сетки, скатерти, шторы и тюли, дорожные пледы, спальные мешки, кухонные полотенца, одеяла для домашних животных, конверты для новорожденных, одеяла для йоги и кожаные простыни".

Заявку на регистрацию бренда подали полгода назад.

Напомним, что Дэвид Бекхэм создал фирму DB Ventures в 2014 году. В марте 2022-го он продал 55 процентов компании Authentic Brands Group.

Уточнения

Дэ́вид Ро́берт Джо́зеф Бе́кхэм (Бе́кем; англ. David Robert Joseph Beckham, английское произношение: [ˈdeɪvɪd ˈrɒbət ˈdʒəʊzəf ˈbɛkəm]; родился 2 мая 1975, Лондон) — английский футболист, игравший на позиции полузащитника.

