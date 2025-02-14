Подтянутое и молодое тело за 2 недели: как подобрать себе массаж для похудения?

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Каждому человеку нужно индивидуально выбирать массаж для коррекции фигуры. Этот процесс зависит от ваших целей, особенностей организма, предпочтений и противопоказаний. Вот на что стоит обратить внимание:

Фото: Designed by Freepik by teksomolika is licensed under Public domian Массаж сухой щеткой

Поставьте цель

Если вам нужно в первую очередь уменьшить объёмы тела, то подойдут моделирующий, антицеллюлитный, LPG-массаж, а также висцеральный массаж для улучшения пищеварения. Избавление от целлюлита. Для этого стоит отдать предпочтение антицеллюлитному, LPG-массажу, а также массажам с элементами лимфодренажа. Подтянуть кожу. Для повышения тонуса и упругости подойдут моделирующий, банный и LPG-массаж. Общее оздоровление и снятие напряжения. Обратите внимание на восточные техники, лимфодренажный и банный массаж. Улучшение пищеварения. Для достижения этой цели вам поможет висцеральный массаж.

Важно, что при наличии хронических заболеваний, сердечно-сосудистых проблем, проблем с кожей нужно обратиться к врачу перед началом курса.

Выбирайте тот вид массажа, который вам приятен и комфортен, чтобы получать удовольствие от процедуры.

А вот при выборе специалиста обращайте внимание на его опыт, квалификацию и отзывы.

Чтобы достичь максимального эффекта, стоит проходить курсы массажа. Как правило, хватит 10-15 сеансов, один-три раза в неделю.

Уточнения

Масса́ж — одна из мануальных техник, совокупность приёмов механического и рефлекторного воздействия на ткани и органы в виде растирания, давления, вибрации, проводимых непосредственно на поверхности тела человека как руками, так и специальными аппаратами через воздушную, водную или иную среду с целью достижения лечебного или иного эффекта.



