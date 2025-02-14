Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Диван как новый: лучше очистить мягкую мебель в домашних условиях именно так
Модный тренд 2025 года: галстуки с джинсами — как носить и сочетать
Зимой кожа страдает? Добавьте в рацион эти продукты – результат удивит
Я думал, что могу делать на даче всё, что угодно — пока не получил штраф на 50 000 рублей
Проверено веками: не только кошка может принести удачу новому дому
Бузова показала, как отомстила бывшему после известия об отцовстве Давы
Водители Uber, Addison Lee и Bolt требуют справедливой оплаты труда
Как определить, находится ли ваша кошка в состоянии стресса? Обратите внимание на эти признаки
Подружиться с Китаем? Некоторые лидеры стран ЕС задумались о смягчении отношения к Китаю

Подтянутое и молодое тело за 2 недели: как подобрать себе массаж для похудения?

1:35
Спорт

Каждому человеку нужно индивидуально выбирать массаж для коррекции фигуры. Этот процесс зависит от ваших целей, особенностей организма, предпочтений и противопоказаний. Вот на что стоит обратить внимание:

Массаж сухой щеткой
Фото: Designed by Freepik by teksomolika is licensed under Public domian
Массаж сухой щеткой

Поставьте цель

  1. Если вам нужно в первую очередь уменьшить объёмы тела, то подойдут моделирующий, антицеллюлитный, LPG-массаж, а также висцеральный массаж для улучшения пищеварения.
  2. Избавление от целлюлита. Для этого стоит отдать предпочтение антицеллюлитному, LPG-массажу, а также массажам с элементами лимфодренажа.
  3. Подтянуть кожу. Для повышения тонуса и упругости подойдут моделирующий, банный и LPG-массаж.
  4. Общее оздоровление и снятие напряжения. Обратите внимание на восточные техники, лимфодренажный и банный массаж.
  5. Улучшение пищеварения. Для достижения этой цели вам поможет висцеральный массаж.

Важно, что при наличии хронических заболеваний, сердечно-сосудистых проблем, проблем с кожей нужно обратиться к врачу перед началом курса.

Выбирайте тот вид массажа, который вам приятен и комфортен, чтобы получать удовольствие от процедуры.

А вот при выборе специалиста обращайте внимание на его опыт, квалификацию и отзывы.

Чтобы достичь максимального эффекта, стоит проходить курсы массажа. Как правило, хватит 10-15 сеансов, один-три раза в неделю.

Уточнения

Масса́ж — одна из мануальных техник, совокупность приёмов механического и рефлекторного воздействия на ткани и органы в виде растирания, давления, вибрации, проводимых непосредственно на поверхности тела человека как руками, так и специальными аппаратами через воздушную, водную или иную среду с целью достижения лечебного или иного эффекта.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Тихий сверхзвук — это реально: новый самолёт летает быстрее звука, но не оглушает людей
Наука и техника
Тихий сверхзвук — это реально: новый самолёт летает быстрее звука, но не оглушает людей Аудио 
Авто тратит больше топлива? Проверьте эту деталь, прежде чем ехать в сервис
Авто
Авто тратит больше топлива? Проверьте эту деталь, прежде чем ехать в сервис Аудио 
Как вырастить арбузы, которые лопаются от сахара? Важен каждый шаг
Садоводство, цветоводство
Как вырастить арбузы, которые лопаются от сахара? Важен каждый шаг
Популярное
Простой тест, который покажет, сколько проживет ваш аккумулятор

Как понять, что аккумулятор скоро выйдет из строя? Для проверки не нужно ехать в сервис – простой тест мультиметром покажет, когда пора менять АКБ.

Простой тест, который покажет, сколько проживет ваш аккумулятор
Ни плавание, ни гантели: лучшие упражнения для пенсионеров старше 60 лет
Ни плавание, ни гантели: лучшие упражнения для пенсионеров старше 60 лет
Зачем мучиться с пасынкованием? Эти томаты дают ведра плодов без лишних хлопот
Забудьте про сухое мясо: один нюанс — и картофель по-французски станет вашим фаворитом
Информационное поле Казахстана работает на дискредитацию отношений с Россией Любовь Степушова Гробница с тайной: кем была шестипалая женщина, похороненная 9000 лет назад? Игорь Буккер Цена цивилизации: фараоны оплатили античность, а индейцы — Возрождение Игорь Лавровский
Тихий сверхзвук — это реально: новый самолёт летает быстрее звука, но не оглушает людей
Корень зла: какие деревья считались проклятыми и почему их нельзя сажать возле дома
Хотите собирать ведрами? Вот чем и когда подкармливать жимолость
Хотите собирать ведрами? Вот чем и когда подкармливать жимолость
Последние материалы
Зимой кожа страдает? Добавьте в рацион эти продукты – результат удивит
Я думал, что могу делать на даче всё, что угодно — пока не получил штраф на 50 000 рублей
Проверено веками: не только кошка может принести удачу новому дому
Бузова показала, как отомстила бывшему после известия об отцовстве Давы
Водители Uber, Addison Lee и Bolt требуют справедливой оплаты труда
Подтянутое и молодое тело за 2 недели: как подобрать себе массаж для похудения?
Как определить, находится ли ваша кошка в состоянии стресса? Обратите внимание на эти признаки
Подружиться с Китаем? Некоторые лидеры стран ЕС задумались о смягчении отношения к Китаю
Хотите завести немецкую овчарку? Прочитайте это, прежде чем принять решение
Восточный десерт, который можно есть без вреда — секрет правильной халвы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.