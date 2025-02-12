Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Необычные способы использования обычного лимона: он заменит гору чистящих средств
Машина из такси или каршеринга? Один признак выдаст её сразу
Блины без молока: рецепт на минералке, который вас удивит
Как выбрать растения у крыльца: 7 нежелательных вариантов
12 февраля 2025 года: важные астрологические прогнозы для всех знаков зодиака
Mash: Свыше 500 бойцов ВСУ попали в огневой мешок в Курской области
Загранпаспорт не нужен: как купить путёвку без документа
Японский суперкомпьютер Fugaku получил квантовое усиление
Центробанк предупреждает: риски продажи жилья в рассрочку возрастают

Прощай, целлюлит! Эти виды массажа сделают ваше тело как у 20-летней

3:34
Спорт

Реабилитолог, специалист по ЛФК и лечебно-оздоровительному массажу Матвей Одинцев рассказал, как массаж может помочь для улучшения состояния кожи и тела в целом, и какие виды массажа наиболее эффективны.

массаж
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
массаж

Плюсы массажа

  • Ускоряет кровообращение и лимфоток. Это как "генеральная уборка" для вашего тела — токсины и лишняя жидкость уходят.
  • Разбивает жир. Массажные техники "разрыхляют" и "расщепляют" жир, чтобы он легче выводился из организма.
  • Тонизирует мышцы. Они становятся более упругими.
  • Улучшает состояние кожи. Она становится гладкой и подтянутой.
  • Также массаж способен снять стресс и напряжение.

Антицеллюлитный массаж

Он улучшает микроциркуляцию, лимфоток и стимуляцию обмена веществ в жировой ткани.

Техники

Ручные

Массажист использует различные приёмы, такие как разминание (глубокое воздействие на жировую ткань), растирание (улучшение кровообращения), пощипывание (стимуляция микроциркуляции), и поколачивание (для тонуса кожи), пишет "Чемпионат".

Аппаратные

Вакуумный массаж. Используются специальные вакуумные банки или аппараты, которые создают вакуум на коже.

Роликовый массаж.

С помощью специальных роликовых массажёров происходит механическое воздействие на кожу. Они "прокатывают" её и разбивают жировые капсулы.

Лимфодренажный массаж

Он стимулирует лимфатическую систему и улучшает лимфоток. Такой массаж поможет "очистить" организм, уменьшить отёчность, вывести токсины и улучшить обмен веществ.

Техники

Ручные

Мягкие поглаживания, плавные надавливания, круговые движения вокруг лимфатических узлов, волнообразные движения. Это происходит мягко, по ходу лимфатических сосудов, от периферии к центру, без резких движений и сильного давления.

Аппаратные

Прессотерапия. Аппаратная лимфодренажная процедура, при которой специальные манжеты создают переменное давление на тело, "прокачивая" лимфу.

Вакуумный лимфодренаж. Мягкое воздействие вакуумом для стимуляции оттока лимфы.

Лимфодренажный массаж помогает очистить организм, избавиться от отёков и улучшить обмен веществ.

Моделирующий массаж

Он воздействует на мышцы, подкожно-жировую клетчатку и кожу.

Техники

Массажист использует техники глубокого разминания и воздействия на мышцы и подкожно-жировую клетчатку, как если бы "вытачивал" скульптуру, создавая более выраженные контуры. Массаж интенсивный.

LPG-массаж

Это вид аппаратного воздействия, разработанный компанией LPG Systems. Для этого нужно специализированное оборудование, чтобы обработать кожу, подкожную жировую клетчатку и соединительную ткань.

Такой массаж сочетает вакуумное всасывание и механическое воздействие роликов, обеспечивая более глубокое и интенсивное воздействие на ткани по сравнению с обычными вакуумными или роликовыми массажами. LPG-массаж способствует:

  • разрыхлению и "разбиванию" жировых отложений;
  • улучшению микроциркуляции и лимфотока;
  • стимуляции выработки коллагена и эластина.

Чаще его проводят косметологи или специалисты по аппаратной коррекции фигуры.

Уточнения

Целлюлит (англ   lang="en">cellulite) — особенность внешнего вида кожи, обусловленная структурными изменениями подкожно-жировой клетчатки.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как избавиться от пигментных пятен: 3 домашних способа, которые реально работают
Красота и стиль
Как избавиться от пигментных пятен: 3 домашних способа, которые реально работают Аудио 
Плесень исчезнет за секунды: немецкий способ борьбы с влажностью в доме
Недвижимость
Плесень исчезнет за секунды: немецкий способ борьбы с влажностью в доме Аудио 
Популярное
Хочется тортика, а духовку включать не хочется? И не нужно — готовим кофейный торт без выпечки

Этот десерт идеально подойдёт для уютного чаепития. Сочетание нежного бисквита с кофейным ароматом и лёгкого творожного крема создаст гармоничный вкус.

Хочется тортика, а духовку включать не хочется? И не нужно — готовим кофейный торт без выпечки
Одуванчики исчезнут с вашего газона: простая хитрость, о которой мало кто знает
Одуванчики исчезнут с вашего газона: простая хитрость, о которой мало кто знает
Александр Овечкин продолжает бить рекорды в НХЛ
Плесень исчезнет за секунды: немецкий способ борьбы с влажностью в доме
ГАЗ-12 ЗИМ. Легендарный шестиместный автомобиль представительского класса из СССР Дмитрий Плотников От благотворительности к бизнесу: новая политика Трампа по отношению к распродаже Украины Юрий Бочаров Как финские бойскауты стали предтечей немецкого гитлерюгенда Сергей Лебедев
Котлеты, которые покорят сердца: старинный рецепт без хлеба и яиц, но с двумя секретными ингредиентами
Голодная картошка – мелкая картошка: чем её угостить, чтобы выросла крупной
Эти породы собак живут меньше всех: одна еле достигает 5 лет
Эти породы собак живут меньше всех: одна еле достигает 5 лет
Последние материалы
Сирень будет цвести пышно на зависть соседям: выбираем эти сорта
В чемодане с сюрпризом: туристку задержали в аэропорту Волгограда
Поверхность внутреннего ядра Земли подвергается деформации, утверждают учёные
Сливочный крем без хлопот: просто смешайте сгущёнку с двумя ингредиентами
Засыпаете за рулём? Рассказываем, как не проснуться на подушке безопасности
Состояние Илона Маска уменьшилось: от Tesla отказываются
Шарлотка по-новому: добавьте этот ингредиент, и пирог заиграет новыми вкусами
Ржавчина исчезнет без следа: простые способы защитить металл без химии
Спорт и диета не помогают похудеть? Самое время сходить к стоматологу
Забудьте про боль в ногах: сочетания платья с кроссовками на любой случай
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.