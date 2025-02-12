Прощай, целлюлит! Эти виды массажа сделают ваше тело как у 20-летней

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Реабилитолог, специалист по ЛФК и лечебно-оздоровительному массажу Матвей Одинцев рассказал, как массаж может помочь для улучшения состояния кожи и тела в целом, и какие виды массажа наиболее эффективны.

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Плюсы массажа

Ускоряет кровообращение и лимфоток. Это как "генеральная уборка" для вашего тела — токсины и лишняя жидкость уходят.

Разбивает жир. Массажные техники "разрыхляют" и "расщепляют" жир, чтобы он легче выводился из организма.

Тонизирует мышцы. Они становятся более упругими.

Улучшает состояние кожи. Она становится гладкой и подтянутой.

Также массаж способен снять стресс и напряжение.

Антицеллюлитный массаж

Он улучшает микроциркуляцию, лимфоток и стимуляцию обмена веществ в жировой ткани.

Техники

Ручные

Массажист использует различные приёмы, такие как разминание (глубокое воздействие на жировую ткань), растирание (улучшение кровообращения), пощипывание (стимуляция микроциркуляции), и поколачивание (для тонуса кожи), пишет "Чемпионат".

Аппаратные

Вакуумный массаж. Используются специальные вакуумные банки или аппараты, которые создают вакуум на коже.

Роликовый массаж.

С помощью специальных роликовых массажёров происходит механическое воздействие на кожу. Они "прокатывают" её и разбивают жировые капсулы.

Лимфодренажный массаж

Он стимулирует лимфатическую систему и улучшает лимфоток. Такой массаж поможет "очистить" организм, уменьшить отёчность, вывести токсины и улучшить обмен веществ.

Техники

Ручные

Мягкие поглаживания, плавные надавливания, круговые движения вокруг лимфатических узлов, волнообразные движения. Это происходит мягко, по ходу лимфатических сосудов, от периферии к центру, без резких движений и сильного давления.

Аппаратные

Прессотерапия. Аппаратная лимфодренажная процедура, при которой специальные манжеты создают переменное давление на тело, "прокачивая" лимфу.

Вакуумный лимфодренаж. Мягкое воздействие вакуумом для стимуляции оттока лимфы.

Лимфодренажный массаж помогает очистить организм, избавиться от отёков и улучшить обмен веществ.

Моделирующий массаж

Он воздействует на мышцы, подкожно-жировую клетчатку и кожу.

Техники

Массажист использует техники глубокого разминания и воздействия на мышцы и подкожно-жировую клетчатку, как если бы "вытачивал" скульптуру, создавая более выраженные контуры. Массаж интенсивный.

LPG-массаж

Это вид аппаратного воздействия, разработанный компанией LPG Systems. Для этого нужно специализированное оборудование, чтобы обработать кожу, подкожную жировую клетчатку и соединительную ткань.

Такой массаж сочетает вакуумное всасывание и механическое воздействие роликов, обеспечивая более глубокое и интенсивное воздействие на ткани по сравнению с обычными вакуумными или роликовыми массажами. LPG-массаж способствует:

разрыхлению и "разбиванию" жировых отложений;

улучшению микроциркуляции и лимфотока;

стимуляции выработки коллагена и эластина.

Чаще его проводят косметологи или специалисты по аппаратной коррекции фигуры.

Уточнения

Целлюлит (англ lang="en">cellulite) — особенность внешнего вида кожи, обусловленная структурными изменениями подкожно-жировой клетчатки.

