Прощай, целлюлит! Эти виды массажа сделают ваше тело как у 20-летней

Реабилитолог, специалист по ЛФК и лечебно-оздоровительному массажу Матвей Одинцев рассказал, как массаж может помочь для улучшения состояния кожи и тела в целом, и какие виды массажа наиболее эффективны.
Он улучшает микроциркуляцию, лимфоток и стимуляцию обмена веществ в жировой ткани.
Техники
Ручные
Массажист использует различные приёмы, такие как разминание (глубокое воздействие на жировую ткань), растирание (улучшение кровообращения), пощипывание (стимуляция микроциркуляции), и поколачивание (для тонуса кожи), пишет "Чемпионат".
Аппаратные
Вакуумный массаж. Используются специальные вакуумные банки или аппараты, которые создают вакуум на коже.
Роликовый массаж.
С помощью специальных роликовых массажёров происходит механическое воздействие на кожу. Они "прокатывают" её и разбивают жировые капсулы.
Он стимулирует лимфатическую систему и улучшает лимфоток. Такой массаж поможет "очистить" организм, уменьшить отёчность, вывести токсины и улучшить обмен веществ.
Техники
Ручные
Мягкие поглаживания, плавные надавливания, круговые движения вокруг лимфатических узлов, волнообразные движения. Это происходит мягко, по ходу лимфатических сосудов, от периферии к центру, без резких движений и сильного давления.
Аппаратные
Прессотерапия. Аппаратная лимфодренажная процедура, при которой специальные манжеты создают переменное давление на тело, "прокачивая" лимфу.
Вакуумный лимфодренаж. Мягкое воздействие вакуумом для стимуляции оттока лимфы.
Лимфодренажный массаж помогает очистить организм, избавиться от отёков и улучшить обмен веществ.
Он воздействует на мышцы, подкожно-жировую клетчатку и кожу.
Техники
Массажист использует техники глубокого разминания и воздействия на мышцы и подкожно-жировую клетчатку, как если бы "вытачивал" скульптуру, создавая более выраженные контуры. Массаж интенсивный.
Это вид аппаратного воздействия, разработанный компанией LPG Systems. Для этого нужно специализированное оборудование, чтобы обработать кожу, подкожную жировую клетчатку и соединительную ткань.
Такой массаж сочетает вакуумное всасывание и механическое воздействие роликов, обеспечивая более глубокое и интенсивное воздействие на ткани по сравнению с обычными вакуумными или роликовыми массажами. LPG-массаж способствует:
Чаще его проводят косметологи или специалисты по аппаратной коррекции фигуры.
Целлюлит (англ
Этот десерт идеально подойдёт для уютного чаепития. Сочетание нежного бисквита с кофейным ароматом и лёгкого творожного крема создаст гармоничный вкус.