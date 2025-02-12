Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ржавчина исчезнет без следа: простые способы защитить металл без химии
Спорт и диета не помогают похудеть? Самое время сходить к стоматологу
Забудьте про боль в ногах: сочетания платья с кроссовками на любой случай
Стало известно, почему звезда Гарри Поттера Эмма Уотсон исчезла с экранов
Рынок труда России испытывает дефицит IT-специалистов
Вот как надо выращивать на даче салат, чтобы не отдавал горечью
Жена заправила солярку вместо бензина? Как быстро исправить ошибку и продолжить путь
От роскоши фараонов до современных трендов: захватывающая история ковров
Быстро, сытно и вкусно: как приготовить идеальные пельмени в микроволновке

Спартак установил рекорд по расходам на трансферы

1:01
Спорт

Московский "Спартак" значительно увеличил свои расходы на приобретение футболистов в текущем сезоне, установив новый рекорд для клуба.

Спартак
Фото: commons.wikimedia.org by Анна Нэсси, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Спартак

Согласно данным портала Transfermarkt, общая сумма затрат составила € 57,1 млн.

Предыдущий рекорд был зафиксирован в сезоне 2019/2020, когда "Спартак" потратил на трансферы € 42,5 млн.

Самым дорогим трансфером текущего сезона стал переход нападающего Ливая Гарсии из греческого клуба АЕК. За его услуги было уплачено € 18,7 млн. На втором месте находится трансфер атакующего полузащитника Эсекьеля Барко из аргентинского "Ривер Плейт", который обошёлся клубу в € 14 млн. Третьим по стоимости стал вингер Пабло Солари, перешедший из "Ривер Плейт" за € 10 млн.

Уточнения

«Спарта́к» — российский футбольный клуб из Москвы.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как избавиться от пигментных пятен: 3 домашних способа, которые реально работают
Красота и стиль
Как избавиться от пигментных пятен: 3 домашних способа, которые реально работают Аудио 
Голодная картошка – мелкая картошка: чем её угостить, чтобы выросла крупной
Садоводство, цветоводство
Голодная картошка – мелкая картошка: чем её угостить, чтобы выросла крупной Аудио 
Рыбный побег: Mowi предлагает вознаграждение за сбежавших с норвежской фермы лососей
Экономика и бизнес
Рыбный побег: Mowi предлагает вознаграждение за сбежавших с норвежской фермы лососей
Популярное
Хочется тортика, а духовку включать не хочется? И не нужно — готовим кофейный торт без выпечки

Этот десерт идеально подойдёт для уютного чаепития. Сочетание нежного бисквита с кофейным ароматом и лёгкого творожного крема создаст гармоничный вкус.

Хочется тортика, а духовку включать не хочется? И не нужно — готовим кофейный торт без выпечки
Одуванчики исчезнут с вашего газона: простая хитрость, о которой мало кто знает
Одуванчики исчезнут с вашего газона: простая хитрость, о которой мало кто знает
Александр Овечкин продолжает бить рекорды в НХЛ
Плесень исчезнет за секунды: немецкий способ борьбы с влажностью в доме
ГАЗ-12 ЗИМ. Легендарный шестиместный автомобиль представительского класса из СССР Дмитрий Плотников От благотворительности к бизнесу: новая политика Трампа по отношению к распродаже Украины Юрий Бочаров Как финские бойскауты стали предтечей немецкого гитлерюгенда Сергей Лебедев
Котлеты, которые покорят сердца: старинный рецепт без хлеба и яиц, но с двумя секретными ингредиентами
Голодная картошка – мелкая картошка: чем её угостить, чтобы выросла крупной
Эти породы собак живут меньше всех: одна еле достигает 5 лет
Эти породы собак живут меньше всех: одна еле достигает 5 лет
Последние материалы
ГАЗ-12 ЗИМ. Легендарный шестиместный автомобиль представительского класса из СССР
Рынок труда России испытывает дефицит IT-специалистов
Вот как надо выращивать на даче салат, чтобы не отдавал горечью
Жена заправила солярку вместо бензина? Как быстро исправить ошибку и продолжить путь
Спартак установил рекорд по расходам на трансферы
От роскоши фараонов до современных трендов: захватывающая история ковров
Быстро, сытно и вкусно: как приготовить идеальные пельмени в микроволновке
Сенаторы ужесточили контроль за вывозом красной икры с Камчатки
Как сделать запечённую картошку невероятно вкусной: простой рецепт гарнира с беконом и сыром
Нанесение тонального крема без базы: неожиданные плюсы и минусы для вашего макияжа
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.