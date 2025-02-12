Спартак установил рекорд по расходам на трансферы

Московский "Спартак" значительно увеличил свои расходы на приобретение футболистов в текущем сезоне, установив новый рекорд для клуба.
Согласно данным портала Transfermarkt, общая сумма затрат составила € 57,1 млн.
Предыдущий рекорд был зафиксирован в сезоне 2019/2020, когда "Спартак" потратил на трансферы € 42,5 млн.
Самым дорогим трансфером текущего сезона стал переход нападающего Ливая Гарсии из греческого клуба АЕК. За его услуги было уплачено € 18,7 млн. На втором месте находится трансфер атакующего полузащитника Эсекьеля Барко из аргентинского "Ривер Плейт", который обошёлся клубу в € 14 млн. Третьим по стоимости стал вингер Пабло Солари, перешедший из "Ривер Плейт" за € 10 млн.
«Спарта́к» — российский футбольный клуб из Москвы.
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