Чемпион Больших шлемов объяснил, почему травмы Джоковича выглядят неубедительно

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Известный в прошлом российский теннисист Андрей Ольховский, бывший шестой ракеткой мира и победителем 20 турниров АТР, а также двукратным финалистом турниров "Большого шлема" в парном разряде, поделился своими мыслями о сербском игроке Новаке Джоковиче и его способности конкурировать с молодыми теннисистами.

Фото: commons.wikimedia.org by Carine06, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Новак Джокович

По словам Ольховского, в прошлом году было заметно, что Джокович, несмотря на наличие игры, испытывал нехватку формы. Многие критики отмечали, что в его игре появились элементы театральности. Это особенно проявилось в четвертьфинале Australian Open, где Карлос Алькарас, выиграв первый сет, начал играть хуже. Возможно, Алькарас ожидал, что Джокович снимет свою кандидатуру из-за травмы. Однако опыт Джоковича сыграл свою роль, пишет Газета.Ru.

Ольховский считает, что если бы Алькарас играл на уровне, которого от него ждали, то он мог бы победить Джоковича. Однако сербский теннисист продемонстрировал грамотную стратегию и умение управлять ситуацией на корте.

"Но серб настолько грамотно провел поединок. Да, он показал снимок с травмой, но многие ему просто не верят, потому что в последнее время такое с ним случается не в первый раз", — сказал Ольховский.

В четвертьфинале Australian Open Джокович одержал победу над Карлосом Алькарасом после поражения в первом сете. Однако в полуфинале против Александра Зверева из Германии, проиграв первую партию на тай-брейке, Джокович отказался продолжать борьбу из-за травмы.

Уточнения

Но́вак Джо́кович (серб. Новак Ђоковић; род. 22 мая 1987[…], Белград) — сербский теннисист.



Андре́й Станисла́вович Ольхо́вский (род. 15 апреля 1966, Москва) — советский и российский теннисист.

