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Тренажёры не помогают достичь результата? Причина кроется не в них

2:45
Спорт

Многие уверены, что эффективность тренировок зависит от количества задействованных тренажеров. Однако слепое следование этому принципу не всегда приносит результаты. На самом деле правильный выбор упражнений и их систематическое выполнение важнее, чем разнообразие снарядов.

Занятие в спортзале
Фото: Openverse by personaltrainertoronto, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Занятие в спортзале

Развенчиваем миф о тренировках на тренажерах

  • Не все тренажеры одинаково полезны: их использование оправдано, если у вас есть конкретные цели, такие как реабилитация или работа с изолированной группой мышц.
  • Свободные веса развивают функциональную силу: гантели, штанги и упражнения с собственным весом задействуют мышцы-стабилизаторы, повышая координацию и силу.
  • Важно не количество, а качество: работа с базовыми упражнениями и постепенное увеличение нагрузки принесут больше пользы, чем хаотичное использование разных тренажеров.

Как улучшить тренировочный процесс

Скорость: развитие взрывной силы

Добавьте плиометрику в тренировки.

Пример упражнения

  • Приседания с прыжком.
  • Опуститесь в присед.
  • Выпрыгните вверх, максимально напрягая мышцы ног.
  • Приземлитесь мягко, повторите 2-3 подхода по 15 повторов.

Выносливость: улучшение физической устойчивости

Крепкий корпус снижает утомляемость.

Пример упражнения

  • Упражнение "Hollow Rock".
  • Лягте на спину, руки вытяните за голову.
  • Напрягите пресс и начните раскачиваться.
  • Выполняйте 30-60 секунд.

Рельефность мышц: питание как ключевой фактор

Главное правило: чем меньше жира, тем лучше видны мышцы.

Как добиться рельефа

  • Увеличьте потребление белка (рыба, птица, яйца).
  • Ограничьте соль и сахар.
  • После тренировки восполняйте электролиты.

Гибкость: не только растяжка

Работа с фасцией улучшает подвижность.

Как это делать

  • Используйте пенопластовый валик.
  • Прокатывайте напряженные мышцы по 20-60 секунд.

Сила: как заставить мышцы расти

Главный принцип — прогрессивная перегрузка.

Пример упражнения

  • Медленные отжимания.
  • Опускайтесь за 15 секунд.
  • Поднимайтесь за 15 секунд.
  • Выполняйте 3 подхода по 6-8 повторений.

Эффективные тренировки строятся не на количестве задействованных тренажеров, а на осознанном подходе. Выбирайте упражнения, которые соответствуют вашим целям, увеличивайте нагрузку постепенно, работайте с базовыми движениями — и результат не заставит себя ждать.

Уточнения

Ганте́ли (от нем. Hantel) — спортивный инвентарь для выполнения физических упражнений с отягощениями, направленный на развитие мышц, укрепление суставов и общей работоспособности организма.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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