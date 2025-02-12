Смартфон, парфюм и декольте: как не стать раздражающим фактором в зале

1:28 Your browser does not support the audio element. Спорт

Фитнес-клуб — это место для тренировок, но некоторые посетители забывают об этикете. Громкие разговоры, навязчивые советы и использование парфюма мешают другим заниматься. Об этом сообщает "КП Спорт".

Фото: Designed by Freepik by lookstudio is licensed under Public domian Спортивна девушка

Главные ошибки в спортзале

По данным исследований, 80% посетителей фитнес-клубов жалуются на разговоры по телефону. Громкие беседы отвлекают и сбивают ритм тренировки.

На втором месте среди раздражающих факторов резкий запах духов. 65% посетителей отмечают, что сильный аромат во время тренировки вызывает дискомфорт, а у некоторых — аллергию.

Также раздражает слишком откровенная одежда. Многие клиенты считают, что спортивная форма должна быть удобной и эстетичной, но без излишней откровенности.

Как вести себя в тренажерном зале

Оставьте телефон в раздевалке — не отвлекайтесь на разговоры.

Избегайте сильных ароматов — духи и дезодоранты с резким запахом могут мешать окружающим.

Соблюдайте личное пространство — держите дистанцию от других тренирующихся.

Возвращайте оборудование на место — порядок в зале важен для всех.

Не раздавайте непрошеных советов — тренеры знают, как правильно тренироваться.

Соблюдение этих простых правил сделает спортзал комфортным для всех.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness - "соответствие, годность, приспособленность", от fit - "соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме") — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.



