Смартфон, парфюм и декольте: как не стать раздражающим фактором в зале

Фитнес-клуб — это место для тренировок, но некоторые посетители забывают об этикете. Громкие разговоры, навязчивые советы и использование парфюма мешают другим заниматься. Об этом сообщает "КП Спорт".
По данным исследований, 80% посетителей фитнес-клубов жалуются на разговоры по телефону. Громкие беседы отвлекают и сбивают ритм тренировки.
На втором месте среди раздражающих факторов резкий запах духов. 65% посетителей отмечают, что сильный аромат во время тренировки вызывает дискомфорт, а у некоторых — аллергию.
Также раздражает слишком откровенная одежда. Многие клиенты считают, что спортивная форма должна быть удобной и эстетичной, но без излишней откровенности.
Соблюдение этих простых правил сделает спортзал комфортным для всех.
Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness - "соответствие, годность, приспособленность", от fit - "соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме") — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
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