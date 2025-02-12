Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Европа делает ставку на насекомых в пище: Володин объяснил, почему
Освобождение Фогеля: Трамп заявил о его роли в прекращении конфликта на Украине
Немцы раскрыли секрет: плесень быстро исчезнет, если проветрить квартиру таким способом
2025 год на рынке недвижимости: какие знаки зодиака получат шанс на покупку жилья
Сколько можно ехать без остановки: когда водитель становится опасным
Как удивить на День Святого Валентина? Лучшие бьюти-идеи!
Люксовый сегмент: зарубежные бренды одежды хотят вернуться в Россию
Не видите прогресс в тренировках? Проверьте, не допускаете ли вы этих критических ошибок
Между обстрелами и разрухой: репортаж о жизни в приграничных сёлах Курской области

Смартфон, парфюм и декольте: как не стать раздражающим фактором в зале

1:28
Спорт

Фитнес-клуб — это место для тренировок, но некоторые посетители забывают об этикете. Громкие разговоры, навязчивые советы и использование парфюма мешают другим заниматься. Об этом сообщает "КП Спорт".

Спортивна девушка
Фото: Designed by Freepik by lookstudio is licensed under Public domian
Спортивна девушка

Главные ошибки в спортзале

По данным исследований, 80% посетителей фитнес-клубов жалуются на разговоры по телефону. Громкие беседы отвлекают и сбивают ритм тренировки.

На втором месте среди раздражающих факторов резкий запах духов. 65% посетителей отмечают, что сильный аромат во время тренировки вызывает дискомфорт, а у некоторых — аллергию.

Также раздражает слишком откровенная одежда. Многие клиенты считают, что спортивная форма должна быть удобной и эстетичной, но без излишней откровенности.

Как вести себя в тренажерном зале

  • Оставьте телефон в раздевалке — не отвлекайтесь на разговоры.
  • Избегайте сильных ароматов — духи и дезодоранты с резким запахом могут мешать окружающим.
  • Соблюдайте личное пространство — держите дистанцию от других тренирующихся.
  • Возвращайте оборудование на место — порядок в зале важен для всех.
  • Не раздавайте непрошеных советов — тренеры знают, как правильно тренироваться.

Соблюдение этих простых правил сделает спортзал комфортным для всех.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness - "соответствие, годность, приспособленность", от fit - "соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме") — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
 

Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Чудесный аромат распространится по всей комнате: всего 2 столовые ложки этого средства
Недвижимость
Чудесный аромат распространится по всей комнате: всего 2 столовые ложки этого средства Аудио 
Соседи крутили у виска, а теперь тоже так делают: пакет с водой спасает урожай лучше любых химикатов
Садоводство, цветоводство
Соседи крутили у виска, а теперь тоже так делают: пакет с водой спасает урожай лучше любых химикатов Аудио 
Максим Фадеев назвал имя певицы, о сотрудничестве с которой сожалеет
Российский шоу-бизнес
Максим Фадеев назвал имя певицы, о сотрудничестве с которой сожалеет Аудио 
Популярное
Снегопад в Москве удивит даже коммунальщиков: вот сколько снега выпадет к выходным

Москву накроет снегопад: в выходные в столице заметно увеличится снежный покров. А впереди еще и сильные морозы — температура упадёт ниже -20 градусов.

Снегопад в Москве удивит даже коммунальщиков: вот сколько снега выпадет к выходным
Одуванчики исчезнут с вашего газона: простая хитрость, о которой мало кто знает
Одуванчики исчезнут с вашего газона: простая хитрость, о которой мало кто знает
Хочется тортика, а духовку включать не хочется? И не нужно — готовим кофейный торт без выпечки
Александр Овечкин продолжает бить рекорды в НХЛ
Этот забытый миф объясняет, почему Исида стала сильнее всех богов Игорь Буккер Россия с удовлетворением наблюдает за действиями Трампа по уничтожению глубинного государства Любовь Степушова Сводка с фронта: Зеленский предложил РФ обмен территорией, хорошие новости из Курской области Дмитрий Плотников
Плесень исчезнет за секунды: немецкий способ борьбы с влажностью в доме
Голодная картошка – мелкая картошка: чем её угостить, чтобы выросла крупной
Котлеты, которые покорят сердца: старинный рецепт без хлеба и яиц, но с двумя секретными ингредиентами
Котлеты, которые покорят сердца: старинный рецепт без хлеба и яиц, но с двумя секретными ингредиентами
Последние материалы
Итальянская пицца дома: лучший рецепт воздушного теста
Машина без бампера — штраф обеспечен? Разбираемся в законе
Дизельные УАЗы: от заводских экспериментов до тюнинг-шедевров
Прямые рейсы Ethiopian Airlines: куда можно полететь из Москвы через Аддис-Абебу
Этот забытый миф объясняет, почему Исида стала сильнее всех богов
Главные причины не заводить собаку: как принять взвешенное решение
США пригрозили 50-процентными пошлинами своему ближайшему соседу
В Московском Молодежном Театре следующая неделя будет посвящена проекту Театр на службе Отечеству
Монеты, спрятанные два тысячелетия назад: что за тайну хранили эти римские деньги
Этот лайфхак поможет вам спать лучше и чувствовать себя легче
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.