Теряешь мотивацию? Сделай 5 простых шагов и снова почувствуй силу

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Похудение — это не только правильное питание и тренировки, но и постоянная работа над мотивацией. Бывают дни, когда хочется всё бросить, но именно в такие моменты важно вспомнить, почему вы начали. Эти советы помогут вам сохранять мотивацию на всём пути к цели.

Фото: freepik by racool-studio спорт

Как не потерять мотивацию

Ставьте реалистичные цели : лучше начать с небольшого результата — например, потерять 10% массы за полгода.

: лучше начать с небольшого результата — например, потерять 10% массы за полгода. Разрабатывайте план под свой образ жизни : не пытайтесь резко менять всё сразу, а внесите небольшие корректировки в рацион и тренировки.

: не пытайтесь резко менять всё сразу, а внесите небольшие корректировки в рацион и тренировки. Фиксируйте свой прогресс : ведите дневник, записывайте цели, отмечайте даже небольшие успехи.

: ведите дневник, записывайте цели, отмечайте даже небольшие успехи. Избегайте сравнения с другими : ориентируйтесь только на свой прогресс, а не на чужие идеальные фотографии.

: ориентируйтесь только на свой прогресс, а не на чужие идеальные фотографии. Фокусируйтесь на ощущениях: важно не просто сбросить килограммы, а почувствовать лёгкость, бодрость и уверенность.

Как закрепить привычки

Награждайте себя за достижения : пусть это будет приятная мелочь — новая спортивная одежда или поход в спа.

: пусть это будет приятная мелочь — новая спортивная одежда или поход в спа. Окружите себя правильной атмосферой : дома должны быть полезные продукты, а удобная спортивная форма — всегда под рукой.

: дома должны быть полезные продукты, а удобная спортивная форма — всегда под рукой. Используйте технологии : приложения для отслеживания прогресса и тренировок помогут держать темп.

: приложения для отслеживания прогресса и тренировок помогут держать темп. Работайте с мыслями: избегайте самокритики, благодарите себя за то, что делаете.

Мотивация — вещь нестабильная, но если научиться поддерживать её с помощью простых привычек, то похудение перестанет быть тяжёлым испытанием. Главное — двигаться к цели постепенно и с удовольствием.

Уточнения

Мотива́ция (от лат. movēre "двигать", в другом источнике от лат. moveo - двигать, побуждать) — побуждение к действию; психофизиологический процесс, управляющий поведением человека, задающий его направленность, организацию, активность и устойчивость; способность человека деятельно удовлетворять свои потребности и желания.

