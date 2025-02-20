Эти упражнения превратят ваши ноги в сталь — тренируйте сухожилия правильно

Развитие подколенных сухожилий — ключевой элемент силы и устойчивости нижней части тела. Эти мышцы работают сразу в двух суставах — тазобедренном и коленном, поэтому для их полноценного укрепления важно включать упражнения, нацеленные на оба этих механизма. В этом материале собраны 11 лучших упражнений, которые помогут укрепить подколенные сухожилия, улучшить стабильность колена и увеличить силу задней поверхности бедра.
Фото: Own work by Shtarka1, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Спортзал
Как работают подколенные сухожилия
Подколенные мышцы выполняют две основные функции:
Разгибание бедра (например, в становой тяге). Эта часть нагрузки помогает развить силу и мощность.
Сгибание колена (например, в упражнениях на сгибание ног в тренажере). Это важно для стабильности суставов и предотвращения травм.
Чтобы максимально проработать подколенные сухожилия, важно комбинировать упражнения на тазобедренный сустав и упражнения на коленный сустав.
Лучшие упражнения на развитие подколенных сухожилий
Упражнения для тазобедренного сустава (укрепляют силу и мощность)
Становая тяга
Встаньте, поставьте ноги на ширину бедер, штангу держите перед собой.
Согните бедра, возьмитесь за штангу чуть шире плеч.
Напрягите корпус, держите спину ровно и поднимите штангу, выпрямляя бедра.
Медленно опустите снаряд обратно.
Рекомендации: 3-4 подхода по 4-6 повторений (на силу) или 3 подхода по 8-10 повторений (на рост мышц).
Румынская становая тяга (RDL)
Возьмите штангу или гантели и наклонитесь в бедрах, не сгибая колени.
Опустите вес вниз до ощущения растяжения в задней поверхности бедра.
Вернитесь в исходное положение, выпрямляя бедра.
Рекомендации: 3-4 подхода по 6-8 повторений (на силу) или 3 подхода по 10-12 повторений (на гипертрофию).
Становая тяга на жестких ногах
Держите спину ровной, опускайте вес вниз, пока не почувствуете растяжение подколенных сухожилий.
Медленно поднимитесь обратно.
Рекомендации: 3 подхода по 6-8 повторений (на силу) или 3 подхода по 10-12 повторений (на гипертрофию).
Доброе утро
Положите штангу на плечи и медленно наклоняйтесь вперед, держа спину ровной.
Поднимайтесь обратно за счет работы бедер.
Рекомендации: 3 подхода по 8-10 повторений.
RDL с одной ногой
Возьмите гантель в одну руку, станьте на противоположную ногу.
Наклонитесь вперед, вытягивая свободную ногу назад.
Вернитесь в исходное положение, опираясь на пятку.
Рекомендации: 3 подхода по 8-10 повторений на каждую ногу.
Упражнения для коленного сустава (укрепляют стабильность и устойчивость)
Сгибание ног в тренажере (сидя)
Сядьте в тренажер, зафиксируйте ноги под валиком.
Сгибайте колени, напрягая подколенные сухожилия.
Медленно возвращайтесь в исходное положение.
Рекомендации: 3 подхода по 10-15 повторений.
Сгибание ног в тренажере (лежа)
Лягте лицом вниз, зафиксируйте ноги под валиком.
Поднимайте вес к ягодицам, напрягая подколенные сухожилия.
Медленно опускайте снаряд обратно.
Рекомендации: 3 подхода по 10-15 повторений.
Северные сгибания ("Nordic Curls")
Встаньте на колени, закрепите ноги под упором.
Медленно опускайтесь вниз, удерживая корпус напряженным.
Поднимайтесь обратно за счет работы подколенных мышц.
Рекомендации: 3 подхода по 6-8 повторений.
Сгибание ног на фитболе
Лягте на спину, поставьте пятки на фитбол.
Поднимите бедра и подтяните мяч к себе, сгибая колени.
Вернитесь в исходное положение.
Рекомендации: 3 подхода по 10-12 повторений.
Сгибание ног с ползунками
Лягте на спину, поставьте пятки на скользящие диски.
Как включить эти упражнения в программу тренировок
Чередуйте упражнения на тазобедренный и коленный суставы.
Добавляйте как минимум одно упражнение из каждой категории в неделю.
Для роста мышц выполняйте 10-20 подходов в неделю.
Экспериментируйте с разными вариациями упражнений, чтобы прорабатывать мышцы под разными углами.
Уточнения
Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.