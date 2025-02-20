Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как в детстве! Нежные ватрушки с творогом по старинному рецепту
Пародонтит побеждён? Новые способы сохранить зубы без хирургии
Букет, который не вянет: этот способ вас удивит — цветы простоят в вазе в пять раз дольше!
WhatsApp* отключается для миллионов пользователей: рассказываем, остаётесь ли вы в игре
Знакомьтесь: самые счастливые кошки в мире — их считают символом удачи
Лагман как в ресторане: простые ингредиенты для блюда с насыщенным вкусом
Яна Рудковская удивлена изменениями во внешности Тимоти Шаламе: какой красивый был мальчик
Хотите завести кошку? Тогда будьте готовы к сюрпризу — этот факт удивляет даже опытных хозяев
Раскрыта личность новой возлюбленной актёра Глеба Матвейчука

Эти упражнения превратят ваши ноги в сталь — тренируйте сухожилия правильно

5:16
Спорт

Развитие подколенных сухожилий — ключевой элемент силы и устойчивости нижней части тела. Эти мышцы работают сразу в двух суставах — тазобедренном и коленном, поэтому для их полноценного укрепления важно включать упражнения, нацеленные на оба этих механизма. В этом материале собраны 11 лучших упражнений, которые помогут укрепить подколенные сухожилия, улучшить стабильность колена и увеличить силу задней поверхности бедра.

Спортзал
Фото: Own work by Shtarka1, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Спортзал

Как работают подколенные сухожилия

Подколенные мышцы выполняют две основные функции:

  • Разгибание бедра (например, в становой тяге). Эта часть нагрузки помогает развить силу и мощность.
  • Сгибание колена (например, в упражнениях на сгибание ног в тренажере). Это важно для стабильности суставов и предотвращения травм.

Чтобы максимально проработать подколенные сухожилия, важно комбинировать упражнения на тазобедренный сустав и упражнения на коленный сустав.

Лучшие упражнения на развитие подколенных сухожилий

Упражнения для тазобедренного сустава (укрепляют силу и мощность)

Становая тяга

  • Встаньте, поставьте ноги на ширину бедер, штангу держите перед собой.
  • Согните бедра, возьмитесь за штангу чуть шире плеч.
  • Напрягите корпус, держите спину ровно и поднимите штангу, выпрямляя бедра.
  • Медленно опустите снаряд обратно.

Рекомендации: 3-4 подхода по 4-6 повторений (на силу) или 3 подхода по 8-10 повторений (на рост мышц).

Румынская становая тяга (RDL)

  • Возьмите штангу или гантели и наклонитесь в бедрах, не сгибая колени.
  • Опустите вес вниз до ощущения растяжения в задней поверхности бедра.
  • Вернитесь в исходное положение, выпрямляя бедра.

Рекомендации: 3-4 подхода по 6-8 повторений (на силу) или 3 подхода по 10-12 повторений (на гипертрофию).

Становая тяга на жестких ногах

  • Держите спину ровной, опускайте вес вниз, пока не почувствуете растяжение подколенных сухожилий.
  • Медленно поднимитесь обратно.

Рекомендации: 3 подхода по 6-8 повторений (на силу) или 3 подхода по 10-12 повторений (на гипертрофию).

Доброе утро

  • Положите штангу на плечи и медленно наклоняйтесь вперед, держа спину ровной.
  • Поднимайтесь обратно за счет работы бедер.

Рекомендации: 3 подхода по 8-10 повторений.

RDL с одной ногой

  • Возьмите гантель в одну руку, станьте на противоположную ногу.
  • Наклонитесь вперед, вытягивая свободную ногу назад.
  • Вернитесь в исходное положение, опираясь на пятку.

Рекомендации: 3 подхода по 8-10 повторений на каждую ногу.

Упражнения для коленного сустава (укрепляют стабильность и устойчивость)

Сгибание ног в тренажере (сидя)

  • Сядьте в тренажер, зафиксируйте ноги под валиком.
  • Сгибайте колени, напрягая подколенные сухожилия.
  • Медленно возвращайтесь в исходное положение.

Рекомендации: 3 подхода по 10-15 повторений.

Сгибание ног в тренажере (лежа)

  • Лягте лицом вниз, зафиксируйте ноги под валиком.
  • Поднимайте вес к ягодицам, напрягая подколенные сухожилия.
  • Медленно опускайте снаряд обратно.

Рекомендации: 3 подхода по 10-15 повторений.

Северные сгибания ("Nordic Curls")

  • Встаньте на колени, закрепите ноги под упором.
  • Медленно опускайтесь вниз, удерживая корпус напряженным.
  • Поднимайтесь обратно за счет работы подколенных мышц.

Рекомендации: 3 подхода по 6-8 повторений.

Сгибание ног на фитболе

  • Лягте на спину, поставьте пятки на фитбол.
  • Поднимите бедра и подтяните мяч к себе, сгибая колени.
  • Вернитесь в исходное положение.

Рекомендации: 3 подхода по 10-12 повторений.

Сгибание ног с ползунками

  • Лягте на спину, поставьте пятки на скользящие диски.
  • Поднимите бедра, затем подтяните ноги к себе.

Рекомендации: 3 подхода по 10-12 повторений.

Ягодичный мостик с вытянутыми ногами

  • Лягте на спину, поставьте ступни на пол.
  • Поднимайте бедра вверх, напрягая подколенные сухожилия.
  • Медленно опускайтесь.

Рекомендации: 3 подхода по 12-15 повторений.

Как включить эти упражнения в программу тренировок

  • Чередуйте упражнения на тазобедренный и коленный суставы.
  • Добавляйте как минимум одно упражнение из каждой категории в неделю.
  • Для роста мышц выполняйте 10-20 подходов в неделю.
  • Экспериментируйте с разными вариациями упражнений, чтобы прорабатывать мышцы под разными углами.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Агата Муцениеце раскрыла, как возлюбленный Пётр Дранга общается с её дочерью от Павла Прилучного
Российский шоу-бизнес
Агата Муцениеце раскрыла, как возлюбленный Пётр Дранга общается с её дочерью от Павла Прилучного Аудио 
Как часто поливать спатифиллум?
Садоводство, цветоводство
Как часто поливать спатифиллум? Аудио 
Поливаю чеснок и лук этим раствором, и урожай радует каждый год
Садоводство, цветоводство
Поливаю чеснок и лук этим раствором, и урожай радует каждый год Аудио 
Популярное
Поливаю чеснок и лук этим раствором, и урожай радует каждый год

Луковая муха может погубить весь урожай, но есть простое решение — солёная вода! Разбираемся, как правильно поливать лук и чеснок, чтобы не навредить растениям.

Поливаю чеснок и лук этим раствором, и урожай радует каждый год
Всегда покупал обычный аккумулятор, пока не узнал об этом — теперь выбираю только его
Всегда покупал обычный аккумулятор, пока не узнал об этом — теперь выбираю только его
Удивительные свойства имбиря: чем он может помочь вашему организму
Эта морковь самая сладкая! Сорт, который стоит посадить на даче в 2025 году
Секретные уголки у моря: здесь можно забыть обо всём и раствориться в красоте Игорь Буккер Заплати себе и разбогатей. ТОП-12 лайфхаков для финансовых накоплений Дмитрий Плотников Требование России о наказании киевского режима за преследование УПЦ поддержано в США. Будут ли приняты меры? Любовь Степушова
Самая модная обувь весны 2025: пять моделей, которые будут на пике популярности
Всегда обходил растворимый кофе стороной, но теперь забыл про зерновой
Долларовое дерево в доме: к деньгам или к одиночеству
Долларовое дерево в доме: к деньгам или к одиночеству
Последние материалы
WhatsApp* отключается для миллионов пользователей: рассказываем, остаётесь ли вы в игре
Знакомьтесь: самые счастливые кошки в мире — их считают символом удачи
Лагман как в ресторане: простые ингредиенты для блюда с насыщенным вкусом
Яна Рудковская удивлена изменениями во внешности Тимоти Шаламе: какой красивый был мальчик
Хотите завести кошку? Тогда будьте готовы к сюрпризу — этот факт удивляет даже опытных хозяев
Раскрыта личность новой возлюбленной актёра Глеба Матвейчука
Прощай, Visa и Mastercard: как Россия адаптировалась к новым реалиям
В Европе повышают скорость, в России вводят новые ограничения — кто выбрал верный путь
Удивил американскую актрису: Юрий Борисов показал, как нужно реагировать на неудачи
Эти упражнения превратят ваши ноги в сталь — тренируйте сухожилия правильно
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.