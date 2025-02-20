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Бешеный рост мышц: 5 упражнений, которые сделают квадрицепсы стальными

2:54
Спорт

Если вы хотите по-настоящему прокачать квадрицепсы и добиться внушительного роста мышц, попробуйте эту интенсивную тренировку. Всего пять упражнений — и ваши ноги станут сильнее и выносливее.

Тренировка в спорт зале
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Тренировка в спорт зале

Программа тренировки

  • Попеременные приседания на кабеле: 3 подхода по 20 повторений.
  • Приседания с гантелями в разной позе: 3 подхода по 10 повторений на каждую ногу.
  • Выпады в приседаниях с закрытой позицией : 3 подхода по 10 повторений на каждую сторону.
  • Приседания с гантелями на коленях: 3 подхода по 12 повторений.
  • Разгибание ног на тросе: 3 подхода по 12 повторений.

Разбор упражнений

Попеременные приседания "пистолет" на кабеле

  • Это сложное упражнение, которое требует отличной координации и контроля. Кабель помогает удерживать равновесие, но основная нагрузка ложится именно на квадрицепсы. Работая в медленном темпе, можно усилить напряжение в мышцах и сделать упражнение ещё эффективнее.

Приседания с гантелями в разной позе

  • Этот вариант приседаний сочетает в себе стабильность двустороннего движения и сложность одностороннего. Основной упор идёт на переднюю ногу, что позволяет хорошо проработать квадрицепсы, улучшая баланс и устойчивость.

Выпады в приседаниях с закрытой позицией Landmine

  • При выполнении этого движения нагрузка ложится не только на квадрицепсы, но и на подколенные сухожилия и мышцы корпуса. Медленный темп позволяет максимально прочувствовать каждое повторение, делая упражнение особенно эффективным.

Приседания с гантелями на коленях

  • Отличное упражнение для развития силы ног. Углублённый наклон корпуса создаёт дополнительную нагрузку на переднюю поверхность бедра. Важно выполнять движение плавно и контролируемо, избегая резких рывков.

Разгибание ног на тросе

  • Вместо стандартных тренажёрных разгибаний используется кабельный блок, что делает упражнение более динамичным. Такой вариант позволяет не только усилить изоляцию квадрицепсов, но и проработать мелкие стабилизирующие мышцы.

Преимущества тренировки

  • Интенсивная проработка квадрицепсов.
  • Улучшение баланса и устойчивости.
  • Развитие силы и выносливости ног.
  • Высокая калорийная нагрузка за счёт динамических движений.

Эта тренировка подойдёт как для опытных атлетов, так и для тех, кто хочет вывести свои ноги на новый уровень. Главное — соблюдать правильную технику и не торопиться. Если вы готовы к настоящему испытанию, попробуйте этот комплекс и почувствуйте, как ваши ноги становятся сильнее с каждым занятием!

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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