Фитнес с тренером или самостоятельные занятия: что выбрать?

Персональные тренировки значительно эффективнее самостоятельных занятий, уверена Елена Силина, президент Национального фитнес-сообщества. Об этом сообщает "КП Спорт".

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По словам эксперта, тренер разрабатывает программу с учетом целей, физической подготовки и особенностей организма клиента. "С наставником результат достигается вдвое быстрее", — подчеркивает Силина.

Почему занятия с тренером лучше?

Многие начинающие спортсмены делают ошибки при выполнении упражнений, что может привести к травмам. Персональный тренер помогает соблюдать правильную технику, регулирует нагрузку и предотвращает переутомление.

Кроме того, наставник поддерживает дисциплину и не дает бросить тренировки.

"Без контроля тренера многие пропускают занятия и теряют мотивацию", — объясняет специалист.

Как выбрать хорошего тренера?

Эксперт советует проверять документы о профильном образовании, сертификаты о повышении квалификации и опыт работы. Важно, чтобы наставник разбирался в методиках реабилитации, осанки и функционального тренинга.

Онлайн-тренировки: работают ли?

Силина отмечает, что дистанционные тренировки сложнее контролировать. В интернете трудно корректировать технику упражнений и следить за физическим состоянием клиента.

Поэтому для достижения быстрых и безопасных результатов эксперт рекомендует заниматься с персональным тренером в фитнес-клубе.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness - "соответствие, годность, приспособленность", от fit - "соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме") — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.



