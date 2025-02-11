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Йога для новичков: 10 простых упражнений, которые изменят ваше тело

1:48
Спорт

Йога — отличный способ улучшить гибкость, укрепить мышцы и расслабить тело. Преподаватель йоги Фелисити Вуд разработала комплекс из 10 базовых упражнений, которые помогут даже новичкам освоить основные позы и почувствовать себя увереннее. Об этом пишет Fit&Well.

Женщина занимается йогой вместе с собакой
Фото: commons.wikimedia.org by ErharYaksaa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Женщина занимается йогой вместе с собакой

Базовые упражнения для гибкости

  • Кошка-корова — помогает размять спину и улучшить подвижность позвоночника.
  • Поза щенка — растягивает плечи и спину, подготавливает к более сложным позам.
  • Выпад с опорой — укрепляет ноги и раскрывает бедра.
  • Поза ребенка — расслабляющая поза, снимающая напряжение со спины.
  • Собака мордой вниз — классическая поза, помогающая растянуть все тело.
  • Наклон вперед стоя — растягивает ноги и снимает напряжение в пояснице.
  • Воин 2 — укрепляет ноги и раскрывает грудную клетку.
  • Поза треугольника — развивает гибкость позвоночника и растягивает боковые мышцы.
  • Широкий наклон вперед — расслабляет спину и укрепляет ноги.
  • Мостик — помогает укрепить мышцы спины и раскрывает грудную клетку.

Как заниматься эффективно

  • Начните с 10-минутной практики и постепенно увеличивайте время.
  • Выполняйте упражнения 2-3 раза в неделю для заметного результата.
  • Прислушивайтесь к своему телу и не переусердствуйте.
  • Регулярность важнее длительности — даже короткие занятия принесут пользу.

"Йога — это не только физическая практика, но и способ гармонизировать тело и разум", — отмечает Вуд.

Даже 10 минут йоги в день помогут вам стать гибче и здоровее. Главное — практиковаться регулярно и делать упражнения осознанно.

Уточнения

Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния. В более узком смысле, йога — одна из шести ортодоксальных школ (даршан) философии индуизма.
 

Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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