Йога для новичков: 10 простых упражнений, которые изменят ваше тело

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Йога — отличный способ улучшить гибкость, укрепить мышцы и расслабить тело. Преподаватель йоги Фелисити Вуд разработала комплекс из 10 базовых упражнений, которые помогут даже новичкам освоить основные позы и почувствовать себя увереннее. Об этом пишет Fit&Well.

Фото: commons.wikimedia.org by ErharYaksaa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Женщина занимается йогой вместе с собакой

Базовые упражнения для гибкости

Кошка-корова — помогает размять спину и улучшить подвижность позвоночника.

Поза щенка — растягивает плечи и спину, подготавливает к более сложным позам.

Выпад с опорой — укрепляет ноги и раскрывает бедра.

Поза ребенка — расслабляющая поза, снимающая напряжение со спины.

Собака мордой вниз — классическая поза, помогающая растянуть все тело.

Наклон вперед стоя — растягивает ноги и снимает напряжение в пояснице.

Воин 2 — укрепляет ноги и раскрывает грудную клетку.

Поза треугольника — развивает гибкость позвоночника и растягивает боковые мышцы.

Широкий наклон вперед — расслабляет спину и укрепляет ноги.

Мостик — помогает укрепить мышцы спины и раскрывает грудную клетку.

Как заниматься эффективно

Начните с 10-минутной практики и постепенно увеличивайте время.

Выполняйте упражнения 2-3 раза в неделю для заметного результата.

Прислушивайтесь к своему телу и не переусердствуйте.

Регулярность важнее длительности — даже короткие занятия принесут пользу.

"Йога — это не только физическая практика, но и способ гармонизировать тело и разум", — отмечает Вуд.

Даже 10 минут йоги в день помогут вам стать гибче и здоровее. Главное — практиковаться регулярно и делать упражнения осознанно.

Уточнения

Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния. В более узком смысле, йога — одна из шести ортодоксальных школ (даршан) философии индуизма.



