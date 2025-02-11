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Стань Шварценеггером в свои 60 лет: как тренироваться без усталости в зрелом возрасте?

1:43
Спорт

Если вы листали посты Арнольда Шварценеггера в соцсетях, уж точно вас беспокоил вопрос, как в свои 77 лет актеру удается выполнять столь интенсивные тренировки в спортзале?

Арнольд Шварценеггер
Фото: Instagram* Арнольда Шварценеггера
Арнольд Шварценеггер

Если вы хотите сохранить спортивное тело и продолжать заниматься спортом до конца жизни, вам стоит учесть следующие моменты, которые назвал тренер Педро Лусеной:

  • Индивидуальное планирование: следование плану упражнений, адаптированному к возрасту, физическому состоянию и индивидуальным целям.
  • Разнообразие упражнений: выполняйте различные виды физических нагрузок, такие как силовые тренировки, аэробные упражнения и растяжку.
  • Измените свое тело и здоровье с помощью питательной поддержки и тренировок, подобранных специально для вас.
  • Сосредоточьтесь на восстановлении: периоды отдыха и восстановления между тренировками важны, чтобы избежать чрезмерной усталости.
  • Профессиональный контроль: наблюдение врача и физиотерапевта пойдут вам на пользу.
  • Сбалансированное питание: поддерживайте рацион, богатый необходимыми питательными веществами для поддержания здоровья мышц и костей.
  • Предотвращение травм: используйте правильные методы и защитное снаряжение, чтобы свести к минимуму риск получения травм.

"Стать Шварценеггером возможно, но для этого также требуется много генетики и мышечной памяти. Чем более вы атлетичны, чем раньше вы начинаете заниматься спортом и чем дольше вы его продолжаете, тем больше у вас шансов не получить травм и сохранить свое тело бодрым до конца жизни", — считает ортопед Адриано Леонарди.

Уточнения

Арно́льд Ало́ис Шварцене́ггер — американский культурист, предприниматель, киноактёр, продюсер, государственный и политический деятель австрийского происхождения.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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