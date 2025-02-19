Невероятные результаты: сжигаем жир и качаем ноги на велотренажере

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Тренировки на велотренажере — это отличный способ укрепить выносливость, сжечь калории и улучшить общее физическое состояние. Если у вас нет возможности посещать спин-класс в студии, попробуйте эту 30-минутную программу, которая подойдет как для новичков, так и для опытных райдеров.

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Что важно знать перед началом

Перед тем как приступить к тренировке, важно правильно настроить велотренажер:

Высота сиденья: должна быть на уровне бедер.

должна быть на уровне бедер. Руль: расположен на одной высоте с сиденьем или чуть выше.

расположен на одной высоте с сиденьем или чуть выше. Сопротивление и каденция (RPM): два ключевых параметра нагрузки.

Каденция (RPM) — скорость вращения педалей. Чем выше число, тем интенсивнее нагрузка.

Сопротивление — имитация подъема в гору или сопротивления встречного ветра.

Во время тренировки контролируйте уровень нагрузки (RPE) по шкале от 1 до 10:

1-3 – легкая прогулка, без нагрузки.

4-6 – умеренное усилие, можно разговаривать.

7-9 – высокая интенсивность, сложность при разговоре.

10 – максимальное усилие, выдержать можно лишь короткое время.

30-минутная программа тренировки на велотренажере

Как выполнять: следуйте инструкции, увеличивая или уменьшая каденцию и сопротивление в зависимости от уровня подготовки.

0-4 мин: разминка в сидячем положении, руки во 2-й позиции.

Каденция: 80 об/мин.

Сопротивление: легкое.

RPE: 3-4.

4-8 мин: увеличение сопротивления.

1 минута сидя, затем 1 минута стоя, повторить.

Каденция: 70-80 об/мин.

Сопротивление: умеренное.

RPE: 5-6.

8-11 мин: уменьшение сопротивления, сидя, руки во 2-й позиции.

Каденция: 85-100 об/мин.

Сопротивление: легкое.

RPE: 5.

11-12 мин: бег трусцой в положении стоя, руки во 2-й позиции.

Каденция: 85-100 об/мин.

Сопротивление: легкое.

RPE: 5-6.

12-14 мин: увеличение сопротивления каждые 30 секунд в положении сидя.

Каденция: 50-70 об/мин.

Сопротивление: от умеренного до тяжелого.

RPE: 6-7.

14-17 мин: стойка в 3-й позиции, сопротивление увеличивается каждую минуту.

Каденция: 40-50 об/мин.

Сопротивление: очень тяжелое.

RPE: 7-9.

17-26 мин: повторение блока 8-17 минут.

Каденция: 40-100 об/мин.

Сопротивление: от легкого до очень тяжелого.

RPE: 5-9.

26-28 мин: бег трусцой в положении стоя, руки во 2-й позиции.

Каденция: 100-125 об/мин.

Сопротивление: легкое.

RPE: 8.

28-30 мин: заминка, сидя, руки во 2-й позиции.

Каденция: 80 об/мин.

Сопротивление: легкое.

RPE: 3-4.

Как улучшить эффективность тренировки

Следите за дыханием. Глубокие вдохи через нос помогут стабилизировать пульс.

Глубокие вдохи через нос помогут стабилизировать пульс. Контролируйте технику. Держите корпус ровным, не сутультесь

Держите корпус ровным, не сутультесь Подберите правильную музыку. Энергичные треки помогут поддерживать ритм и мотивацию.

Энергичные треки помогут поддерживать ритм и мотивацию. Постепенно увеличивайте сопротивление. Если вам становится слишком легко, повышайте нагрузку.

Уточнения

Велотренажёр — тренажёр, имитирующий велосипед, спортивный тренажёр.

