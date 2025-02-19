Невероятные результаты: сжигаем жир и качаем ноги на велотренажере

Тренировки на велотренажере — это отличный способ укрепить выносливость, сжечь калории и улучшить общее физическое состояние. Если у вас нет возможности посещать спин-класс в студии, попробуйте эту 30-минутную программу, которая подойдет как для новичков, так и для опытных райдеров.
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Что важно знать перед началом
Перед тем как приступить к тренировке, важно правильно настроить велотренажер:
Высота сиденья: должна быть на уровне бедер.
Руль: расположен на одной высоте с сиденьем или чуть выше.
Сопротивлениеи каденция (RPM): два ключевых параметра нагрузки.
Каденция (RPM) — скорость вращения педалей. Чем выше число, тем интенсивнее нагрузка.
Сопротивление — имитация подъема в гору или сопротивления встречного ветра.
Во время тренировки контролируйте уровень нагрузки (RPE) по шкале от 1 до 10:
1-3 – легкая прогулка, без нагрузки.
4-6 – умеренное усилие, можно разговаривать.
7-9 – высокая интенсивность, сложность при разговоре.
10 – максимальное усилие, выдержать можно лишь короткое время.
30-минутная программа тренировки на велотренажере
Как выполнять: следуйте инструкции, увеличивая или уменьшая каденцию и сопротивление в зависимости от уровня подготовки.
0-4 мин: разминка в сидячем положении, руки во 2-й позиции.
Каденция: 80 об/мин.
Сопротивление: легкое.
RPE: 3-4.
4-8 мин: увеличение сопротивления.
1 минута сидя, затем 1 минута стоя, повторить.
Каденция: 70-80 об/мин.
Сопротивление: умеренное.
RPE: 5-6.
8-11 мин: уменьшение сопротивления, сидя, руки во 2-й позиции.
Каденция: 85-100 об/мин.
Сопротивление: легкое.
RPE: 5.
11-12 мин: бег трусцой в положении стоя, руки во 2-й позиции.
Каденция: 85-100 об/мин.
Сопротивление: легкое.
RPE: 5-6.
12-14 мин: увеличение сопротивления каждые 30 секунд в положении сидя.
Каденция: 50-70 об/мин.
Сопротивление: от умеренного до тяжелого.
RPE: 6-7.
14-17 мин: стойка в 3-й позиции, сопротивление увеличивается каждую минуту.
Каденция: 40-50 об/мин.
Сопротивление: очень тяжелое.
RPE: 7-9.
17-26 мин: повторение блока 8-17 минут.
Каденция: 40-100 об/мин.
Сопротивление: от легкого до очень тяжелого.
RPE: 5-9.
26-28 мин: бег трусцой в положении стоя, руки во 2-й позиции.
Каденция: 100-125 об/мин.
Сопротивление: легкое.
RPE: 8.
28-30 мин: заминка, сидя, руки во 2-й позиции.
Каденция: 80 об/мин.
Сопротивление: легкое.
RPE: 3-4.
Как улучшить эффективность тренировки
Следите за дыханием. Глубокие вдохи через нос помогут стабилизировать пульс.
Контролируйте технику. Держите корпус ровным, не сутультесь
Подберите правильную музыку. Энергичные треки помогут поддерживать ритм и мотивацию.
Постепенно увеличивайте сопротивление. Если вам становится слишком легко, повышайте нагрузку.