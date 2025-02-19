Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Актриса Будина призвала отказаться от Оскара: наплевать и растереть
Роберт Паттинсон рассказал об изменившихся взглядах из-за отцовства
Лучшая клубника растет у тех, кто не заморачивается: узнайте, в чем их секрет
Топ-5 популярных оттенков помады на весну-2025
Кошка вдруг стала невыносимой? Есть одна вещь, которая бесит её больше всего
В Польше захотели купить Гавайи и начали сбор средств
Как защитить кошку от жары: 5 простых способов
Эффективная борьба с медведкой: натуральные способы и советы экспертов
Этот молочный продукт содержит рекордное количество белка

Невероятные результаты: сжигаем жир и качаем ноги на велотренажере

3:57
Спорт

Тренировки на велотренажере — это отличный способ укрепить выносливость, сжечь калории и улучшить общее физическое состояние. Если у вас нет возможности посещать спин-класс в студии, попробуйте эту 30-минутную программу, которая подойдет как для новичков, так и для опытных райдеров.

спорт
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
спорт

Что важно знать перед началом

Перед тем как приступить к тренировке, важно правильно настроить велотренажер:

  • Высота сиденья: должна быть на уровне бедер.
  • Руль: расположен на одной высоте с сиденьем или чуть выше.
  • Сопротивление и каденция (RPM): два ключевых параметра нагрузки.

Каденция (RPM) — скорость вращения педалей. Чем выше число, тем интенсивнее нагрузка.

Сопротивление — имитация подъема в гору или сопротивления встречного ветра.

Во время тренировки контролируйте уровень нагрузки (RPE) по шкале от 1 до 10:

  • 1-3 – легкая прогулка, без нагрузки.
  • 4-6 – умеренное усилие, можно разговаривать.
  • 7-9 – высокая интенсивность, сложность при разговоре.
  • 10 – максимальное усилие, выдержать можно лишь короткое время.

30-минутная программа тренировки на велотренажере

Как выполнять: следуйте инструкции, увеличивая или уменьшая каденцию и сопротивление в зависимости от уровня подготовки.

0-4 мин: разминка в сидячем положении, руки во 2-й позиции.

  • Каденция: 80 об/мин.
  • Сопротивление: легкое.
  • RPE: 3-4.

4-8 мин: увеличение сопротивления.

  • 1 минута сидя, затем 1 минута стоя, повторить.
  • Каденция: 70-80 об/мин.
  • Сопротивление: умеренное.
  • RPE: 5-6.

8-11 мин: уменьшение сопротивления, сидя, руки во 2-й позиции.

  • Каденция: 85-100 об/мин.
  • Сопротивление: легкое.
  • RPE: 5.

11-12 мин: бег трусцой в положении стоя, руки во 2-й позиции.

  • Каденция: 85-100 об/мин.
  • Сопротивление: легкое.
  • RPE: 5-6.

12-14 мин: увеличение сопротивления каждые 30 секунд в положении сидя.

  • Каденция: 50-70 об/мин.
  • Сопротивление: от умеренного до тяжелого.
  • RPE: 6-7.

14-17 мин: стойка в 3-й позиции, сопротивление увеличивается каждую минуту.

Каденция: 40-50 об/мин.

Сопротивление: очень тяжелое.

RPE: 7-9.

17-26 мин: повторение блока 8-17 минут.

  • Каденция: 40-100 об/мин.
  • Сопротивление: от легкого до очень тяжелого.
  • RPE: 5-9.

26-28 мин: бег трусцой в положении стоя, руки во 2-й позиции.

  • Каденция: 100-125 об/мин.
  • Сопротивление: легкое.
  • RPE: 8.

28-30 мин: заминка, сидя, руки во 2-й позиции.

  • Каденция: 80 об/мин.
  • Сопротивление: легкое.
  • RPE: 3-4.

Как улучшить эффективность тренировки

  • Следите за дыханием. Глубокие вдохи через нос помогут стабилизировать пульс.
  • Контролируйте технику. Держите корпус ровным, не сутультесь
  • Подберите правильную музыку. Энергичные треки помогут поддерживать ритм и мотивацию.
  • Постепенно увеличивайте сопротивление. Если вам становится слишком легко, повышайте нагрузку.

Уточнения

Велотренажёр — тренажёр, имитирующий велосипед, спортивный тренажёр.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Вкусный и полезный чай, который поможет уснуть за 5 минут
Здоровье
Вкусный и полезный чай, который поможет уснуть за 5 минут Аудио 
После такой подкормки виноград даст урожай ведрами
Садоводство, цветоводство
После такой подкормки виноград даст урожай ведрами Аудио 
Популярное
Простая привычка, из-за которой водители привлекают лишнее внимание ГАИ

Некоторые водители сами выходят из машины при остановке ГАИ. Почему инспекторы настороженно относятся к этому, и стоит ли вам делать так же?

Простая привычка, из-за которой водители привлекают лишнее внимание ГАИ
Вкусный и полезный чай, который поможет уснуть за 5 минут
Вкусный и полезный чай, который поможет уснуть за 5 минут
Соседи годами возятся с морковкой, а тут один трюк — и урожай вдвое больше
Я продал свой дизельный авто из-за частых поломок, а потом узнал, как легко было их избежать
Острослов, шпион, гуляка — этот человек знал секреты английского двора Игорь Буккер В театре Всеволода Шиловского выходит премьера о суровых 90-х и миллиардере-негодяе Анжела Якубовская Киев в шоке: Трамп объявил условия колонизации Украины Юрий Бочаров
Что-то огромное скрывается под Тихим океаном — возможно, остатки исчезнувшего мира
Весной яблоня просыпается голодной: чем её накормить, чтобы не сбросила плоды
После такой подкормки виноград даст урожай ведрами
После такой подкормки виноград даст урожай ведрами
Последние материалы
В Польше захотели купить Гавайи и начали сбор средств
Эффективная борьба с медведкой: натуральные способы и советы экспертов
Этот молочный продукт содержит рекордное количество белка
Овощи, которые дети съедят без уговоров — этот рецепт превращает их в любимое блюдо
Вода капает, деньги утекают: чиним кран быстрее, чем вы найдете номер сантехника
Секрет счастливых стеклоочистителей: почему они ненавидят, когда их поднимают
Сергей Лазарев застрял в лифте с другими жильцами дома: реакция артиста
Собчак высказалась об отце в годовщину его смерти: что написала журналистка
Сын Тимура Родригеза выступил на сцене за границей с песней на английском языке
Невероятные результаты: сжигаем жир и качаем ноги на велотренажере
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.