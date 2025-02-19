Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Медицинская технология, созданная по образу журавлей: спасение при остановке сердца
Избыток выбора приводит к тревоге и прокрастинации: советы психолога
Этот троян — самый внимательный зритель ваших онлайн-платежей: он уже в курсе, сколько у вас на карте
Никас Сафронов честно ответил на вопрос о седьмом внебрачном сыне: мы разобрались
Максим Галкин* угодил в новый скандал из-за волшебного дивана на Первом канале
АКПП тоже можно научить экономить: как заставить коробку меньше расходовать топливо
Брухунова отправила малолетних детей от Петросяна за границу
Близкий друг Пьера Нарцисса рассказал, что довело артиста до алкоголизма и смерти
Разоблачаем миф: чем диетическая халва отличается от обычной

Масса или рельеф: что выбрать и как правильно реализовать план

Спорт

В мире фитнеса и бодибилдинга "масса" и "сушка" — две стратегии, которые помогают наращивать мышцы или снижать жировую массу. Каждая методика имеет свои плюсы и минусы, поэтому важно правильно подобрать подходящий вариант в зависимости от ваших целей.

Жим гантелей на горизонтальной скамье
Фото: Designed by Freepik by prostooleh is licensed under Public domian
Жим гантелей на горизонтальной скамье

Кому подойдут набор массы и сушка

Хотя эти подходы чаще всего используют бодибилдеры, они также подходят спортсменам, стремящимся увеличить силу, выносливость или улучшить композицию тела. Например:

  • Регбист или тяжелоатлет может набирать массу перед соревнованиями, чтобы стать мощнее.
  • Бегун или скалолаз может снизить жировой процент перед сезоном, чтобы повысить скорость и ловкость.

Что такое набор массы

Набор массы — это процесс целенаправленного потребления избыточных калорий для увеличения мышечной массы. Основные задачи:

  • Повышение калорийности рациона на 200-500 ккал в день.
  • Увеличение потребления белка (от 1 до 1,5 г на фунт веса тела).
  • Прогрессивное увеличение нагрузки в тренировках.
  • Медленный набор веса (0,5-1 кг в неделю) для минимизации жировых отложений.

Плюсы

  • Ускоряет рост мышц и силу.
  • Улучшает восстановление после тренировок.
  • Способствует увеличению плотности костей.

Минусы

  • Может привести к набору жира.
  • Снижается ловкость и скорость.
  • Требует строгого контроля за питанием.

Что такое сушка

Сушка — это процесс снижения процента жира при сохранении мышечной массы. Основные принципы:

  • Создание дефицита калорий (обычно 300-500 ккал в день).
  • Высокий уровень потребления белка (не менее 1,6 г на кг веса тела).
  • Поддержание силовых тренировок, чтобы предотвратить потерю мышц.
  • Контроль макронутриентов (55-60% углеводов, 25-30% белка, 15-20% жиров).

Плюсы

  • Снижает уровень жира.
  • Улучшает рельефность мышц.
  • Повышает скорость и выносливость.

Минусы

  • Требует строгого контроля питания и тренировок.
  • Может снижать уровень энергии и силы.
  • Возможны нарушения сна и восстановления.

Как выбрать между набором массы и сушкой

  • Если ваша цель увеличить мышечную массу, выбирайте набор массы.
  • Если ваша цель уменьшить процент жира и сделать тело рельефным, выберите сушку.
  • Обе стратегии требуют внимательного подхода, поэтому лучше проконсультироваться со специалистом.

Набор массы и сушка — эффективные, но требовательные методы изменения состава тела. Они подходят не всем и требуют тщательного контроля за питанием, тренировками и восстановлением. Перед началом лучше обратиться к тренеру или диетологу, чтобы минимизировать риски и достичь лучших результатов.

Уточнения

Культури́зм или бодиби́лдинг, или атлети́ческая гимна́стика - процесс наращивания (гипертрофии скелетных мышц) и развития мышечной массы при сохранении качества и эстетики тела спортсмена, путём тренировок с отягощениями (обычно, в тренажёрном зале для выполнения физических упражнений с использованием штанги, гантелей, брусьев, турника и различных силовых тренажёров).

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Самая модная обувь весны 2025: пять моделей, которые будут на пике популярности
Красота и стиль
Самая модная обувь весны 2025: пять моделей, которые будут на пике популярности Аудио 
Меньше работы — больше урожая: с кем подружить лук, чтобы он рос сам по себе
Садоводство, цветоводство
Меньше работы — больше урожая: с кем подружить лук, чтобы он рос сам по себе Аудио 
Крупнейший завод Эстонии остановился после выхода из энергосистемы БРЭЛЛ
Экономика и бизнес
Крупнейший завод Эстонии остановился после выхода из энергосистемы БРЭЛЛ Аудио 
Популярное
Простая привычка, из-за которой водители привлекают лишнее внимание ГАИ

Некоторые водители сами выходят из машины при остановке ГАИ. Почему инспекторы настороженно относятся к этому, и стоит ли вам делать так же?

Простая привычка, из-за которой водители привлекают лишнее внимание ГАИ
Вкусный и полезный чай, который поможет уснуть за 5 минут
Вкусный и полезный чай, который поможет уснуть за 5 минут
Соседи годами возятся с морковкой, а тут один трюк — и урожай вдвое больше
Я продал свой дизельный авто из-за частых поломок, а потом узнал, как легко было их избежать
ГУР Украины: в РФ началось серийное производство реактивного дрона Герань-3 Дмитрий Плотников Острослов, шпион, гуляка — этот человек знал секреты английского двора Игорь Буккер В театре Всеволода Шиловского выходит премьера о суровых 90-х и миллиардере-негодяе Анжела Якубовская
Что-то огромное скрывается под Тихим океаном — возможно, остатки исчезнувшего мира
После такой подкормки виноград даст урожай ведрами
Весной яблоня просыпается голодной: чем её накормить, чтобы не сбросила плоды
Весной яблоня просыпается голодной: чем её накормить, чтобы не сбросила плоды
Последние материалы
Якубович пригрозил обрушить скандальное шоу ЧБД с Нурланом Сабуровым
Золото как актив-убежище: как меняются настроения на рынке
Этот лимонный пирог такой нежный, что даже свекровь попросит рецепт — и готовится всего за 60 минут
Лететь или не лететь: что нужно знать о перелёте с насморком?
Нечто загадочное произошло в центре Галактики, это заметили в телескоп
Забудьте о зарядке до 100% — вот почему это сокращает жизнь смартфона
10 интересных мест экотуризма в Индии
ГУР Украины: в РФ началось серийное производство реактивного дрона Герань-3
Сковородки популярной марки отзываются из-за несоответствия стандартам безопасности
Американцы намерены освободить екатеринбурженку, осуждённую за госизмену
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.