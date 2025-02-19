Масса или рельеф: что выбрать и как правильно реализовать план

В мире фитнеса и бодибилдинга "масса" и "сушка" — две стратегии, которые помогают наращивать мышцы или снижать жировую массу. Каждая методика имеет свои плюсы и минусы, поэтому важно правильно подобрать подходящий вариант в зависимости от ваших целей.
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Жим гантелей на горизонтальной скамье
Кому подойдут набор массы и сушка
Хотя эти подходы чаще всего используют бодибилдеры, они также подходят спортсменам, стремящимся увеличить силу, выносливость или улучшить композицию тела. Например:
Регбист или тяжелоатлет может набирать массу перед соревнованиями, чтобы стать мощнее.
Бегун или скалолаз может снизить жировой процент перед сезоном, чтобы повысить скорость и ловкость.
Что такое набор массы
Набор массы — это процесс целенаправленного потребления избыточных калорий для увеличения мышечной массы. Основные задачи:
Повышение калорийности рациона на 200-500 ккал в день.
Увеличение потребления белка (от 1 до 1,5 г на фунт веса тела).
Прогрессивное увеличение нагрузки в тренировках.
Медленный набор веса (0,5-1 кг в неделю) для минимизации жировых отложений.
Плюсы
Ускоряет рост мышц и силу.
Улучшает восстановление после тренировок.
Способствует увеличению плотности костей.
Минусы
Может привести к набору жира.
Снижается ловкость и скорость.
Требует строгого контроля за питанием.
Что такое сушка
Сушка — это процесс снижения процента жира при сохранении мышечной массы. Основные принципы:
Создание дефицита калорий (обычно 300-500 ккал в день).
Высокий уровень потребления белка (не менее 1,6 г на кг веса тела).
Поддержание силовых тренировок, чтобы предотвратить потерю мышц.
Контроль макронутриентов (55-60% углеводов, 25-30% белка, 15-20% жиров).
Плюсы
Снижает уровень жира.
Улучшает рельефность мышц.
Повышает скорость и выносливость.
Минусы
Требует строгого контроля питания и тренировок.
Может снижать уровень энергии и силы.
Возможны нарушения сна и восстановления.
Как выбрать между набором массы и сушкой
Если ваша цель увеличить мышечную массу, выбирайте набор массы.
Если ваша цель уменьшить процент жира и сделать тело рельефным, выберите сушку.
Обе стратегии требуют внимательного подхода, поэтому лучше проконсультироваться со специалистом.
Набор массы и сушка — эффективные, но требовательные методы изменения состава тела. Они подходят не всем и требуют тщательного контроля за питанием, тренировками и восстановлением. Перед началом лучше обратиться к тренеру или диетологу, чтобы минимизировать риски и достичь лучших результатов.
Уточнения
Культури́зм или бодиби́лдинг, или атлети́ческая гимна́стика - процесс наращивания (гипертрофии скелетных мышц) и развития мышечной массы при сохранении качества и эстетики тела спортсмена, путём тренировок с отягощениями (обычно, в тренажёрном зале для выполнения физических упражнений с использованием штанги, гантелей, брусьев, турника и различных силовых тренажёров).