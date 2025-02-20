Перестаньте избегать подтягиваний: вот как научиться делать их правильно

Подтягивания — это одно из самых эффективных упражнений для развития силы, но многие их избегают из-за сложности. Однако освоение подтягиваний может принести огромную пользу всему телу, улучшая осанку, хват и общую функциональную силу.
Фото: flickr.com by U.S. Naval Forces Central Command/U.S. Fifth Fleet, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина выполняет подтягивания
Какие мышцы работают при подтягиваниях
Подтягивания задействуют практически все основные группы мышц:
Укрепление спины и осанки: подтягивания развивают широчайшие мышцы, которые поддерживают позвоночник и предотвращают сутулость.
Улучшение хвата: поможет не только в спорте, но и в повседневной жизни (переноска тяжелых предметов).
Функциональная сила: развивает координацию и баланс, улучшает контроль над телом.
Высокая относительная сила: показывает, насколько вы сильны относительно своего веса.
Повышенная выносливость: улучшает показатели в других упражнениях, таких как тяги и жимы.
Как правильно делать подтягивания
Возьмитесь за перекладину на ширине плеч, ладони смотрят от себя.
Полностью вытяните руки, чтобы оказаться в положении виса.
Задействуйте корпус, напрягите пресс и ягодицы.
Поднимайте себя вверх, сводя лопатки и направляя локти вниз.
Дотянитесь подбородком до перекладины или выше.
Медленно опускайтесь вниз в исходное положение.
Варианты подтягиваний для начинающих
Если пока не можете сделать подтягивание с собственным весом, попробуйте эти упражнения:
Тяга верхнего блока - выполняется в тренажере, помогает развить широчайшие мышцы.
Тяга гантелей в наклоне - укрепляет спину, подготавливая к подтягиваниям.
Подтягивания с резинкой - эспандер помогает облегчить вес.
Подтягивания нейтральным хватом - более комфортны для запястий.
Подтягивания с опорой - выполняются с опорой на ноги или с ассистентом.
Подтягивания на кольцах - позволяют варьировать угол наклона тела.
Подтягивания — это сложное, но крайне полезное упражнение, которое стоит освоить. Начните с упрощенных вариантов и постепенно развивайте силу. Со временем вы сможете выполнять классические подтягивания, а затем усложнять их, добавляя дополнительные веса или варьируя хваты.
Уточнения
Подтягивания - базовое физическое упражнение, развивающее группы мышц верхней части тела: широчайшую, бицепсы, брахиалис, предплечья.