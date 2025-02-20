Перестаньте избегать подтягиваний: вот как научиться делать их правильно

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Подтягивания — это одно из самых эффективных упражнений для развития силы, но многие их избегают из-за сложности. Однако освоение подтягиваний может принести огромную пользу всему телу, улучшая осанку, хват и общую функциональную силу.

Фото: flickr.com by U.S. Naval Forces Central Command/U.S. Fifth Fleet, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мужчина выполняет подтягивания

Какие мышцы работают при подтягиваниях

Подтягивания задействуют практически все основные группы мышц:

Спина : широчайшие, трапеции, ромбовидные мышцы, разгибатели позвоночника.

: широчайшие, трапеции, ромбовидные мышцы, разгибатели позвоночника. Плечи : задние и передние дельты, малая и большая круглая мышцы.

: задние и передние дельты, малая и большая круглая мышцы. Руки : бицепсы, трицепсы, предплечья.

: бицепсы, трицепсы, предплечья. Грудь : большая и малая грудные мышцы.

: большая и малая грудные мышцы. Корпус : пресс, косые мышцы, передняя зубчатая мышца.

: пресс, косые мышцы, передняя зубчатая мышца. Ноги: ягодицы, квадрицепсы, подколенные сухожилия.

Преимущества подтягиваний

Укрепление спины и осанки: подтягивания развивают широчайшие мышцы, которые поддерживают позвоночник и предотвращают сутулость.

подтягивания развивают широчайшие мышцы, которые поддерживают позвоночник и предотвращают сутулость. Улучшение хвата: поможет не только в спорте, но и в повседневной жизни (переноска тяжелых предметов).

поможет не только в спорте, но и в повседневной жизни (переноска тяжелых предметов). Функциональная сила: развивает координацию и баланс, улучшает контроль над телом.

развивает координацию и баланс, улучшает контроль над телом. Высокая относительная сила: показывает, насколько вы сильны относительно своего веса.

показывает, насколько вы сильны относительно своего веса. Повышенная выносливость: улучшает показатели в других упражнениях, таких как тяги и жимы.

Как правильно делать подтягивания

Возьмитесь за перекладину на ширине плеч, ладони смотрят от себя.

на ширине плеч, ладони смотрят от себя. Полностью вытяните руки , чтобы оказаться в положении виса.

, чтобы оказаться в положении виса. Задействуйте корпус , напрягите пресс и ягодицы.

, напрягите пресс и ягодицы. Поднимайте себя вверх , сводя лопатки и направляя локти вниз.

, сводя лопатки и направляя локти вниз. Дотянитесь подбородком до перекладины или выше.

или выше. Медленно опускайтесь вниз в исходное положение.

Варианты подтягиваний для начинающих

Если пока не можете сделать подтягивание с собственным весом, попробуйте эти упражнения:

Тяга верхнего блока - выполняется в тренажере, помогает развить широчайшие мышцы.

- выполняется в тренажере, помогает развить широчайшие мышцы. Тяга гантелей в наклоне - укрепляет спину, подготавливая к подтягиваниям.

- укрепляет спину, подготавливая к подтягиваниям. Подтягивания с резинкой - эспандер помогает облегчить вес.

- эспандер помогает облегчить вес. Подтягивания нейтральным хватом - более комфортны для запястий.

- более комфортны для запястий. Подтягивания с опорой - выполняются с опорой на ноги или с ассистентом.

- выполняются с опорой на ноги или с ассистентом. Подтягивания на кольцах - позволяют варьировать угол наклона тела.

Подтягивания — это сложное, но крайне полезное упражнение, которое стоит освоить. Начните с упрощенных вариантов и постепенно развивайте силу. Со временем вы сможете выполнять классические подтягивания, а затем усложнять их, добавляя дополнительные веса или варьируя хваты.

Уточнения

Подтягивания - базовое физическое упражнение, развивающее группы мышц верхней части тела: широчайшую, бицепсы, брахиалис, предплечья.

