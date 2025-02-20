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Перестаньте избегать подтягиваний: вот как научиться делать их правильно

2:53
Спорт

Подтягивания — это одно из самых эффективных упражнений для развития силы, но многие их избегают из-за сложности. Однако освоение подтягиваний может принести огромную пользу всему телу, улучшая осанку, хват и общую функциональную силу.

Мужчина выполняет подтягивания
Фото: flickr.com by U.S. Naval Forces Central Command/U.S. Fifth Fleet, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина выполняет подтягивания

Какие мышцы работают при подтягиваниях

Подтягивания задействуют практически все основные группы мышц:

  • Спина: широчайшие, трапеции, ромбовидные мышцы, разгибатели позвоночника.
  • Плечи: задние и передние дельты, малая и большая круглая мышцы.
  • Руки: бицепсы, трицепсы, предплечья.
  • Грудь: большая и малая грудные мышцы.
  • Корпус: пресс, косые мышцы, передняя зубчатая мышца.
  • Ноги: ягодицы, квадрицепсы, подколенные сухожилия.

Преимущества подтягиваний

  • Укрепление спины и осанки: подтягивания развивают широчайшие мышцы, которые поддерживают позвоночник и предотвращают сутулость.
  • Улучшение хвата: поможет не только в спорте, но и в повседневной жизни (переноска тяжелых предметов).
  • Функциональная сила: развивает координацию и баланс, улучшает контроль над телом.
  • Высокая относительная сила: показывает, насколько вы сильны относительно своего веса.
  • Повышенная выносливость: улучшает показатели в других упражнениях, таких как тяги и жимы.

Как правильно делать подтягивания

  • Возьмитесь за перекладину на ширине плеч, ладони смотрят от себя.
  • Полностью вытяните руки, чтобы оказаться в положении виса.
  • Задействуйте корпус, напрягите пресс и ягодицы.
  • Поднимайте себя вверх, сводя лопатки и направляя локти вниз.
  • Дотянитесь подбородком до перекладины или выше.
  • Медленно опускайтесь вниз в исходное положение.

Варианты подтягиваний для начинающих

Если пока не можете сделать подтягивание с собственным весом, попробуйте эти упражнения:

  • Тяга верхнего блока - выполняется в тренажере, помогает развить широчайшие мышцы.
  • Тяга гантелей в наклоне - укрепляет спину, подготавливая к подтягиваниям.
  • Подтягивания с резинкой - эспандер помогает облегчить вес.
  • Подтягивания нейтральным хватом - более комфортны для запястий.
  • Подтягивания с опорой - выполняются с опорой на ноги или с ассистентом.
  • Подтягивания на кольцах - позволяют варьировать угол наклона тела.

Подтягивания — это сложное, но крайне полезное упражнение, которое стоит освоить. Начните с упрощенных вариантов и постепенно развивайте силу. Со временем вы сможете выполнять классические подтягивания, а затем усложнять их, добавляя дополнительные веса или варьируя хваты.

Уточнения

Подтягивания - базовое физическое упражнение, развивающее группы мышц верхней части тела: широчайшую, бицепсы, брахиалис, предплечья.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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