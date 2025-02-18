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Весенний фитнес-бум: круговая тренировка на открытом воздухе, секрет вашей идеальной формы

3:07
Спорт

Свежий воздух, природные препятствия и солнечный свет — вот идеальные условия для эффективных тренировок, которые не только улучшают физическую форму, но и заряжают энергией. Если вам надоела однообразная рутина в спортзале, попробуйте эти виды активности, которые превратят занятия в увлекательную игру.

Спорт
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Спорт

Круговая тренировка на открытом воздухе

Этот комплекс проработает все мышцы тела и подходит для парка, двора или даже пляжа. Перед началом — разминка: 5 минут быстрой ходьбы или легкой пробежки.

Что понадобится: ровная площадка, скамейка или бордюр.

  • Прыжки в сторону: укрепляют бедра, икры и ягодицы. Встаньте ровно, сделайте боковой прыжок вправо, затем — влево. 20 повторений в каждую сторону.
  • Отжимания на скамейке: отлично прорабатывают трицепсы, плечи и грудные мышцы. Упритесь ладонями в скамейку позади себя, опуститесь вниз, затем поднимитесь. 15 повторений.
  • Отжимания с наклоном: поставьте руки на скамейку перед собой, ноги вытяните назад. Опустите грудь к поверхности и поднимитесь обратно. 12-20 повторений.
  • Прогулка по канату: найдите бордюр или упавшее дерево и попробуйте пройти по нему, балансируя. Отлично развивает координацию и стабилизирует корпус. 3 минуты.
  • Боковая перетасовка: сделайте 3 быстрых шага вправо, затем подпрыгните и развернитесь, повторите влево. 1 минута.

Кардио-комплекс 10-15-20

Этот формат отлично подойдет для быстрой и энергичной тренировки. Выполняйте все упражнения без отдыха друг за другом, а затем повторите 2-3 круга.

  • Прыжки в длину: 10 повторений.
  • Отжимания: 10 повторений.
  • Приседания сумо: 15 повторений.
  • Берпи: 15 повторений.
  • Скручивания на пресс: 20 повторений.
  • Альпинисты: 20 повторений.

Попробуйте засекать время и улучшать свой результат с каждой тренировкой.

Дополнительные идеи для тренировок на свежем воздухе

Если хочется разнообразить рутину, попробуйте эти активности:

  • Трейловый бег: пересеченная местность заставляет мышцы работать активнее, улучшает баланс и сжигает больше калорий.
  • Фитнес-квест: запишите ориентиры на своем маршруте (например, лавочку или светофор) и выполняйте у них упражнения: приседания, отжимания или выпады.
  • Гребля или SUP-серфинг: отличные нагрузки для пресса, спины и рук с минимальной нагрузкой на суставы.
  • Площадка для HIIT: используйте баскетбольное поле для спринтов, боковых прыжков и выпадов. Это поможет развить скорость и взрывную силу.
  • Игры с мячом: баскетбол, футбол или даже тренировки с фитболом добавят элемент веселья.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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