Укрепите пресс без лишних усилий: лучшие упражнения стоя для идеального пресса

2:23 Your browser does not support the audio element. Спорт

Мышцы пресса можно проработать не только привычными скручиваниями и планками. Упражнения стоя помогают развить силу корпуса, улучшают осанку, баланс и контроль над телом. Эта 20-минутная программа идеально подойдёт в качестве дополнения к основной тренировке или в качестве самостоятельного комплекса для проработки пресса.

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik Женская талия

Преимущества упражнений на пресс стоя

Улучшение осанки и равновесия.

Развитие функциональной силы без нагрузки на позвоночник.

Включение в работу мышц ног, рук и спины.

Подходит для всех уровней подготовки.

Как выполнять тренировку

Разделите комплекс на три части: А (разминка и активация), B (силовые упражнения), C (упражнения на баланс и устойчивость).

Выполняйте 1 подход блока А, затем 2 подхода блока B и 2 подхода блока C.

Отдыхайте до 1 минуты между подходами.

Используйте лёгкие гири и эспандеры для дополнительного сопротивления.

Комплекс упражнений

Блок А: активация пресса

Подтягивание колен к груди - 60 сек.

Подтягивание колена к груди с опорой на стену - 30 сек. на каждую сторону.

Блок B: силовые упражнения

Наклоны гири в стороны - 30 сек. на каждую сторону.

- 30 сек. на каждую сторону. Приседания с гирей на одной ноге - 30 сек. на каждую сторону.

- 30 сек. на каждую сторону. Удержание гири на уровне колена - 30 сек. на каждую сторону.

- 30 сек. на каждую сторону. Жим Паллофа с эспандером - 30 сек. на каждую сторону.

- 30 сек. на каждую сторону. Вращение гири стоя - 10 повторений на каждую сторону.

Блок C: баланс и устойчивость

Марш-броски с гирей над головой - 30 сек.

- 30 сек. Подъем колена с эспандером - 60 сек.

- 60 сек. Боковые подъемы колена с эспандером - 30 сек.

- 30 сек. Ветряная мельница с гирей - 8 повторений на каждую сторону.

Тренировка пресса стоя — отличная альтернатива традиционным упражнениям. Она не только укрепляет мышцы живота, но и улучшает координацию, помогает развить функциональную силу и избежать проблем с осанкой. Попробуйте добавить этот комплекс в свою программу и почувствуйте разницу!

Уточнения

Пресс — сокращенное название мышц живота.



