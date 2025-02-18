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Укрепите пресс без лишних усилий: лучшие упражнения стоя для идеального пресса

2:23
Спорт

Мышцы пресса можно проработать не только привычными скручиваниями и планками. Упражнения стоя помогают развить силу корпуса, улучшают осанку, баланс и контроль над телом. Эта 20-минутная программа идеально подойдёт в качестве дополнения к основной тренировке или в качестве самостоятельного комплекса для проработки пресса.

Женская талия
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Женская талия

Преимущества упражнений на пресс стоя

  • Улучшение осанки и равновесия.
  • Развитие функциональной силы без нагрузки на позвоночник.
  • Включение в работу мышц ног, рук и спины.
  • Подходит для всех уровней подготовки.

Как выполнять тренировку

  • Разделите комплекс на три части: А (разминка и активация), B (силовые упражнения), C (упражнения на баланс и устойчивость).
  • Выполняйте 1 подход блока А, затем 2 подхода блока B и 2 подхода блока C.
  • Отдыхайте до 1 минуты между подходами.
  • Используйте лёгкие гири и эспандеры для дополнительного сопротивления.

Комплекс упражнений

Блок А: активация пресса

  • Подтягивание колен к груди - 60 сек.
    Подтягивание колена к груди с опорой на стену - 30 сек. на каждую сторону.

Блок B: силовые упражнения

  • Наклоны гири в стороны - 30 сек. на каждую сторону.
  • Приседания с гирей на одной ноге - 30 сек. на каждую сторону.
  • Удержание гири на уровне колена - 30 сек. на каждую сторону.
  • Жим Паллофа с эспандером - 30 сек. на каждую сторону.
  • Вращение гири стоя - 10 повторений на каждую сторону.

Блок C: баланс и устойчивость

  • Марш-броски с гирей над головой - 30 сек.
  • Подъем колена с эспандером - 60 сек.
  • Боковые подъемы колена с эспандером - 30 сек.
  • Ветряная мельница с гирей - 8 повторений на каждую сторону.

Тренировка пресса стоя — отличная альтернатива традиционным упражнениям. Она не только укрепляет мышцы живота, но и улучшает координацию, помогает развить функциональную силу и избежать проблем с осанкой. Попробуйте добавить этот комплекс в свою программу и почувствуйте разницу!

Уточнения

Пресс — сокращенное название мышц живота.
 

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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