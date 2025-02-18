Укрепите пресс без лишних усилий: лучшие упражнения стоя для идеального пресса

Мышцы пресса можно проработать не только привычными скручиваниями и планками. Упражнения стоя помогают развить силу корпуса, улучшают осанку, баланс и контроль над телом. Эта 20-минутная программа идеально подойдёт в качестве дополнения к основной тренировке или в качестве самостоятельного комплекса для проработки пресса.
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Женская талия
Преимущества упражнений на пресс стоя
Улучшение осанки и равновесия.
Развитие функциональной силы без нагрузки на позвоночник.
Включение в работу мышц ног, рук и спины.
Подходит для всех уровней подготовки.
Как выполнять тренировку
Разделите комплекс на три части: А (разминка и активация), B (силовые упражнения), C (упражнения на баланс и устойчивость).
Выполняйте 1 подход блока А, затем 2 подхода блока B и 2 подхода блока C.
Отдыхайте до 1 минуты между подходами.
Используйте лёгкие гири и эспандеры для дополнительного сопротивления.
Комплекс упражнений
Блок А: активация пресса
Подтягивание колен к груди - 60 сек. Подтягивание колена к груди с опорой на стену - 30 сек. на каждую сторону.
Блок B: силовые упражнения
Наклоны гири в стороны - 30 сек. на каждую сторону.
Приседания с гирей на одной ноге - 30 сек. на каждую сторону.
Удержание гири на уровне колена - 30 сек. на каждую сторону.
Жим Паллофа с эспандером - 30 сек. на каждую сторону.
Вращение гири стоя - 10 повторений на каждую сторону.
Блок C: баланс и устойчивость
Марш-броски с гирей над головой - 30 сек.
Подъем колена с эспандером - 60 сек.
Боковые подъемы колена с эспандером - 30 сек.
Ветряная мельница с гирей - 8 повторений на каждую сторону.
Тренировка пресса стоя — отличная альтернатива традиционным упражнениям. Она не только укрепляет мышцы живота, но и улучшает координацию, помогает развить функциональную силу и избежать проблем с осанкой. Попробуйте добавить этот комплекс в свою программу и почувствуйте разницу!