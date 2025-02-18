Всего месяц – и вы в форме: мощный курс тренировок для силы и подтянутости

Этот комплекс тренировок сочетает силовые упражнения и кардио-нагрузку, позволяя улучшить физическую форму и повысить выносливость всего за 20 минут в день.
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Тренировка в спорт зале
Как работать по программе
Следуйте тренировочному календарю, выполняя указанные силовые и кардиотренировки. Обязательно включайте разминку и заминку, а также соблюдайте дни отдыха для восстановления мышц.
Силовые тренировки состоят из суперсетов (два упражнения без отдыха). Каждое упражнение выполняется по 12-15 повторений в 2-3 подхода.
Кардиотренировки включают интервалы и стабильные нагрузки, повышая выносливость и сжигая жир.
Оборудование: гантели (5-8 кг), фитбол, устойчивая скамья, утяжелители (по желанию), беговая дорожка или другое кардиооборудование.
Силовая тренировка 1
Приседания с жимом гантелей
Развивает ягодицы, бедра и плечи.
Присядьте, вытянув руки с гантелями вверх, затем вернитесь в исходное положение.
Отжимания на мяче
Укрепляет трицепс, грудь и пресс.
Выполняйте отжимания с опорой на фитбол, держа тело прямым.
Болгарский сплит-присед
Прорабатывает квадрицепсы и ягодичные мышцы.
Задняя нога опирается на скамью, выполняется приседание на переднюю ногу.
Подъем и жим гантелей
Развивает плечи и ноги.
Поднимите гантели к плечам, затем выжмите их вверх.
Силовая тренировка 2
Динамический выпад
Укрепляет ягодицы и бедра.
Выполните выпад вперед, затем мощно вернитесь в исходное положение.
Подъем противоположной руки/ноги
Развивает мышцы спины и пресса.
Выполняется на фитболе, поднимая одновременно руку и противоположную ногу.
Шаг на скамью
Укрепляет ягодицы и бедра.
Поднимитесь на скамью одной ногой, затем подтяните вторую.
Складной нож лёжа
Направлен на укрепление пресса.
Колени подтягиваются к груди на фитболе.
Кардиотренировки (интервалы)
Неделя 1
5 мин: ходьба (RPE 4).
20 сек: спринт (RPE 9).
90 сек: восстановление.
Повторить 3 раза.
Неделя 2
5 мин: ходьба.
20 сек: спринт.
60 сек: восстановление.
Повторить 3 раза.
Неделя 3
5 мин: ходьба.
30 сек: спринт.
60 сек: восстановление.
Повторить 4 раза.
Неделя 4
5 мин: ходьба.
30 сек: спринт.
30 сек: восстановление.
Повторить 7 раз.
Этот 4-недельный план тренировок поможет укрепить мышцы, развить выносливость и подтянуть тело без длительных занятий. Главное — регулярность и интенсивность выполнения.
Уточнения
Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.