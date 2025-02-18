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Всего месяц – и вы в форме: мощный курс тренировок для силы и подтянутости

Спорт

Этот комплекс тренировок сочетает силовые упражнения и кардио-нагрузку, позволяя улучшить физическую форму и повысить выносливость всего за 20 минут в день.

Тренировка в спорт зале
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Тренировка в спорт зале

Как работать по программе

Следуйте тренировочному календарю, выполняя указанные силовые и кардиотренировки. Обязательно включайте разминку и заминку, а также соблюдайте дни отдыха для восстановления мышц.

  • Силовые тренировки состоят из суперсетов (два упражнения без отдыха). Каждое упражнение выполняется по 12-15 повторений в 2-3 подхода.
  • Кардиотренировки включают интервалы и стабильные нагрузки, повышая выносливость и сжигая жир.

Оборудование: гантели (5-8 кг), фитбол, устойчивая скамья, утяжелители (по желанию), беговая дорожка или другое кардиооборудование.

Силовая тренировка 1

Приседания с жимом гантелей

  • Развивает ягодицы, бедра и плечи.
  • Присядьте, вытянув руки с гантелями вверх, затем вернитесь в исходное положение.

Отжимания на мяче

  • Укрепляет трицепс, грудь и пресс.
  • Выполняйте отжимания с опорой на фитбол, держа тело прямым.

Болгарский сплит-присед

  • Прорабатывает квадрицепсы и ягодичные мышцы.
  • Задняя нога опирается на скамью, выполняется приседание на переднюю ногу.

Подъем и жим гантелей

  • Развивает плечи и ноги.
  • Поднимите гантели к плечам, затем выжмите их вверх.

Силовая тренировка 2

Динамический выпад

  • Укрепляет ягодицы и бедра.
  • Выполните выпад вперед, затем мощно вернитесь в исходное положение.

Подъем противоположной руки/ноги

  • Развивает мышцы спины и пресса.
  • Выполняется на фитболе, поднимая одновременно руку и противоположную ногу.

Шаг на скамью

  • Укрепляет ягодицы и бедра.
  • Поднимитесь на скамью одной ногой, затем подтяните вторую.

Складной нож лёжа

  • Направлен на укрепление пресса.
  • Колени подтягиваются к груди на фитболе.

Кардиотренировки (интервалы)

Неделя 1

  • 5 мин: ходьба (RPE 4).
  • 20 сек: спринт (RPE 9).
  • 90 сек: восстановление.
  • Повторить 3 раза.

Неделя 2

  • 5 мин: ходьба.
  • 20 сек: спринт.
  • 60 сек: восстановление.
  • Повторить 3 раза.

Неделя 3

  • 5 мин: ходьба.
  • 30 сек: спринт.
  • 60 сек: восстановление.
  • Повторить 4 раза.

Неделя 4

  • 5 мин: ходьба.
  • 30 сек: спринт.
  • 30 сек: восстановление.
  • Повторить 7 раз.

Этот 4-недельный план тренировок поможет укрепить мышцы, развить выносливость и подтянуть тело без длительных занятий. Главное — регулярность и интенсивность выполнения.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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