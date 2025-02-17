Тренеры не расскажут: 9 мощных упражнений с гирями для новичков

4:04 Your browser does not support the audio element. Спорт

Гири — универсальный спортивный инвентарь, который помогает развивать силу, выносливость и координацию. Даже если вы только начинаете свой путь в фитнесе, упражнения с гирями помогут вам укрепить мышцы всего тела и улучшить осанку.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Девушка держит гирю

Почему стоит тренироваться с гирями

Гиревой тренинг сочетает силовые и кардионагрузки, что делает его эффективным и энергозатратным. Он развивает:

Силу корпуса - укрепляет мышцы пресса и спины.

- укрепляет мышцы пресса и спины. Выносливость - тренировки задействуют большое количество мышц одновременно.

- тренировки задействуют большое количество мышц одновременно. Гибкость и координацию - помогает улучшить баланс.

- помогает улучшить баланс. Осанку - укрепляет мышцы спины и плечевого пояса.

Как выбрать гирю для начинающих

Если вы новичок, начните с гири весом 10-15 фунтов (4-7 кг).

Если уже тренируетесь с гантелями, выбирайте гирю 14-15 фунтов (6-7 кг).

Обувь лучше выбирать с тонкой подошвой или заниматься босиком для лучшей устойчивости.

9 лучших упражнений с гирями для начинающих

Ветряная мельница

Что тренирует: Косые мышцы живота, стабилизацию корпуса, плечи.

Поднимите гирю в правой руке над головой.

Разверните ноги на 45 градусов влево.

Опустите левую руку к левой ноге, сохраняя корпус напряженным.

Вернитесь в исходное положение.

Становая тяга с гирей

Что тренирует: Ягодицы, подколенные сухожилия, спину.

Держите гирю на прямых руках перед собой.

Отведите бедра назад и опустите гирю к полу.

Вернитесь в исходное положение, напрягая ягодицы.

Махи гирей

Что тренирует: Ягодицы, ноги, плечи, кардио-нагрузка.

Возьмите гирю обеими руками и начните раскачивать её между ног.

Взрывным движением поднимите гирю до уровня плеч.

Вернитесь в исходное положение и повторите.

Высокая тяга

Что тренирует: Спину, плечи, руки.

Возьмите гирю обеими руками.

Подтяните гирю к груди, локти выше кистей.

Опустите гирю в исходное положение.

Строгий жим гири

Что тренирует: Плечи, трицепсы, корпус.

Поднимите гирю на уровень плеча, локоть согнут.

Выжмите гирю вверх, пока рука полностью не выпрямится.

Медленно опустите в исходное положение.

Ореол гири

Что тренирует: Гибкость плеч, силу хвата, корпус.

Держите гирю перед грудью.

Проведите гирю по кругу вокруг головы.

Верните гирю в исходное положение.

Тяга гири в наклоне

Что тренирует: Спину, бицепсы, осанку.

Наклоните корпус вперёд, спина ровная.

Поднимите гирю к груди, локоть прижат к телу.

Опустите гирю обратно вниз.

Приседания с гирей (Goblet Squat)

Что тренирует: Ноги, ягодицы, корпус.

Держите гирю перед грудью двумя руками.

Опуститесь в глубокий присед.

Вернитесь в исходное положение.

Толкающий жим гири

Что тренирует: Плечи, ноги, корпус.

Держите гирю у плеча.

Сделайте небольшой присед и выжмите гирю вверх.

Опустите гирю обратно вниз.

Как включить гири в свою программу тренировок

Вариант 1: Полноценная тренировка — выполняйте 8-12 повторений каждого упражнения, повторяя цикл 2-3 раза.

Полноценная тренировка — выполняйте 8-12 повторений каждого упражнения, повторяя цикл 2-3 раза. Вариант 2: Дополнение к тренировке — добавьте мах гири на 30 секунд в конце занятия.

Тренировки с гирями — это эффективный и удобный способ развить силу, выносливость и улучшить осанку. Начав с лёгких весов и базовых движений, вы быстро почувствуете прогресс и уверенность в своих силах!

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

