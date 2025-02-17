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Тренеры не расскажут: 9 мощных упражнений с гирями для новичков

4:04
Спорт

Гири — универсальный спортивный инвентарь, который помогает развивать силу, выносливость и координацию. Даже если вы только начинаете свой путь в фитнесе, упражнения с гирями помогут вам укрепить мышцы всего тела и улучшить осанку.

Девушка держит гирю
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Девушка держит гирю

Почему стоит тренироваться с гирями

Гиревой тренинг сочетает силовые и кардионагрузки, что делает его эффективным и энергозатратным. Он развивает:

  • Силу корпуса - укрепляет мышцы пресса и спины.
  • Выносливость - тренировки задействуют большое количество мышц одновременно.
  • Гибкость и координацию - помогает улучшить баланс.
  • Осанку - укрепляет мышцы спины и плечевого пояса.

Как выбрать гирю для начинающих

  • Если вы новичок, начните с гири весом 10-15 фунтов (4-7 кг).
  • Если уже тренируетесь с гантелями, выбирайте гирю 14-15 фунтов (6-7 кг).
  • Обувь лучше выбирать с тонкой подошвой или заниматься босиком для лучшей устойчивости.

9 лучших упражнений с гирями для начинающих

Ветряная мельница

Что тренирует: Косые мышцы живота, стабилизацию корпуса, плечи.

  • Поднимите гирю в правой руке над головой.
  • Разверните ноги на 45 градусов влево.
  • Опустите левую руку к левой ноге, сохраняя корпус напряженным.
  • Вернитесь в исходное положение.

Становая тяга с гирей

Что тренирует: Ягодицы, подколенные сухожилия, спину.

  • Держите гирю на прямых руках перед собой.
  • Отведите бедра назад и опустите гирю к полу.
  • Вернитесь в исходное положение, напрягая ягодицы.

Махи гирей

Что тренирует: Ягодицы, ноги, плечи, кардио-нагрузка.

  • Возьмите гирю обеими руками и начните раскачивать её между ног.
  • Взрывным движением поднимите гирю до уровня плеч.
  • Вернитесь в исходное положение и повторите.

Высокая тяга

Что тренирует: Спину, плечи, руки.

  • Возьмите гирю обеими руками.
  • Подтяните гирю к груди, локти выше кистей.
  • Опустите гирю в исходное положение.

Строгий жим гири

Что тренирует: Плечи, трицепсы, корпус.

  • Поднимите гирю на уровень плеча, локоть согнут.
  • Выжмите гирю вверх, пока рука полностью не выпрямится.
  • Медленно опустите в исходное положение.

Ореол гири

Что тренирует: Гибкость плеч, силу хвата, корпус.

  • Держите гирю перед грудью.
  • Проведите гирю по кругу вокруг головы.
  • Верните гирю в исходное положение.

Тяга гири в наклоне

Что тренирует: Спину, бицепсы, осанку.

  • Наклоните корпус вперёд, спина ровная.
  • Поднимите гирю к груди, локоть прижат к телу.
  • Опустите гирю обратно вниз.

Приседания с гирей (Goblet Squat)

Что тренирует: Ноги, ягодицы, корпус.

  • Держите гирю перед грудью двумя руками.
  • Опуститесь в глубокий присед.
  • Вернитесь в исходное положение.

Толкающий жим гири

Что тренирует: Плечи, ноги, корпус.

  • Держите гирю у плеча.
  • Сделайте небольшой присед и выжмите гирю вверх.
  • Опустите гирю обратно вниз.

Как включить гири в свою программу тренировок

  • Вариант 1: Полноценная тренировка — выполняйте 8-12 повторений каждого упражнения, повторяя цикл 2-3 раза.
  • Вариант 2: Дополнение к тренировке — добавьте мах гири на 30 секунд в конце занятия.

Тренировки с гирями — это эффективный и удобный способ развить силу, выносливость и улучшить осанку. Начав с лёгких весов и базовых движений, вы быстро почувствуете прогресс и уверенность в своих силах!

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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