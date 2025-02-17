Тренеры не расскажут: 9 мощных упражнений с гирями для новичков

Гири — универсальный спортивный инвентарь, который помогает развивать силу, выносливость и координацию. Даже если вы только начинаете свой путь в фитнесе, упражнения с гирями помогут вам укрепить мышцы всего тела и улучшить осанку.
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Девушка держит гирю
Почему стоит тренироваться с гирями
Гиревой тренинг сочетает силовые и кардионагрузки, что делает его эффективным и энергозатратным. Он развивает:
Силу корпуса - укрепляет мышцы пресса и спины.
Выносливость - тренировки задействуют большое количество мышц одновременно.
Гибкость и координацию - помогает улучшить баланс.
Осанку - укрепляет мышцы спины и плечевого пояса.
Как выбрать гирю для начинающих
Если вы новичок, начните с гири весом 10-15 фунтов (4-7 кг).
Если уже тренируетесь с гантелями, выбирайте гирю 14-15 фунтов (6-7 кг).
Обувь лучше выбирать с тонкой подошвой или заниматься босиком для лучшей устойчивости.
9 лучших упражнений с гирями для начинающих
Ветряная мельница
Что тренирует: Косые мышцы живота, стабилизацию корпуса, плечи.
Поднимите гирю в правой руке над головой.
Разверните ноги на 45 градусов влево.
Опустите левую руку к левой ноге, сохраняя корпус напряженным.
Вернитесь в исходное положение.
Становая тяга с гирей
Что тренирует: Ягодицы, подколенные сухожилия, спину.
Держите гирю на прямых руках перед собой.
Отведите бедра назад и опустите гирю к полу.
Вернитесь в исходное положение, напрягая ягодицы.
Махи гирей
Что тренирует: Ягодицы, ноги, плечи, кардио-нагрузка.
Возьмите гирю обеими руками и начните раскачивать её между ног.
Взрывным движением поднимите гирю до уровня плеч.
Вернитесь в исходное положение и повторите.
Высокая тяга
Что тренирует: Спину, плечи, руки.
Возьмите гирю обеими руками.
Подтяните гирю к груди, локти выше кистей.
Опустите гирю в исходное положение.
Строгий жим гири
Что тренирует: Плечи, трицепсы, корпус.
Поднимите гирю на уровень плеча, локоть согнут.
Выжмите гирю вверх, пока рука полностью не выпрямится.
Медленно опустите в исходное положение.
Ореол гири
Что тренирует: Гибкость плеч, силу хвата, корпус.
Держите гирю перед грудью.
Проведите гирю по кругу вокруг головы.
Верните гирю в исходное положение.
Тяга гири в наклоне
Что тренирует: Спину, бицепсы, осанку.
Наклоните корпус вперёд, спина ровная.
Поднимите гирю к груди, локоть прижат к телу.
Опустите гирю обратно вниз.
Приседания с гирей (Goblet Squat)
Что тренирует: Ноги, ягодицы, корпус.
Держите гирю перед грудью двумя руками.
Опуститесь в глубокий присед.
Вернитесь в исходное положение.
Толкающий жим гири
Что тренирует: Плечи, ноги, корпус.
Держите гирю у плеча.
Сделайте небольшой присед и выжмите гирю вверх.
Опустите гирю обратно вниз.
Как включить гири в свою программу тренировок
Вариант 1: Полноценная тренировка — выполняйте 8-12 повторений каждого упражнения, повторяя цикл 2-3 раза.
Вариант 2: Дополнение к тренировке — добавьте мах гири на 30 секунд в конце занятия.
Тренировки с гирями — это эффективный и удобный способ развить силу, выносливость и улучшить осанку. Начав с лёгких весов и базовых движений, вы быстро почувствуете прогресс и уверенность в своих силах!
Уточнения
Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.